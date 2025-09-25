Jelentős az érdeklődés az energiatárolók piacán

„A következő időszak slágertémája lesz a régióban a villamosenergia tárolása, hiszen hatalmas lehetőségek rejlenek a piacon a volatilitás és a költségek visszaesése miatt" – nyitotta meg az eseményt Losonczy Géza, a KPMG associate partnere, az Energetikai és közüzemi szektor vezetője. A szakértő kiemelte, hogy
az energiatárolásról való gondolkodásnak és beruházásnak most van itt az ideje, mivel a hazai villamosenergia-rendszernek sok tárolókapacitásra van szüksége, a beruházási költségek visszaestek.
Az üzleti reggeli első, felvezető előadását Horváth Viktor, az Energiaügyi Minisztérium, energiaátmenetért felelős helyettes államtitkára tartotta, aki arról számolt be, hogy 2030-ra a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) szerint 1 gigawatt kitárolási teljesítményű akkumulátoros energiatárolási kapacitás elérése a cél Magyarországon. Arról is beszámolt, hogy hamarosan indul – a már korábban meghirdetett – pályázat a megújuló alapú energiatermelés és energiatárolói kapacitások bővítésére („Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára” c. pályázat). Ugyan 2030-ra szeretnék elérni az 1 gigawatt kitárolási kapacitást, de
a legoptimistább becslések szerint ez akár már 2027-re is megvalósítható.
Az energetikai reggeli második előadója a KPMG szenior menedzsere, Sipos Márton volt, aki a villamosenergia-piaci kihívásokról és megoldásokról beszélt.
„Az energiatárolóknak most van momentuma Magyarországon. A megújuló energiaforrások olyan szinten növekednek, hogy 2040-re körülbelül a hazai kapacitás-portfolió 70%-át ezt fogja adni" – emelte ki előadása elején Sipos Márton, hozzátéve, hogy van olyan forgatókönyv, amelyben, ha minden tárolói hálózati csatlakozási igény kiosztásra kerülne,
akkor sokkal több energia tároló kapacitásfejlesztés valósulhat meg Magyarországon, mint amennyit a NEKT előrejelez.
Az RRF pályázatok alapján a hazai piac a lítium-ion technológia felé indult el, valószínűleg azért, mert az olcsóbb a fajlagos beruházási költség, a gyorsabb reakcióidő és könnyebb modularizálhatóság együttese vonzóbbá teszi, mint a többi technológiát.
A tárolók három általuk nyújtott termék esetében rendelkeznek piaci potenciállal: arbitrázs, rendszerszintű szolgáltatás piaci termékek nyújtása és a kiegyenlítő energia biztosítása aggregátorok, vagy hibrid erőművek részeként – hangzott el az előadáson. A napelemes energiatermelés jelenleg a saját értékesítési árait, ún. solar capture árat "kannibalizálja", ugyanis amikor a legnagyobb a termelésük, akkor nyomja le leginkább a túlzott termelésük a piaci árakat. „Erre megoldás lehet, ha a nagy termelésű órákban betárolunk, amelyet később, a magasabb árú órákban eladunk. Ez stabilizálhatja a piaci árat, és a naperőművek is nagyobb bevételre tehetnek szert. – hangzott el.
Az energetikai reggeli második felében egy panelbeszélgetés keretében Balog Richárd, a MAVIR rendszerirányítási és piacműködtetési igazgatója, Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű Zrt. (MET Csoport) vezérigazgatója, Üveges Szabolcs, az UniCredit Corporate and Investment Banking Division, Strukturált Finaszírozás vezetője és Szőlősi Ferenc, a KPMG Corporate Finance tanácsadási üzletág vezetője osztották meg gondolataikat a hazai és régiós energiatárolási piacról.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy jelenleg a tárolók piaci hatása mérsékelt, de a következő hónapokban-egy éven belül már érezhető hatásuk lehet, mivel ekkorra várható, hogy a tárolók elkezdik kiszorítani a konvencionális eszközöket, és az újonnan telepített naperőművek mellé már szinte elvárás, hogy energiatárolói kapacitás is létesüljön. „Elég nagy most a befektetői érdeklődés, de mindenki érzi, hogy nem fog örökké tartani ez a kiemelkedő arbitrázs lehetőség, így most érdemes ezeket a lehetőségeket meglovagolni" – mondta Szőlősi Ferenc.
Jelenleg a piaci szereplők vannak a leginkább hatással a tárolói kapacitások bővülésére, a most érzékelhető piaci potenciál azonban az energiatárolói piac telítődésével középtávon visszaeshet.
Az egyértelmű, hogy igény van az energiatárolókra a piacon, ugyanakkor meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a tárolók hosszú távon is megállják a helyüket a piacon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Támadás a Global Sumud ellen: kirendelték a hadihajókat
Két ország is beavatkozik.
Vitatott fegyverek: példátlan döntést hozott a nagybank
Az üzlet az üzlet.
Trump Erdogannak is megmondta: abba kellene hagyni az orosz olaj- és gázvásárlást
Szerinte ez a legjobb, amit Törökország tehet a békéért.
Elismerték az amerikaiak: legyőzhetik az oroszok a szupermodern F-35-öst - Van pár trükk a Szu-57-esnél
Mindkét gépnek megvannak az előnyei, hátrányai.
Áll a bál a Generalinál: mi lesz a nagy összeolvadással?
Megszólalt a biztosító.
Otthon Start: megjelent az eddigi legalacsonyabb, 2,75%-os kamat
Nem mindenkinek jár.
Távozik Trump egyik legfontosabb embere: magasrangú személycsere Amerika élen
Eddig viszonylag stabil volt a második Trump-adminisztráció.
Rossz napja volt a magyar tőzsdének, tovább esett a Mol
Vegyesen teljesítettek a blue chipek.
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?