Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Hegedüs Éva: két hét múlva jön a magyar gazdaság csúcstalálkozója

Egyre fogy az idő az év legfontosabb gazdasági csúcstalálkozója előtt, hiszen két hét múlva, október 7-én a budapesti Marriott Hotelben ismét megvitatjuk a magyar gazdaság legfontosabb kérdéseit. Ahogy azt már megszokhatták, idén is velünk lesznek a magyar gazdaságpolitika legfontosabb szereplői, elemzők, közgazdászok, illetve nemzetközi előadókat is elhozunk Budapestre.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Még nem késő megvenni a jegyét az ősz gazdasági csúcskonferenciájára!

Tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio a Budapest Economic Forum konferenciát, mely hagyományosan a magyar gazdaság legfontosabb őszi csúcskonferenciája. Évről évre igyekszünk a legfontosabb gazdasági szereplőket, vállalatvezetőket, közgazdászokat felkérni a konferenciára, illetve hagyományosan vannak külföldi előadóink és vendégeink is.

Az idei konferencia nyitóelőadását Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tartja, aki amellett, hogy visszatérő vendége az eseménynek, jelenleg a magyar gazdaságpolitika egyik legfontosabb szereplője. Éppen ezért lesz kiemelten érdemes figyelni a szavait, a miniszter a magyar gazdaságpolitika célrendszeréről és pilléreiről beszél majd.

Nagy Márton Magyarország Kormánya, nemzetgazdasági miniszter Nagy Márton 2024. január 1. óta a nemzetgazdasági miniszter, 2022. májusától a gazdaságfejlesztési miniszter, korábban Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója volt. Okleveles közgazdász. 1998 és Tovább … Tovább Nagy Márton 2024. január 1. óta a nemzetgazdasági miniszter, 2022. májusától a gazdaságfejlesztési miniszter, korábban Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója volt. Okleveles közgazdász. 1998 és

A magyar gazdaságtól ezt követően kicsit visszakanyarodunk a globális folyamatokhoz, két nemzetközi előadó is a vámháború, a globalizáció kérdéseit fejtegeti majd. Harold James, a Princeton Egyetem professzora több nagy visszhangot kiváltott cikk szerzője például az új világrendet igyekszik felvázolni, de hasonló témával érkezik Jan Mischke, a McKinsey globális partnere is.

Harold James Princeton University, Professor of History and International Affairs Tovább … Tovább

Idén is kiemelt figyelmet kapnak a Budapest Economic Forumon a magyar nagyvállalatok vezetői, az esemény első szekciójában már hagyományos módon előadást tart majd Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. Őt pedig Csányi Péter, az OTP Bank első embere követi majd a színpadon. Mindkettejük előadása tartogathat izgalmakat, hiszen a Mol esetében folyamatosan témát szolgáltat például az orosz olajról való leválás, míg az OTP a régiós terjeszkedés mellett a magyar gazdaság egyik legjelentősebb szereplőjeként elsősorban a finanszírozásban érdekelt.

Csányi Péter OTP Bank, vezérigazgató Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát. 2 Tovább … Tovább Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát. 2

A gazdaságpolitikusok és vállalatvezetők mellett idén új elem lesz a konferencián a vidéki polgármesterek beszélgetése. A panelben Debrecen, Győr és Székesfehérvár első emberei vitatják meg a legaktuálisabb gazdasági kérdéseket, illetve azt, hogyan tudnak ezek a nagyvárosok hozzájárulni a magyar gazdaság teljesítményéhez.

dr. Papp László Debrecen Megyei Jogú Város, polgármester 1972. október 13-án született Csengerben. 1990-ben német nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. 1991-ben érettségizett az Esze Tamás Gimnáziumban, Mátészalkán. A Miskolci Egyetemen szerzett jogi diplom Tovább … Tovább 1972. október 13-án született Csengerben. 1990-ben német nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. 1991-ben érettségizett az Esze Tamás Gimnáziumban, Mátészalkán. A Miskolci Egyetemen szerzett jogi diplom

A programot délután két „állandó elem” zárja majd, előbb a legjelentősebb hazai bankok vezetői beszélgetnek a finanszírozási kilátásokról, illetve a bankszektor kihívásairól és lehetőségeiről. Velünk lesz Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke, az OTP és az MBH Bank vezérigazgató-helyettesei, valamint Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

Hegedüs Éva Gránit Bank, elnök-vezérigazgató 1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz Tovább … Tovább 1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz

A konferenciát a korábbi évekhez hasonlóan neves hazai közgazdászok panelbeszélgetése zárja majd, olyan szereplőkkel, akiknek a szavaira mindig kiemelten figyelünk. Egy asztalhoz ül majd Bod Péter Ákos, Surányi György és Zsiday Viktor, akik idén is biztosan nagy visszhangot kiváltó kijelentéseket tesznek majd.

Prof. Surányi György egyetemi magántanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke A MKKE Pénzügypolitikai szakának elvégzését követően a pálya a Pénzügykutatási Intézetben indult 1977-ben. Kandidátusi címet -pénz és infláció elmélet- 1986-ban ítélték oda. 1986/87 a Világbank konzul Tovább … Tovább A MKKE Pénzügypolitikai szakának elvégzését követően a pálya a Pénzügykutatási Intézetben indult 1977-ben. Kandidátusi címet -pénz és infláció elmélet- 1986-ban ítélték oda. 1986/87 a Világbank konzul

Címlapkép forrása: Portfolio