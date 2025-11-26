  • Megjelenítés
Kötelező biztosítás: jól jártak, akik már váltottak a kampányban
Üzlet

Kötelező biztosítás: jól jártak, akik már váltottak a kampányban

Portfolio
Jövő hétfőig mintegy 400 ezer személyautó üzembentartójának kell döntenie arról, hogy lecseréli-e év végi évfordulós kötelező biztosítását, vagy sem. Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint aki eddig cserélt, jól járt: a meglévő biztosító által megajánlott közel 55 ezer forint átlagdíjhoz képest csak átlagosan 33 ezer forintos kgfb-díjat kell fizetniük a jövő évre.

Főként azoknak van esélye akár több tízezer forintot is megtakarítani egy jó váltással, akik az elmúlt években nem váltottak biztosítást, és nem is okoztak baleseti kárt

– mondta Kozma Gábor, a cég vezérigazgatója. – A többség azonban minden évben a meglévő biztosítójának (akár az ideinél magasabb összegű) jövő évi szerződése mellett marad. Vannak, akik nem találnak jobb ajánlatot, mások a magasabb díj ellenére is kitartanak a korábban kiválasztott biztosítójuk mellett. A legtöbben azonban nem is néznek utána a választható jövő évi díjaknak, így nem is adnak maguknak esélyt egy kedvezőbb szerződés megkötésére.”

A törvény úgy rendelkezik, hogy az év végi évfordulós szerződések esetén legkésőbb december 1-jén éjfélig kell eljuttatni a felmondást a biztosítóhoz. Az előző évek tapasztalati alapján az utolsó 4-5 napban hozza meg a döntését a kampány során váltók mintegy 20 százaléka. Nekik különösen ügyelniük kell arra, hogy ha a felmondásuk a hétfői határidőre nem jelenik meg időben a biztosítónál, automatikusan lecsúsznak a váltási lehetőségről, és csak a jelenlegi kötelezőjüket viheti tovább jövőre a meglévő biztosítója által megállapított új díjon.

Az alkuszcég portálján keresztül lezajlott eddigi megrendelések szerint a biztosításukat lecserélők

65 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül három szereplőnél: a Genertelnél, a K&H-nál, valamint a Signalnál kötötte meg az új biztosítását.

Az új szerződések átlagdíja 32 900 forint, ezen belül az online kötések átlagdíja 32 400 forint volt. Az érintett autók átlagéletkora 20,8 év. Ennek oka, hogy az autósok 2010. január 1-je előtt egységesen január elsejei évfordulóval köthettek kötelező biztosítást. Az azóta megvásárolt gépjárművek szerződéseinél azonban már nem a naptári kezdőnap, hanem a megvásárlás napja számít évfordulónak, amikor lehetőség van biztosítót váltani. 2010 óta tehát évről évre csökken az év végén forduló kgfb-szerződések aránya, ám az év végi kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet, köztük mintegy 400 ezer személygépkocsit érint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

