Rakétára ült a forint, idén még nem volt ilyen erős

Mire ez a száguldás?
A mai forinterősödés mögött nem látni új információt. Régiós devizatársunk, a lengyel zloty szintén erősödik, mintegy feleakkora mértékben, mint a hazai fizetőeszközünk. Ez magyarázható a forint magasabb bétájával, vagyis a tipikusan nagyobb volatilitásával. A régiós devizahatás ezúttal nem a dollár-euró oldaláról érkezett, hiszen abban ma nem látunk elmozdulást (az euróerősödés szokott egy jellemző faktor lenni).
A forintnak hónapok óta erős támaszt ad a 6,5%-on álló kamatszint, ami a carry trade ügyeletek kedvelt célpontjává teszi a devizánkat. Amikor a kockázatkerülés nem jellemző a piacokon, a forint erősödni tud, bizonyára ma is ezt látjuk. Ezzel együtt a mai árfolyammozgást tekinthetjük meglepetésnek abból a szempontból, hogy az európai kötvénypiacokon érződik némi idegesség, különösen a német, francia és brit hozamokon látszik ez. (Rövid távon egyébként épp korrekciót látunk, tehát a nemzertközi befektetői hangulat most épp támogató.)
Holnap egyébként a közgazdász vándorgyűlésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály jegybankelnök is megszólal, ami újabb üzeteket hozhazt. A gazdaságpolitika mára látványosan megfordult, még a kormányzat sem sürgeti a forintgyengüléssel járó kamatcsökkentést, mert a választási hajrára fordulva fontosabb szempont az infláció kordában tartása, mint a pangó gazdaság minimális élénkítése.
Megvolt az idei csúcs
393,15-ig erősödött a forint, ezzel tavaly szeptember óta nem látott szintre száguldott. Az ok továbbra is a magas magyar kamatszint, illetve a támogató nemzetközi piaci környezet elsősorban.
Már 393,7
Tovább húzták a forintot az elmúlt percekben, a 393,7-es árfolyam már 0,4%-os erősödést jelent kedd estéhez képest. Ezzel
lassan tavaly szeptember óta nem látott szintekkel birkózik a magyar deviza.
Lassan a 394 is elesik
Délelőtt 394,1-ig erősödött tovább a forint, ez már 0,3%-kal alacsonyabb a kedd esti árfolyamnál, így utoljára augusztus 20-án láttunk a jelenleginél alacsonyabb eurójegyzést.
A régióban is élen jár a forint
A magyar deviza a régiós versenytársakhoz képest is felülteljesítő ma, sőt, hosszabb távon is, a lengyel zloty-forint árfolyam utoljára tavaly októberben volt a mostaninál alacsonyabb szinten.
Majdnem két hete nem volt ilyen erős a forint
Már 394,4 körül jár az euró jegyzése, a reggeli erősödéssel utoljára augusztus 22-én látott szintre kapaszkodott a forint az euró ellenében. Továbbra is elsősorban a magas, 6,5%-os kamatszint támogatja a forintot, emellett a Fed várható kamatcsökkentése miatt a nemzetközi hangulat is inkább támogató. A befektetők ugyanakkor az elmúlt napokban aggódni kezdtek a kötvényhozamok emelkedése miatt, ezt mindenképp érdemes lesz figyelni a következő napokban.
Rákapcsolt a forint
Az elmúlt percekben 394,74-ig erősödött a magyar deviza, ez már 0,2%-kal alacsonyabb a tegnap esti szintnél.
A dollár jegyzése 339-ig esett vissza, továbbra is érdemes fél szemmel az amerikai devizára figyelni.
A 395-öt kerülgeti a forint, fél szemmel érdemes a dollárra figyelni
Szerda reggel 395,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. A magyar deviza az elmúlt napokban is hasonló szinten mozgott, az már kijelenthető, hogy tartósan megvetette a lábát 400 alatt. Magyar szempontból a következő napokban
Nagy Márton és Varga Mihály megszólalásai lehetnek izgalmasak, csütörtökön a nemzetgazdasági miniszter és az MNB elnöke is előadást tart egy konferencián.
Lényegesebb lehet azonban a nemzetközi hangulat alakulása, hiszen a Fed két hét múlva esedékes kamatdöntése mellett a vámháború és az orosz-ukrán konfliktus továbbra is komolyabb hangulatváltozásokat tud hozni.
Az már régóta megszokott, hogy amikor a dollár erősödik, akkor a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök gyengülnek, a forint esetében különösen erős ez a korreláció. Így most is fokozottan érdemes figyelni az euró-dollár árfolyamra, mely most 1,16275 körül jár, ezzel az amerikai deviza minimális, 0,1%-os erősödésben van.
