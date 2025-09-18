Elrajtolt a Mastercard fenntartható közlekedési kihívása, idén is zöld kilométerek gyűjtésére hívják a résztvevőket

A Mastercard idén is elindítja partnereivel a GoGreener kihívást, amely a fenntarthatóbb munkába járás ösztönzését tűzte ki célul. A kampány szorosan illeszkedik a vállalat ESG-statégiájába, ami a napi szintű környezettudatos döntéseken alapszik. A kezdeményezés arra bátorítja a munkavállalókat, hogy akár csak heti néhány napra váltsanak közösségi közlekedésre, gyaloglásra vagy más környezetkímélő közlekedési formára. A Mastercard kutatása szerint a kerékpározás a legnépszerűbb alternatíva, ám tízből kilenc munkahelyen nincs megfelelő ösztönző program ehhez - mondta el a Portfolio-nak Márkus Gergely, a vállalat magyarországi vezetője.

Miért tartják fontosnak, hogy a Mastercard idén is megrendezze a GoGreener kampányt banki és médiapartnereik bevonásával?

A GoGreener számunkra nem csupán egy kampány, hanem hosszú távú szemléletformáló program. Tavaly tíz partnerrel közösen több mint 242 ezer zöld kilométert gyűjtöttünk, ami 36,4 tonna CO₂-megtakarítást jelentett – ez nagyjából 2700 fa egyéves szén-dioxid elnyelésének felel meg. Ennél is fontosabb, hogy a kihívás sokaknál tartós változást indított el: többen azóta is rendszeresen kerékpárral járnak, vagy legalább heti néhány napra leteszik az autót.

Számomra személyesen is fontos, hogy a kampány példát mutasson: vezetőként és magánemberként is úgy gondolom, hogy a fenntartható közlekedés tudatos döntéseken múlik. Ha megmutatjuk, hogy kis lépésekből is lehet nagy eredményt elérni, az másokat is ösztönözni fog.

Mekkora elérést várnak az idei kampánytól? Van kitűzött cél a zöld kilométerek vagy résztvevők számát illetően?

Szeretnénk, ha idén még több résztvevő és zöld kilométer gyűlne össze, de legalább ilyen fontos, hogy beszédtéma legyen a fenntartható közlekedés a munkahelyeken. Már az is számít, ha valaki heti egy-két napra autó helyett zöldebb megoldást választ.

A friss kutatásaink szerint a mikromobilitást – például kerékpárt, rollert vagy gyaloglást – választók többsége a napi testmozgást, az alacsonyabb költségeket és a rugalmasságot tartja a legnagyobb előnynek.

Én is gyakran közösségi közlekedéssel vagy biciklivel járok, és a kihívás idején különösen figyelek arra, hogy tudatosan tervezzem meg az utazásaimat. Ezért is hiszem, hogy ez a program nemcsak a környezetvédelemről, hanem a jobb közérzetről és az egészségesebb életmódról is szól.

Tapasztalataik szerint mely közlekedési alternatívák a legnépszerűbbek a dolgozók körében – és melyek azok, amelyek ösztönzésre szorulnak?

A tavalyi tapasztalataink és a kutatásaink alapján a kerékpározás a legnépszerűbb alternatíva. Vidéki nagyvárosokban a dolgozók 40%-a használ biciklit, míg Budapesten csupán 17% – jól látszik, hogy van még tér a fejlődésre. A közösségi közlekedés és a roller is sokaknál bevett megoldás, ugyanakkor a gyaloglás meglepően kevés figyelmet kap, pedig rövid távokon ez a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb lehetőség.

Örömteli látni, hogy ma már egyre több felsővezető is autó helyett a biciklit vagy a közösségi közlekedést választja. Ez nemcsak példamutató, hanem jelzi is, hogy a fenntarthatóság kezd beépülni a mindennapi döntésekbe – személyes és szervezeti szinten egyaránt.

A Mastercard ESG-stratégiájában milyen szerepet játszik a munkavállalói szemléletformálás, és hogyan illeszkedik ebbe a GoGreener program?

A fenntarthatóság nálunk a mindennapok része. Belső programokat, kihívásokat is szervezünk – az energiatakarékosságtól a szelektív hulladékgyűjtésig –, és ezekből merítünk tapasztalatot a nyilvánosságnak szóló kampányainkhoz is. A GoGreener pont ezt az elvet képviseli: a fenntarthatóság nem nagy szavakban, hanem a napi szintű döntéseinkben valósul meg.

A kutatásaink szerint tízből kilenc munkahelyen jelenleg nincs fenntartható közlekedést ösztönző program, miközben a dolgozók közel fele nyitott lenne a változtatásra, ha lennének kerékpártárolók, zuhanyzók vagy akár kisebb ösztönzők.

Vezetőként hiszek abban, hogy a változás felülről indul: ha támogatjuk és ösztönözzük a zöldebb közlekedést, azzal nemcsak a környezetért, hanem a kollégák jóllétéért is sokat teszünk.

A vállalat üzleti partnerei hogyan fogadták a felhívást? Érezhető-e körükben is egyre nagyobb nyitottság a fenntarthatósági kezdeményezések iránt?

Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk: több partnerünknél belső versenyek indultak, máshol zöld reggelikkel vagy vezetői példamutatással ösztönözték a dolgozókat. Sokan mondták, hogy már az is szemléletformáló volt, hogy elkezdték figyelni a napi közlekedési döntéseik hatását.

A GoGreener jó apropó arra, hogy a vállalatok ne csak kommunikációban, hanem a mindennapi működésükben is megmutassák: a fenntarthatóság a közösségeket is erősíti, nem csupán a környezetet óvja.

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.

Címlapkép forrása: Mastercard