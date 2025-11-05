  • Megjelenítés
Folytatódhat a dollár erősödése?
Portfolio
A dollár kedden háromhavi csúcsot ért el az euróval szemben, a keresztárfolyam szerdán 1,15 alatt kezdett. A forint mindkét vezető devizához képest enyhe erősödést mutat. A német feldolgozóiparban szeptemberben 1,1%-kal emelkedtek a megrendelések havi bázison, éves szinten továbbra is 4,3%-os visszaesés látható. Este publikálják az MSCI szokásos negyedéves indexfelülvizsgálatát, amely a magyar és a régiós részvények súlyváltozásán keresztül jelentősebb tőke be- és kiáramlásokat is elindíthat a kereskedésben.
Nőttek a német ipari megrendelések, de hosszabb távon kevésbé szép a kép

A német feldolgozóiparban 1,1%-kal nőttek a megrendelések 2025 szeptemberében az előző hónaphoz képest, miközben az éves összehasonlításban 4,3%-os csökkenés mutatkozott - írta a Destatis.

Az euró–dollár keresztárfolyam szerdán 1,15 alatt kezdett.

A forinttal szemben az euró gyengüléssel indított, 387,8-nál jár.

A dollár szintén gyengül a hazai devizával szemben, 337,7 körül kezdett szerda reggel.

Szerdán az MNB szeptemberi biztosítói statisztikai mérlege a biztosítási díjbevételek és befektetések révén a háztartási pénzügyi ciklusról ad keresztmetszetet, este pedig az MSCI negyedéves indexfelülvizsgálata jön,

ami egyes magyar és régiós részvények súlyváltozásán keresztül érezhető be- és kiáramlásokat indíthat.

Nemzetközi szinten az USA-ban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP-foglalkoztatás, a délutáni BMI és ismét az ISM feldolgozóipari index a munkaerőpiaci és gyártási dinamika rövid távú képét rajzolják fel.

