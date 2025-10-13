  • Megjelenítés
Egerben folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Gazdaság

Egerben folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás

Portfolio
Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak. A Portfolio országos, 15 várost érintő rendezvénysorozata éppen ezért ad kiemelt alkalmat arra, hogy a cégek közvetlenül, első kézből tájékozódjanak a legújabb fejlesztési és forrásbevonási megoldásokról. A programban a KAVOSZ kedvezményes konstrukciói mellett részletesen bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram is, amely a tőkefinanszírozás új formáját kínálja a hazai vállalkozások számára.

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.

A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.

roadshow Egerben folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban
A rendezvénysorozat október 15-én Egerben folytatódik. Helyszín: Hotel Korona**** Eger. Ne maradjon le!
Információ és jelentkezés

Kiemelt témák:

  • Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
  • Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
  • Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
  • Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
  • Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
  • Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?

Előadók:

Ábry Zoltán, VOSZ Heves Vármegyei Szervezete, elnök

Ács Zoltán, Magyar Fintech Szövetség elnök, MKIK Tőkealap-kezelő, vezérigazgató-helyettes

Ádám Imre, VOSZ, elnökhelyettes

File Sándor, Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, főtitkár

Hubai Péterné, AXIS Bentonit, humánkozmetikum és állatápolási termékek üzletág vezető

Madár István, Portfolio Csoport, vezető elemző

Dr. Tóth Róbert, KAVOSZ Zrt. vezérigazgató-helyettes

Tóth Kata, Portfolio Csoport, konferencia projektvezető

Következő helyszínek, időpontok:

Ne maradjon le az egri rendezvényről – regisztráljon még ma!

Címlapkép forrása: Portfolio

