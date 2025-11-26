  • Megjelenítés
Bejelentette a multi: 6000 ember munkáját veszi el a mesterséges intelligencia
Üzlet

Bejelentette a multi: 6000 ember munkáját veszi el a mesterséges intelligencia

MTI
A HP a következő három évben akár hatezer munkahelyet szüntethet meg a mesterséges intelligencia (AI) egyre szélesebb körű alkalmazása miatt - jelentette be a cég szerdán.

A számítógép- és nyomtatógyártó, amely egy éve közel 58 ezer embert foglalkoztatott, korábban mintegy hétezer fős létszámleépítést jelentett be, amit később további 1000-2000-rel megtoldott és

ezt a számot növelte meg most újabb mintegy hatezerrel.

A HP közlése szerint az új létszámcsökkentés egy szélesebb körű terv részét képezi, aminek a célja az innováció, a termelékenység és az ügyfél-elégedettség fellendítése a mesterséges intelligencia segítségével.

A HP-bejelentés nem egyedi, a technológiai szektorban tapasztalható trendet követi. Októberben például az Amazon közölte, hogy nagyjából 14 ezer adminisztratív posztot számol fel a mesterséges intelligencia térnyerésével.

Még több Üzlet

Újabb elemző mondott ítéletet a Telekomról

Kötelező biztosítás: jól jártak, akik már váltottak a kampányban

Saját kriptót indít el az európai sztárfintech

A HP a legutóbbi pénzügyi negyedévében 55,3 milliárd dolláros bevételt ért el, ami mintegy 3 százalékos növekedést jelent éves szinten, ugyanakkor az adózott eredménye 9 százalékkal, 2,5 milliárd dollárra csökkent.

Kapcsolódó cikkünk

Digitalizáció és mesterséges intelligencia - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

Dávid-Barrett Tamás: a jövő absztrakciós gépei már készülnek – és mi még mindig nem értjük a ChatGPT-t

Brutális változás jön Magyarországon is: mindannyiunk munkáját elveszi az AI?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Nincs megállás, közel kétéves csúcson járt a forint
Esik az Nvidia, de folytatódik az emelkedés az amerikai tőzsdéken
Hatalmas nyomás alatt az Nvidia - Itt az új trónkövetelő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility