  • Megjelenítés
AI-paradoxon: 12 000 cég adatai alapján kiderült, miért nem működik a mesterséges intelligencia a valóságban
Gazdaság

AI-paradoxon: 12 000 cég adatai alapján kiderült, miért nem működik a mesterséges intelligencia a valóságban

Az AI-forradalom már messze túllépett a hype-on, de a vállalatok döntő többsége továbbra is csak kísérleti szinten használja, és alig néhányan jutnak el a valódi üzleti alkalmazásokig. Alexander Sukharevsky, a QuantumBlack vezetője szerint hiába áll készen a technológia, az áttörést ma már nem az algoritmusok, hanem a vezetői döntések, a működés újragondolása és a szervezeti kultúra határozzák meg. Úgy véli, a következő években azok lesznek sikeresek, akik az AI-t nem toldozgatásra, hanem teljes folyamat- és üzleti modellek újratervezésére használják.

Az AI-forradalom a hype-on túl is látványos előretörést mutat, ám a vállalatok többsége még mindig csak kísérletezik a technológiával, és igen kevesen jutnak el a valódi, üzleti szintű alkalmazásokig. Úgy fogalmazott: idén két céllal érkezett – megosztani a legfrissebb adatokat a vállalati AI-használatról, valamint közelebb hozni a „reinvention”, vagyis az újragondolt működés témáját – hangsúlyozta a McKinsey Media Dayen Alexander Sukharevsky, a QuantumBlack (McKinsey) vezetője.

Előadását azzal indította, hogy a közbeszédben az AI már a kriptót is kiszorította: saját példáját hozta fel, miszerint fodrásza is erről beszél, nem digitális valutákról. Ezt a jelenséget annak bizonyítékaként értelmezte, hogy a mesterséges intelligencia már a szélesebb társadalmi tudatban is gyökeret vert.

A QuantumBlack több éve 12 000 vállalat körében végez felmérést különböző iparágakban és régiókban, amit Sukharevsky úgy írt le, mint egy „barométert”, amely megmutatja, mi történik valójában az AI piacán a felszínes lelkesedésen túl.

A legfrissebb eredmények szerint a cégek közel 90 százaléka már használ valamilyen AI-megoldást legalább egy területen, és közel 80 százalék alkalmaz generatív AI-t is.

Még több Gazdaság

Évtizedek óta nem látott lehetőség kapujában a dél-amerikai ország

Áttörést értek el magyarok a rákkutatásban

Rövidített útvonalon jár az M2-es metró

Ezzel a technológia – megfogalmazása szerint – a teoretikus szintről végleg átkerült a gyakorlati világba.

Mégis: amikor arra kérdeztek rá, hogy a kísérletek után hány vállalat vezetett be AI-t éles, mindennapi működésbe, meglepően visszafogott eredmények születtek.

A 12 000 cégből mindössze három iparágban érték el azt, hogy a felhasználási esetek több mint tíz százaléka valóban „production” státuszba kerüljön – ezek főként digitális, termékfejlesztési és szoftveralapú vállalatok.

Érdekesnek nevezte ugyanakkor, hogy a gyártásban már érzékelhető és gyorsuló előrelépés történik, még ha alacsony szintről indul is. Ezt két okkal magyarázta: az AI-integráció gazdaságilag egyre inkább megtérül, és hamarosan a fizikai világban is teret nyer – robotikán, mobil ügynökökön és „physical AI” megoldásokon keresztül.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025
A cikk témájáról, a legfontosabb AI-trendekről, kihívásokról és lehetőségekről, valamint a szabályozói környezetről is részletesen szó lesz szakmai konferenciánkon.
Információ és jelentkezés

Úgy vélte, néhány év múlva ezek lesznek a konferenciabeszélgetések központi témái.

A vállalati AI-alkalmazás jelenlegi állapotát „AI-paradoxonnak” nevezte. Mint fogalmazott: hiába próbálkozik a cégek 88 százaléka, és hiába beszélünk akár 20-szoros hatékonyságnövelésről, a tényleges gazdasági hatás nem látszik.

Szerinte ennek az az oka, hogy a szervezetek elszigetelt feladatokra alkalmazzák az AI-t – például képgenerálásra, szövegírásra, meeting-összefoglalók készítésére –, de nem a teljes folyamatot gondolják újra. Az így felszabaduló idő szerinte leginkább a „kávégépnek vagy a háziállatnak jó”, de nem teremt valódi értéket. Úgy látta: a technológiát a régi, rosszul működő folyamatokra illesztik rá, ahelyett hogy a munkafolyamatokat a technológia logikájához igazítanák, ezért a várt ugrás elmarad.

A problémák gyökerét részben strukturális akadályokban látta. A siker feltételeként öt elemet emelt ki: világos jövőkép, megfelelő adatstratégia, rugalmas technikai architektúra, a humán kompetenciák fejlesztése, valamint jól működő irányítási és governance keret. Azt mondta: annak az esélye, hogy mindez egyszerre összeáll, nagyon alacsony, de a vezetőknek mégis egyszerre kell mindegyik területen előrelépniük.

A QuantumBlack felmérései alapján hat olyan közös mintát lát a sikeres vállalatoknál, amelyek megkülönböztetik őket a lemaradóktól. Az első a vezetői aktivitás. A legjobb szervezeteknél a cégvezető és az igazgatótanács is érdemi időt szán az AI megértésére, fejlesztésére és alkalmazására. Azt mondta:

az AI-transzformáció nem »kiszervezhető« a digitális részlegeknek – a top-managementnek kell vezetnie.

Második elemként a jövőképet emelte ki: a nyertesek nem apró 1-2 százalékos hatékonyságjavulást keresnek, hanem a költség- és bevételi görbék teljes újragondolását. Az iparági folyamatok újradefiniálására törekednek, és nem egyszerűen hatékonyságnövelő plug-inekben gondolkodnak.

Harmadik tényezőként azt emelte ki, hogy a sikeres vállalatok nem csak technológiai integrációt végeznek, hanem a teljes működést képzelik újra – az üzleti modelljeiket, ügyfélútjaikat és termékfejlesztési folyamataikat is. Példaként említette az e-kereskedelmet, amely szerinte néhány éven belül teljesen másképp működik majd:

a vásárlói és kereskedői AI-ügynökök egymással tárgyalnak, a klasszikus vásárlási folyamat pedig eltűnik.

A negyedik tanulság az volt, hogy a vezetők nem kizárólag a költségcsökkentést tekintik célnak, hanem az innovációs potenciált is. Új termékek, gyorsabb piacra lépés, új fogyasztói élmények – ezek adják a valódi értéknövekedést. Sukharevsky szerint az AI-forradalom következő hulláma az iparban és a fizikai környezetben zajlik majd, ahol robotikus ügynökök és specializált gépek hálózata végzi a termelést és a logisztikát.

Ötödik tanulságként azt nevezte meg, hogy a vezetők jelentős költségvetést allokálnak az AI-ra. Úgy fogalmazott: a sikeres vállalatok digitális büdzséjük több mint 20 százalékát költik AI-ra, és részletes üzleti megtérülési terveket készítenek. Nem „digitális díszleteket” építenek, hanem a technológiába való befektetést üzleti eredményekhez kötik.

A hatodik elem a kockázatkezelés. Azt mondta:

minél több kísérletet enged meg egy szervezet, annál több kockázattal kell szembenéznie, de a sikeres szereplők nem elutasítják, hanem kezelik ezeket.

Jogszabályi, etikai, társadalmi és működési kockázatokról beszélt, amelyek kezelésének lényegi eleme, hogy minden rendszerben megmarad az emberi kontroll. A vezetők a legfejlettebb biztosítékrendszereket építik ki, és csak felelős módon engedik élesbe az alkalmazásokat.

Sukharevsky szerint különös jelentősége van annak, hogy mind a hat tényezőből csupán egy – a költségvetés – köthető közvetlenül technológiához. A többi mind emberi, szervezeti és stratégiai kérdés. Azt mondta: a technológia készen áll, a kérdés már csak az, hogy a társadalom és az üzleti világ mennyire képes megújulni.

Ezután a „reinvention” kérdésére tért rá, vagyis arra, hogyan lehet egy teljes iparágat újragondolni AI-vel. Úgy fogalmazott: a valódi átalakulást nem az algoritmusok hozzák, hanem azok az emberek, akik megértik a technológia logikáját, és képesek a működést hozzá igazítani. Szerinte el kell jutni oda, hogy az AI-t nem különálló alkalmazásként használják, hanem beépítik a mindennapi munkafolyamatokba.

Zárszavában azt hangsúlyozta, hogy az AI nem csupán eszköz, hanem változást kiváltó gondolkodásmód. A kérdés – fogalmazott – már nem az, hogy a technológia készen áll-e, hanem hogy a szervezetek és vezetőik képesek-e újradefiniálni működésüket. Szerinte a következő években nem az fogja megkülönböztetni a nyerteseket a vesztesektől, ki használ jobb algoritmust, hanem az, ki tudja a technológiát egészében beépíteni az üzleti logikába, és ki meri újragondolni a teljes folyamatláncot ahelyett, hogy a régit toldozná-foldozná.

Kapcsolódó cikkünk

Mutatunk 5 részvényt, ami több mint 70 százalékot emelkedhet

Kőkeményen büntetik a mesterséges intelligencia üdvöskéjét, piaci manipulációt kiált a cég vezére

Jön az AI-forradalom a pénzügyi szektorban, aki nem alkalmazkodik, az eltűnik

Mesterséges intelligencia Magyarországon: ez hiányzik az igazi szintugráshoz

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Oroszország lefékezte a nagyhatalmakat, rátenyereltek a stop gombra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility