Rakétára ült a forint, idén még nem volt ilyen erős

A mai forinterősödés mögött nem látni új információt. Régiós devizatársunk, a lengyel zloty szintén erősödik, mintegy feleakkora mértékben, mint a hazai fizetőeszközünk. Ez magyarázható a forint magasabb bétájával, vagyis a tipikusan nagyobb volatilitásával. A régiós devizahatás ezúttal nem a dollár-euró oldaláról érkezett, hiszen abban ma nem látunk elmozdulást (az euróerősödés szokott egy jellemző faktor lenni).

A forintnak hónapok óta erős támaszt ad a 6,5%-on álló kamatszint, ami a carry trade ügyeletek kedvelt célpontjává teszi a devizánkat. Amikor a kockázatkerülés nem jellemző a piacokon, a forint erősödni tud, bizonyára ma is ezt látjuk. Ezzel együtt a mai árfolyammozgást tekinthetjük meglepetésnek abból a szempontból, hogy az európai kötvénypiacokon érződik némi idegesség, különösen a német, francia és brit hozamokon látszik ez. (Rövid távon egyébként épp korrekciót látunk, tehát a nemzertközi befektetői hangulat most épp támogató.)

Holnap egyébként a közgazdász vándorgyűlésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály jegybankelnök is megszólal, ami újabb üzeteket hozhazt. A gazdaságpolitika mára látványosan megfordult, még a kormányzat sem sürgeti a forintgyengüléssel járó kamatcsökkentést, mert a választási hajrára fordulva fontosabb szempont az infláció kordában tartása, mint a pangó gazdaság minimális élénkítése.