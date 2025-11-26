Súlyos árvíz tombol Thaiföldön: 33 halott, 45 ezer embert evakuáltak

Thaiföldön már helikopterekkel menekítik ki az intenzív ellátásra szoruló betegeket a súlyos áradások miatt elzárt, Hat Jai városában működő kórházból. A halálos áldozatok száma 33-ra emelkedett, és további esőzések várhatók.

A thai hatóságok szerdára helikopteres kimenekítést terveznek egy déli kórházból, amelyet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb árvize vágott el.

A halálos áldozatok száma 33-ra emelkedett, és további esőzések várhatók.

Az áradások már második egymást követő évben sújtják Thaiföld kilenc tartományát és a szomszédos Malajzia nyolc államát. A két országban összesen csaknem 45 ezer embert kellett evakuálni. Indonéziában a héten lezajlott áradások és földcsuszamlások 8 és 13 közötti halálos áldozatot követeltek, Malajziában egy ember vesztette életét.

Thaiföld leginkább sújtott városában, Hat Jaiban az egészségügyi hatóságok szerint helikopterek visznek élelmet, és szállítják el a betegeket. A fő kormányzati kórház földszintjét elöntötte a víz. Az intézmény mintegy 600 pácienst kezel, közülük nagyjából 50-en intenzív osztályon fekszenek. "Ma minden intenzív ellátásra szoruló beteget elszállítunk a Hat Jai Kórházból" – mondta a Reutersnek Somrerk Chungsaman, az egészségügyi minisztérium tisztségviselője.

A hatjai mentésben bevetett mintegy 20 helikopter és 200 csónak nehezen éri el a bajbajutottakat – közölte Siripong Angkasakulkiat kormányszóvivő. Somrerk szerint a kórházban a betegek, hozzátartozók és dolgozók együtt nagyjából 2000-en tartózkodnak. Ahogy apad a víz, csónakokkal be lehet juttatni az élelmiszert. A múlt héten egyetlen nap alatt 335 milliméter csapadék hullott Hat Jaiban, ami 300 éve a legmagasabb napi érték.

Katonai helikopterek áramfejlesztőket is szállítanak a kórházhoz. A thai haditengerészet sötétszürke ég alatt készült fotókon mutatta be, ahogy a berendezéseket a tetőre viszik. A belügyminisztérium adatai szerint az áradások kilenc thai tartományban – köztük a Hat Jait magában foglaló Songkhlában – több mint 980 ezer otthont és több mint 2,7 millió embert érintettek.

A meteorológiai szolgálat szerdára elszórt zivatarokat és heves esőzéseket jelzett több déli tartományban, köztük Songkhlában. A hadsereg közlése szerint repülőgépekből és teherautókból álló konvojok lapos fenekű csónakokat, gumicsónakokat, valamint orvosi felszerelést és személyzetet irányítanak Hat Jai felé. A mentési munkálatok irányítását kedden a katonaság vette át.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images