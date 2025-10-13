Egerben folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.
A roadshow Egerben folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.
Kiemelt témák:
- Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
- Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
- Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
- Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
- Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
- Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?
Előadók:
Ábry Zoltán, VOSZ Heves Vármegyei Szervezete, elnök
Ács Zoltán, Magyar Fintech Szövetség elnök, MKIK Tőkealap-kezelő, vezérigazgató-helyettes
Ádám Imre, VOSZ, elnökhelyettes
File Sándor, Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, főtitkár
Hubai Péterné, AXIS Bentonit, humánkozmetikum és állatápolási termékek üzletág vezető
Madár István, Portfolio Csoport, vezető elemző
Dr. Tóth Róbert, KAVOSZ Zrt. vezérigazgató-helyettes
Tóth Kata, Portfolio Csoport, konferencia projektvezető
Következő helyszínek, időpontok:
Ne maradjon le az egri rendezvényről – regisztráljon még ma!
Címlapkép forrása: Portfolio
