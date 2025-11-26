Súlyos árvíz tombol Thaiföldön: 33 halott, 45 ezer embert evakuáltak

A thai hatóságok szerdára helikopteres kimenekítést terveznek egy déli kórházból, amelyet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb árvize vágott el.
A halálos áldozatok száma 33-ra emelkedett, és további esőzések várhatók.
Az áradások már második egymást követő évben sújtják Thaiföld kilenc tartományát és a szomszédos Malajzia nyolc államát. A két országban összesen csaknem 45 ezer embert kellett evakuálni. Indonéziában a héten lezajlott áradások és földcsuszamlások 8 és 13 közötti halálos áldozatot követeltek, Malajziában egy ember vesztette életét.
Thaiföld leginkább sújtott városában, Hat Jaiban az egészségügyi hatóságok szerint helikopterek visznek élelmet, és szállítják el a betegeket. A fő kormányzati kórház földszintjét elöntötte a víz. Az intézmény mintegy 600 pácienst kezel, közülük nagyjából 50-en intenzív osztályon fekszenek. "Ma minden intenzív ellátásra szoruló beteget elszállítunk a Hat Jai Kórházból" – mondta a Reutersnek Somrerk Chungsaman, az egészségügyi minisztérium tisztségviselője.
A hatjai mentésben bevetett mintegy 20 helikopter és 200 csónak nehezen éri el a bajbajutottakat – közölte Siripong Angkasakulkiat kormányszóvivő. Somrerk szerint a kórházban a betegek, hozzátartozók és dolgozók együtt nagyjából 2000-en tartózkodnak. Ahogy apad a víz, csónakokkal be lehet juttatni az élelmiszert. A múlt héten egyetlen nap alatt 335 milliméter csapadék hullott Hat Jaiban, ami 300 éve a legmagasabb napi érték.
Katonai helikopterek áramfejlesztőket is szállítanak a kórházhoz. A thai haditengerészet sötétszürke ég alatt készült fotókon mutatta be, ahogy a berendezéseket a tetőre viszik. A belügyminisztérium adatai szerint az áradások kilenc thai tartományban – köztük a Hat Jait magában foglaló Songkhlában – több mint 980 ezer otthont és több mint 2,7 millió embert érintettek.
A meteorológiai szolgálat szerdára elszórt zivatarokat és heves esőzéseket jelzett több déli tartományban, köztük Songkhlában. A hadsereg közlése szerint repülőgépekből és teherautókból álló konvojok lapos fenekű csónakokat, gumicsónakokat, valamint orvosi felszerelést és személyzetet irányítanak Hat Jai felé. A mentési munkálatok irányítását kedden a katonaság vette át.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Döntött a felügyelet: lazítják a bankok tőkeáttételi követelményét az USA-ban
A Trump-adminisztráció irányát követik.
Saját kriptót indít el az európai sztárfintech
Dollár alapú stablecoinnal támad a Klarna.
Spanyolország legnagyobb akkumulátorgyárát kezdi el építeni a CATL
Több mint 4 milliárd eurós beruházás.
Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja
A miniszterelnök nem sérült meg.
Reuters: kiderült, mi állhatott Trump béketerve mögött – A Kreml kottájából írták a 28 pontot?
Egy orosz háttéranyag is fontos szerepet játszhatott.
Bejelentette a kormány: kiterjesztik az Otthon Startot a külterületi lakóingatlanokra is
De vajon hajlandóak lesznek-e hitelezni ezeket a bankok?
Olyan bejelentést tett Trump, aminek örülhetnek Kijevben – Moszkva is belement néhány engedménybe?
Sztornózta az eddigi határidőt.
Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket
Előbb a Moody's, majd a Fitch jön.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.