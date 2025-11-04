AI-paradoxon: 12 000 cég adatai alapján kiderült, miért nem működik a mesterséges intelligencia a valóságban

Az AI-forradalom a hype-on túl is látványos előretörést mutat, ám a vállalatok többsége még mindig csak kísérletezik a technológiával, és igen kevesen jutnak el a valódi, üzleti szintű alkalmazásokig. Úgy fogalmazott: idén két céllal érkezett – megosztani a legfrissebb adatokat a vállalati AI-használatról, valamint közelebb hozni a „reinvention”, vagyis az újragondolt működés témáját – hangsúlyozta a McKinsey Media Dayen Alexander Sukharevsky, a QuantumBlack (McKinsey) vezetője.
Előadását azzal indította, hogy a közbeszédben az AI már a kriptót is kiszorította: saját példáját hozta fel, miszerint fodrásza is erről beszél, nem digitális valutákról. Ezt a jelenséget annak bizonyítékaként értelmezte, hogy a mesterséges intelligencia már a szélesebb társadalmi tudatban is gyökeret vert.
A QuantumBlack több éve 12 000 vállalat körében végez felmérést különböző iparágakban és régiókban, amit Sukharevsky úgy írt le, mint egy „barométert”, amely megmutatja, mi történik valójában az AI piacán a felszínes lelkesedésen túl.
A legfrissebb eredmények szerint a cégek közel 90 százaléka már használ valamilyen AI-megoldást legalább egy területen, és közel 80 százalék alkalmaz generatív AI-t is.
Ezzel a technológia – megfogalmazása szerint – a teoretikus szintről végleg átkerült a gyakorlati világba.
Mégis: amikor arra kérdeztek rá, hogy a kísérletek után hány vállalat vezetett be AI-t éles, mindennapi működésbe, meglepően visszafogott eredmények születtek.
A 12 000 cégből mindössze három iparágban érték el azt, hogy a felhasználási esetek több mint tíz százaléka valóban „production” státuszba kerüljön – ezek főként digitális, termékfejlesztési és szoftveralapú vállalatok.
Érdekesnek nevezte ugyanakkor, hogy a gyártásban már érzékelhető és gyorsuló előrelépés történik, még ha alacsony szintről indul is. Ezt két okkal magyarázta: az AI-integráció gazdaságilag egyre inkább megtérül, és hamarosan a fizikai világban is teret nyer – robotikán, mobil ügynökökön és „physical AI” megoldásokon keresztül.
Úgy vélte, néhány év múlva ezek lesznek a konferenciabeszélgetések központi témái.
A vállalati AI-alkalmazás jelenlegi állapotát „AI-paradoxonnak” nevezte. Mint fogalmazott: hiába próbálkozik a cégek 88 százaléka, és hiába beszélünk akár 20-szoros hatékonyságnövelésről, a tényleges gazdasági hatás nem látszik.
Szerinte ennek az az oka, hogy a szervezetek elszigetelt feladatokra alkalmazzák az AI-t – például képgenerálásra, szövegírásra, meeting-összefoglalók készítésére –, de nem a teljes folyamatot gondolják újra. Az így felszabaduló idő szerinte leginkább a „kávégépnek vagy a háziállatnak jó”, de nem teremt valódi értéket. Úgy látta: a technológiát a régi, rosszul működő folyamatokra illesztik rá, ahelyett hogy a munkafolyamatokat a technológia logikájához igazítanák, ezért a várt ugrás elmarad.
A problémák gyökerét részben strukturális akadályokban látta. A siker feltételeként öt elemet emelt ki: világos jövőkép, megfelelő adatstratégia, rugalmas technikai architektúra, a humán kompetenciák fejlesztése, valamint jól működő irányítási és governance keret. Azt mondta: annak az esélye, hogy mindez egyszerre összeáll, nagyon alacsony, de a vezetőknek mégis egyszerre kell mindegyik területen előrelépniük.
A QuantumBlack felmérései alapján hat olyan közös mintát lát a sikeres vállalatoknál, amelyek megkülönböztetik őket a lemaradóktól. Az első a vezetői aktivitás. A legjobb szervezeteknél a cégvezető és az igazgatótanács is érdemi időt szán az AI megértésére, fejlesztésére és alkalmazására. Azt mondta:
az AI-transzformáció nem »kiszervezhető« a digitális részlegeknek – a top-managementnek kell vezetnie.
Második elemként a jövőképet emelte ki: a nyertesek nem apró 1-2 százalékos hatékonyságjavulást keresnek, hanem a költség- és bevételi görbék teljes újragondolását. Az iparági folyamatok újradefiniálására törekednek, és nem egyszerűen hatékonyságnövelő plug-inekben gondolkodnak.
Harmadik tényezőként azt emelte ki, hogy a sikeres vállalatok nem csak technológiai integrációt végeznek, hanem a teljes működést képzelik újra – az üzleti modelljeiket, ügyfélútjaikat és termékfejlesztési folyamataikat is. Példaként említette az e-kereskedelmet, amely szerinte néhány éven belül teljesen másképp működik majd:
a vásárlói és kereskedői AI-ügynökök egymással tárgyalnak, a klasszikus vásárlási folyamat pedig eltűnik.
A negyedik tanulság az volt, hogy a vezetők nem kizárólag a költségcsökkentést tekintik célnak, hanem az innovációs potenciált is. Új termékek, gyorsabb piacra lépés, új fogyasztói élmények – ezek adják a valódi értéknövekedést. Sukharevsky szerint az AI-forradalom következő hulláma az iparban és a fizikai környezetben zajlik majd, ahol robotikus ügynökök és specializált gépek hálózata végzi a termelést és a logisztikát.
Ötödik tanulságként azt nevezte meg, hogy a vezetők jelentős költségvetést allokálnak az AI-ra. Úgy fogalmazott: a sikeres vállalatok digitális büdzséjük több mint 20 százalékát költik AI-ra, és részletes üzleti megtérülési terveket készítenek. Nem „digitális díszleteket” építenek, hanem a technológiába való befektetést üzleti eredményekhez kötik.
A hatodik elem a kockázatkezelés. Azt mondta:
minél több kísérletet enged meg egy szervezet, annál több kockázattal kell szembenéznie, de a sikeres szereplők nem elutasítják, hanem kezelik ezeket.
Jogszabályi, etikai, társadalmi és működési kockázatokról beszélt, amelyek kezelésének lényegi eleme, hogy minden rendszerben megmarad az emberi kontroll. A vezetők a legfejlettebb biztosítékrendszereket építik ki, és csak felelős módon engedik élesbe az alkalmazásokat.
Sukharevsky szerint különös jelentősége van annak, hogy mind a hat tényezőből csupán egy – a költségvetés – köthető közvetlenül technológiához. A többi mind emberi, szervezeti és stratégiai kérdés. Azt mondta: a technológia készen áll, a kérdés már csak az, hogy a társadalom és az üzleti világ mennyire képes megújulni.
Ezután a „reinvention” kérdésére tért rá, vagyis arra, hogyan lehet egy teljes iparágat újragondolni AI-vel. Úgy fogalmazott: a valódi átalakulást nem az algoritmusok hozzák, hanem azok az emberek, akik megértik a technológia logikáját, és képesek a működést hozzá igazítani. Szerinte el kell jutni oda, hogy az AI-t nem különálló alkalmazásként használják, hanem beépítik a mindennapi munkafolyamatokba.
Zárszavában azt hangsúlyozta, hogy az AI nem csupán eszköz, hanem változást kiváltó gondolkodásmód. A kérdés – fogalmazott – már nem az, hogy a technológia készen áll-e, hanem hogy a szervezetek és vezetőik képesek-e újradefiniálni működésüket. Szerinte a következő években nem az fogja megkülönböztetni a nyerteseket a vesztesektől, ki használ jobb algoritmust, hanem az, ki tudja a technológiát egészében beépíteni az üzleti logikába, és ki meri újragondolni a teljes folyamatláncot ahelyett, hogy a régit toldozná-foldozná.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Jön a várva várt nap: kiteríti lapjait a Mol
Mutatjuk, mire lehet számítani.
Itt a figyelmeztetés: új korszak kezdődik a két szuperhatalom között, ami mindent megváltoztat
Tervezett változás zajlik.
Bréking! Orbán Viktor bejelentette, hogy januártól jön a 14. havi nyugdíj
Több lépésben vezetik be.
Olyan rekordot döntött meg a Föld, ami mindannyiunkat érint
Kétszeresére gyorsult a tengerszint emelkedése.
Azt mondják az oroszok, eldőlt a csata: stratégiai győzelmet szerzett meg Moszkva – Menekülnek az ukrán katonák
Az oroszok már a győzelmi lobogót készítik, Ukrajna szerint még semmi nem dőlt el.
Kettészakadt egy egész ország: megérkezett eddigi legbrutálisabb szakaszába az elfeledett háború
Borzalmas hírek érkeznek a 18 hónapos ostrom után elesett városból.
Kilőtt a MÁP Plusz, zsákolják a befektetők a legmagasabb kamatú állampapírokat
Pénz állt a házhoz, rögtön állampapírba öntötték a magyarok.
Bizton állítja a Kreml: vészesen szorul a hurok az ostromlott ukrán erődváros körül – Kijev azonban mást mond
A "teljes megtisztítás" még messze lenne?
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?