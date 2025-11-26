  • Megjelenítés
Saját kriptót indít el az európai sztárfintech
Saját kriptót indít el az európai sztárfintech

Portfolio
A Klarna 2026-ban elindítja dollárfedezetű stabilcoinját, a KlarnaUSD-t - írja a Finextra.

A svédországi Klarna eredetileg BNPL-szolgáltatásként indult, mára azonban globális digitális bankká és fizetési szolgáltatóvá nőtte ki magát. A cég azokhoz csatlakozik, akik szerint

a stabilcoinok felforgathatják a határon átnyúló fizetések piacát, amely jelenleg évente mintegy 120 milliárd dollárnyi tranzakciós díjat termel.

A KlarnaUSD a Stripe tulajdonában lévő stablecoin-infrastruktúrára, a Bridge Open Issuance megoldására épül.

A stablecoin 2026-ban a Stripe és a Paradigm új blokkláncán, a Tempo által fejlesztett blokkláncon indul el. A Tempo egy, a Stripe által inkubált független vállalat, amely fizetésekre fókuszáló blokkláncot épít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

