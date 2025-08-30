  • Megjelenítés
FONTOS A magyar gazdaság gyengélkedése is hozzájárulhatott az áramfogyasztás eséséhez
Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton
Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton

Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. A fronton az oroszok azon dolgoznak, hogy elvágják a donyecki Dopropillját a központi Kramatorszk és Szlovjanszk városoktól, mindemellett megkezdődött Sahove betörése. Úgy fest, a Pokrovszktól északra zajló orosz offenzívát az ukrán elit erők lassítani tudták csak, megfékezni nem. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Címlapkép forrása: Oleg Palchyk/Global Images Ukraine via Getty Images

