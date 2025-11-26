  • Megjelenítés
Saját pártjából vették össztűz alá Donald Trump jobbkezét: a lemondását követelik, mert
Saját pártjából vették össztűz alá Donald Trump jobbkezét: a lemondását követelik, mert "az oroszok oldalán áll"

Don Bacon republikánus kongresszusi képviselő alkalmatlannak nevezte Steve Witkoffot (címlapképünkön) az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások vezetésére. Az elnöki különmegbízott sajtóhírek szerint tanáccsal szolgálhatott egy orosz tisztviselőnek, hogy Vlagyimir Putyin miképp mutassa be a saját béketervét Donald Trumpnak - írja a Hill.

A nebraskai Don Bacon kedden az X közösségi oldalon azt írta:

Azok számára, akik ellenzik az orosz inváziót, és azt akarják, hogy Ukrajna szuverén, demokratikus országként győzzön, egyértelmű, hogy Witkoff teljes mértékben az oroszok oldalán áll.

Hozzátette:

Nem bízható meg a tárgyalások vezetésével. Nála még egy fizetett orosz ügynök is kevesebbet tenne tán? Ki kell rúgni.

A neokonzervatív, elszigetelődést ellenző politikus azután szólalt meg, hogy a Bloomberg arról számolt be: Witkoff útmutatást adott egy orosz tisztviselőnek arról, hogy Vlagyimir Putyin hogyan mutassa be a béketervét Donald Trumpnak.

Bloomberg: Felvétel bizonyítja hogyan dolgozott együtt az amerikai elnöki megbízott és a Kreml az ukrán béketerven

A riport szerint Witkoff október 14-én azt mondta Putyin külpolitikai tanácsadójának, Jurij Usakovnak, hogy a három fél egy, az Izrael és a Hamász közötti 20 ponthoz hasonló tervben állapodhatna meg.

Witkoff azt mondta, hogy usakov adja át Putyinnak: gratuláljon Trumpnak a közel-keleti alku közvetítéséhez, és nevezze az amerikai elnököt "a béke emberének".

Trump és Putyin október 16-án telefonon beszélt, egy nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fehér házi fogadása előtt.

Trump kedden, az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta, nem tudott a hívásról, de szerinte ez "szabványos" gyakorlat. Úgy fogalmazott:

Witkoffnak el kell adnia ezt – Ukrajnát –, el kell adnia Ukrajnát Oroszországnak; ez a dolga egy üzletkötőnek.

Az elnök hozzátette: valószínű, hogy Witkoff és talán veje, Jared Kushner is Moszkvában találkozik Putyinnal a hálaadás után. A Hill megkereste a külügyminisztériumot, hogy Marco Rubio külügyminiszter is részt vesz-e a találkozón.

Witkoff, Kushner és Rubio a hétvégén Genfben vezette az amerikai delegációt az ukrán tisztviselőkkel folytatott tárgyaláson, ahol "finomították" a Trump-kormányzat által támogatott békejavaslat részleteit.

Kedden Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára az X-en közölte: az ukrán és az amerikai delegáció megállapodott a javaslat "alapvető feltételeiben".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Nincs megállás, közel kétéves csúcson járt a forint
Esik az Nvidia, de folytatódik az emelkedés az amerikai tőzsdéken
Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
