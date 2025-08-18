  • Megjelenítés
Kulcsfontosságú találkozóra figyel ma a világ, orosz-amerikai alku köttetett a béke egyik kérdésében - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Kulcsfontosságú találkozóra figyel ma a világ, orosz-amerikai alku köttetett a béke egyik kérdésében - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Miután pénteken Vlagyimir Putyin orosz vezetővel tárgyalt Donald Trump, a mai napon Volodimir Zelenszkijt fogadja a Fehér Házban az amerikai elnök. De nemcsak az ukrán államfő utazik ma Washgingtonba: tegnap Ukrajnát támogató európai csúcsvezetők sora bejelentette, ők is részt vesznek a kulcsfontosságú megbeszélésen. Steve Witkoff, Trump különmegbízottja vasárnap mindeközben arról beszélt, hogy az amerikai és orosz elnök pénteki találkozóján "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára: Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek. A donyecki fronton ezzel párhuzamosan sikerekről számoltak be az ukrán védelmi erők, a vezérkar szerint kiűzték az orosz csapatokat Pokrovszkból és több Dobropillja környéki településről. Cikkünk folyamatosan frissül a legfrissebb fejleményekkel.
Keményen megüzente Trump, mit felejtsen el azonnal Kijev – Felszólította Zelenszkijt a kulcsfontosságú tárgyalás előtt

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Socialön igyekezett szinte az utolsó pillanatban nyomást gyakorolni a ma Washingtonba érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy kössön mihamarabb alkut az orosz-ukrán háború lezárásáról - írja a Reuters.

Keményen megüzente Trump, mit felejtsen el azonnal Kijev – Felszólította Zelenszkijt a kulcsfontosságú tárgyalás előtt
Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

donald trump zelenszkij nyersanyag megállapodás ukrajna
Fontos részlet derült ki a mai Trump-Zelenszkij találkozóról: ez a pontos menetrend
