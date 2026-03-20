Nagyot ütöttek a forinton, de este próbál szépíteni

Újra gyengülni kezdett a forint
393 forint fölé emelkedett az euró-forint árfolyam az elmúlt perceken.
392 felé kacsintgat a forint
Az amerikai piacnyitás után nagyot gyengült a forint árfolyama, de az elmúlt fél órában folyamatosan erősödik vissza a forint és már 392 közelében is járt. A volatilitás viszont továbbra is nagyon nagy.
Most éppen veszik vissza a forintot
393 körül az euróval szemben.
Hatalmasat ugrott a forint árfolyama
Lassan 395 az euróval szemben az árfolyam.
Nagy a csapkodás, ismét gyengül a forint
Már 392,7 körül az euróval szemben. A dollárral szemben már majdnem 340 az árfolyam.
Tovább erősödik a forint
Már 392 alá erősödött a forint.
393 alatt a forint
Az olaj hirtelen irányt váltott az elmúlt órában, ezt gyorsan leköveti a forint is, ami 393 alá erősödött az euróval szemben. De még ennek ellenére is napon belül jelentős a gyengülés.
Robban az olajár, ütik a forintot
Emelkedésnek indult az olajára, a forint is rögtön követi. 9 óra óta folyamatosan veszik az olajat, mostanra meg már a forint gyengülése is kezd begyorsulni.
392 fölé gyengült a forint
Az euróval szemben. A dollár erősödik ma, a gázárak nagyjából stabilak egyelőre.
Fordulat a forintban, 392 körül a forint
Az euróval szemben.
Erősödik a forint
A reggeli órákban erősödni próbál a forint és már 391 alatt az eurüval szemben.
A háború árnyékában próbál talpra állni a forint - de vajon sikerül?
A háború kitörése óta óriási rángatások jellemzik a devizapiacokat. A tegnapi nap például éppen hatalmas visszafordulást láttunk.
Az euró 1%-ot, a japán jen pedig 1,2%-ot erősödött a dollárral szemben.
A fő ok az volt, hogy a piac hirtelen úgy kezdte árazni:
az olaj- és energiashock miatt a Fedhez képest a többi nagy jegybank lehet kénytelen hamarabb vagy keményebben szigorítani.
Emiatt a kamatkülönbözet a dollár ellen mozdult.
A konkrét trigger az volt, hogy a közel-keleti háború miatti energiaár-sokk után több jegybank sokkal hawkishabbnak tűnt, mint korábban. A Bank of England ugyan tartotta a kamatot, de a piac már év végi emeléseket árazott, és a font erősödött. Az EKB is az energiaárak miatt magasabb inflációs kockázatot jelzett, a BOJ pedig áprilisi emelés lehetőségét is lebegtette, miközben az RBA már emelt is. Ezzel szemben a Fed inkább kiváró maradt.
Ezzel együtt a forint is óriási erőre kapott és tegnap 344-ről 336 alá erősödött a dollárral szemben. AZ euróval szemben jelenleg 391 körül van az árfolyam, míg a dollárrak szemben most 338 körül áll az árfolyam.
A mai nap orosz kamatdöntés lesz. Ezt leszámítva adatszegény napnak nézünk elébe.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Valami készülődik: Amerika katonák ezreit telepíti a rezsim közelébe
A tervezettnél előbb indultak el.
Macron kiadta az ukászt Brüsszelnek – kőkemény szigorítások jöhetnek a választások miatt
Levélben sürgette Ursula von der Leyent a szabályok betartatására.
Váratlant húzott az Apple: megőrülnek az emberek az új, olcsó készülékekért
Látványos a hatása az eszközöknek.
A piac már elengedte a kamatcsökkentéseket
Nagy változás ez.
Elhunyt Chuck Norris amerikai színész és harcművész
86 éves volt.
"A NATO csak egy papírtigris!" – Keményen beszólt az európaiaknak Donald Trump
Szerinte gyávák, amit nem fog felejteni az Egyesült Államok.
Megjött a megdöbbentő adat: közel nettó 600 ezret keres forintban egy átlag horvát dolgozó
A medián bér is 500 ezer fölött van.
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.