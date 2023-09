Milyen finanszírozási lehetőségei vannak a kelet-magyarországi vállalkozásoknak?

Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy stabil a város pénzügyi helyzete, ez pedig a vállalkozások számára is biztonságos fejlődési környezetet, alapot jelent.

A statisztikák azt mutatják, hogy sok fiatal költözik Nyíregyházára, akik közül sokan magasan képzettek: a munkahelyteremtő gazdaságfejlesztés valamint az oktatás jelentik a város gazdaságának alapjait a városvezető szerint, a szakképzett munkaerő pedig az egyik távlati prioritássá válik.

Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere

A polgármester kiemelte, hogy a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak létszáma meghaladja a 4 ezer főt. Kovács Ferenc úgy látja, a város olyan stratégiai célokkal és infrastruktúrával rendelkezik, amiből a helyi és a jövőben Nyíregyházára érkező vállalkozások is tudnak profitálni, legyen szó kkv-ról vagy nagyvállalatról. Egyre több nagyberuházás választja nyírségi megyeszékhelyt, százmilliárdos projektek is érkeznek a következő években.

Antal Ferenc, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára előadásában a kormányzati gazdaságpolitikai céljaival kapcsolatban elmondta, reális cél, hogy az infláció egy számjegyűre csökkenjen a következő hónapokban. A munkanélküliségi ráta jelenleg megfelelő szinten van, az ipari termelés volumenének növelésére pedig nagy hangsúlyt fektet a kormányzat. A gazdaság jövőre visszatér a növekedési pályára - tette hozzá.

Antal Ferenc, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára

Kiemelte: a kormányzati programoknak, például a Baross Gábor Hitelprogramnak köszönhetően már látszik a fordulat az új vállalati hitelszerződéseknél. A magyar gazdaságnak a jövőben is export-és beruházásra alapozottnak kell lennie: ehhez a beruházási rátát 30 százalék körüli, az FDI-beáramlást pedig a beruházásokhoz viszonyítva 20 százalék feletti szinten szükséges tartani.

Balogh Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke előadásában kiemelte: nincs olyan kis vállalkozás, amelyikre ne hatna a gazdasági/üzleti környezet változása. A csökkenő vásárlóerő mellett feszített költséggazdálkodással működnek a megyei vállalkozások: sokan tartalékok híján kénytelenek voltak csökkenteni a termelésüket vagy bezárni a vállalkozást. A megye GDP-je az országos átlag 45%-a, a munkanélküliségi ráta idén már 10% alá esett. Az alelnök szerint ugyanakkor egyértelműen látszanak a biztató jelek, példaként említette, hogy Nyíregyháza az akkumulátor alkatrészgyártás egyik központja lesz, ebből pedig a helyi kisvállalkozások is profitálhatnak.

Balogh Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke

Toldi Nikoletta, az MBH Bank területi értékesítési vezetője a mikro-és kisvállalkozások finanszírozási lehetőségeiről beszélt. A pénzintézet friss kutatásából kiderül, hogy a vállalkozások számára a legnagyobb kihívást az energiaárak és az alapanyagárak növekedése jelenti. A vállalkozások 65 százaléka kis mértékű megtakarítással rendelkezik, 12 százalékuknak pedig semmilyen megtakarítása sincs, gyakorlatilag napról-napra élnek.

Toldi Nikoletta, az MBH Bank területi értékesítési vezetője

A területi értékesítési vezető szerint a jelenlegi környezetben fontos, hogy a vállalkozások felülvizsgálják és reálisan lássák pénzügyi helyzetüket - ebben a folyamatban egy bank partner tud lenni. A pénzügyek átvilágítását követően, a vállalkozás sajátosságainak megfelelően érdemes szakértő segítséggel választani a különböző banki termékek, szolgáltatások közül – mind a napi bankolás, mind a finanszírozás terén.

Hozzátette: az MBH Bank speciális finanszírozási megoldásokat nyújt vállalkozói ügyfeleinek, az ingadozó forgalomhoz alkalmazkodó termékcsaláddal és alacsony bankolási költségekkel, a vállalat mérethez igazodó termékajánlatok és digitális megoldásokkal (például a megújult BUPA pénzügyi asszisztens programmal), valamint személyre szabható termékekkel és egyéni kapcsolattartással.

Az előadásokat követő panelbeszélgetésben Tálosi János, az East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a fényeslitkei terminálon az 1435 milliméteres és az 1520 milliméteres nyomtávú vasúti sínek közötti összeköttetést biztosítják és az árurakodási munkákat távolról irányítható daruk segítik. A terminál a vonatok mellett kamionok és félpótkocsik fogadására is alkalmas, tehát multifunkciós csomópontként segíti a logisztikai tevékenységek elvégezését. A terminál iránt nagy az érdeklődés, ezt mutatja, hogy folyamatosan jelentkeznek a céghez potenciális munkavállalók, százak várnak felvételre a jelenlegi 140 alkalmazott mellett. Ugyanakkor a cégvezető szerint magas színvonalú munkakörülményeket tudnak biztosítani a munkavállalóknak, így a lojalitás a dolgozók részéről is érezhető.

Balogh Zoltán, általános alelnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara; Kulcsár Ildikó, ügyvezető, Cudy Future Kft.; Tálosi János, vezérigazgató, East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt.; Varjas Gergely, Középvállalati régióvezető, MBH Bank Nyrt.

Varjas Gergely, az MBH Bank Nyrt. középvállalati régióvezetője elmondta, hogy több új, digitalizált terméket, szolgáltatást mutatnak be a következő időszakban, ezek a digitális fejlesztések pedig várakozása szerint hatással lesznek a bank vállalati partnereire is.

Úgy látja, a régióban működő cégek számára is egyre fontosabb kérdés a fenntarthatóság: a megrendelők egyre inkább elvárják az ESG-alapú működést az alvállalkozóktól. Az MBH Bank is folyamatosan támogatja ügyfeleit ezen a téren, ugyanis már most látszik, hogy lesz hatása a finanszírozásra annak, hogy fenntarthatóan működik-e egy cég. Tömegesen finanszíroztak például vállalatokat napelemek telepítésében az elmúlt években.

A régióvezető azt tanácsolta a vállalkozóknak, hogy érdemes kihasználni a rendelkezésre álló kedvező finanszírozási forrásokat.

