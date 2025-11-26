Saját pártjából vették össztűz alá Donald Trump jobbkezét: a lemondását követelik, mert "az oroszok oldalán áll"

A nebraskai Don Bacon kedden az X közösségi oldalon azt írta:

Azok számára, akik ellenzik az orosz inváziót, és azt akarják, hogy Ukrajna szuverén, demokratikus országként győzzön, egyértelmű, hogy Witkoff teljes mértékben az oroszok oldalán áll.

Hozzátette:

Nem bízható meg a tárgyalások vezetésével. Nála még egy fizetett orosz ügynök is kevesebbet tenne tán? Ki kell rúgni.

For those who oppose the Russian invasion and want to see Ukraine prevail as a sovereign & democratic country, it is clear that Witkoff fully favors the Russians. He cannot be trusted to lead these negotiations. Would a Russian paid agent do less than he? He should be fired. https://t.co/dxMsda0YV5 https://t.co/dxMsda0YV5 — Rep. Don Bacon ️️⭐️️ (@RepDonBacon) November 25, 2025

A neokonzervatív, elszigetelődést ellenző politikus azután szólalt meg, hogy a Bloomberg arról számolt be: Witkoff útmutatást adott egy orosz tisztviselőnek arról, hogy Vlagyimir Putyin hogyan mutassa be a béketervét Donald Trumpnak.

A riport szerint Witkoff október 14-én azt mondta Putyin külpolitikai tanácsadójának, Jurij Usakovnak, hogy a három fél egy, az Izrael és a Hamász közötti 20 ponthoz hasonló tervben állapodhatna meg.

Witkoff azt mondta, hogy usakov adja át Putyinnak: gratuláljon Trumpnak a közel-keleti alku közvetítéséhez, és nevezze az amerikai elnököt "a béke emberének".

Trump és Putyin október 16-án telefonon beszélt, egy nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fehér házi fogadása előtt.

Trump kedden, az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta, nem tudott a hívásról, de szerinte ez "szabványos" gyakorlat. Úgy fogalmazott:

Witkoffnak el kell adnia ezt – Ukrajnát –, el kell adnia Ukrajnát Oroszországnak; ez a dolga egy üzletkötőnek.

Az elnök hozzátette: valószínű, hogy Witkoff és talán veje, Jared Kushner is Moszkvában találkozik Putyinnal a hálaadás után. A Hill megkereste a külügyminisztériumot, hogy Marco Rubio külügyminiszter is részt vesz-e a találkozón.

Witkoff, Kushner és Rubio a hétvégén Genfben vezette az amerikai delegációt az ukrán tisztviselőkkel folytatott tárgyaláson, ahol "finomították" a Trump-kormányzat által támogatott békejavaslat részleteit.

Kedden Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára az X-en közölte: az ukrán és az amerikai delegáció megállapodott a javaslat "alapvető feltételeiben".

