Spanyolország legnagyobb akkumulátorgyárát kezdi el építeni a CATL

A kínai CATL 4,1 milliárd eurós beruházást indít a Stellantisszal közösen.
A projekt rávilágít Európa kínai technológiától való függésére, miközben Brüsszel a kereskedelmi szabályok szigorítására készül.
Az üzem az északkelet-spanyolországi Aragónia tartományban fekvő, 1300 lakosú Figueruelasban épül, több mint 300 millió eurónyi uniós támogatással. A termelés várhatóan 2026 végén indul. A kivitelezésben mintegy 2000 kínai munkás vesz részt; később 3000 spanyol dolgozót vesznek fel és képeznek ki - közölték a szakszervezetek.
Nem ismerjük ezt a technológiát, ezeket az alkatrészeket - ilyet még sosem gyártottunk
- mondta David Romeral, a CAAR Aragón, az aragóniai autóipari vállalkozások hálózatának főigazgatója.
Évekkel előttünk járnak. Mi annyit tehetünk, hogy figyelünk és tanulunk.
Spanyolország, Európa második legnagyobb autógyártója, alacsonyabb bérköltségeivel és az uniós átlagnál mintegy 20%-kal olcsóbb ipari energiaáraival akkumulátoripari csomóponttá kíván válni. További három üzem is tervben van, köztük az Envision AESC, a Volkswagen PowerCo és az InoBat beruházásai. A technológiai tudás azonban továbbra is szűk keresztmetszet.
Régebben többnyire német technológia volt, most meg kínai. Mi a különbség? Spanyolországban mi mindig a munkaerőt kínáltuk
- fogalmazott Roque Ordovás Mangirón, a Stellantis szállítmányozási vezetője.
A regionális kormány közölte, hogy intézi az újonnan érkezők munkavállalási engedélyeit, és intenzíven dolgozik azon, hogy a teljes akkumulátor-ellátási lánc minél nagyobb része a térségbe települjön.
Európa autóipari szövetségei szigorúbb helyi beszállítói követelményeket sürgetnek, részben a kínai versenytársakkal szembeni védelem érdekében. Közben az Európai Bizottság az ágazat megerősítését célzó új intézkedéscsomagot készít elő.
Kínai technikusok és vezetők már megérkeztek Figueruelasba; több százan csatlakoznak még az év végéig, és a jövő év végére valamivel kevesebb mint 2000 fő lesz a számuk - közölte a CATL. A vállalat megközelítése eltér a magyarországi, debreceni telephelyétől, ahol főként helyieket alkalmaz az eddigi legnagyobb európai gyára építéséhez, ám a toborzás a szakszervezetek szerint elmaradt a céloktól, és a termelés kezdete a 2025 vége helyett 2026-ra tolódott.
Ők tudják, hogyan kell gigagyárat építeni
- mondta José Juan Arceiz, az UGT aragóniai főtitkára. Hozzátette: a szakszervezetek a CATL-től várják a készségkövetelmények listáját, hogy a helyi egyetemmel közösen képzési programokat indíthassanak.
Ahogy felfut az üzem, egyre több spanyol munkásnak lesz munkája. Ennek a projektnek sikerülnie kell, és mindenkinek ki kell vennie a részét.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
