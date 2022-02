Új fókusz a felsőoktatásban: ezek a kompetenciák elengedhetetlenek a munkaerőpiacon

Portfolio 2022. február 09. 13:02

A munkaerőpiacra a folyamatos, dinamikus változás a jellemző, a Világgazdasági Fórum Future of Jobs jelentése szerint 2025-re az összes alkalmazott 50%-ának át kell képeznie magát, ahogy a technológia fejlődik. Változnak tehát azok a tulajdonságok is, amelyek vonzóvá tesznek egy munkavállalót, erre pedig a felsőoktatási intézményeknek is reagálniuk kell. A Docler Holdonghoz tartozó Kodolányi János Egyetem épp ezért vezette be kooperatív nézőpontú egységes felsőoktatás-pedagógiai modellt, melynek lényege, hogy a hallgatók aktívak, a gyakorlati témáknál a képzési területhez tartozó, céges világban meglévő, stratégiai partnerek közvetlenül beleszólnak a tartalmakba, továbbá részt vesznek nem csak a gyakornoki programban, hanem a tanításban is, sőt sokszor projektfeladatokat adnak. A struktúrában minden szakon, minden egyes tantárgy esetében összehangoltan jelennek meg a tartalmi és a kompetenciafejlesztő elemek, a tanárok pedig partnerként tekintenek a hallgatókra, folyamatosan segítik, támogatják őket.