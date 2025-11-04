  • Megjelenítés
Teljesen átformálná a gazdaságpolitikát a Tisza Párt
Gazdaság

Portfolio
Az eddig már ismertetett gazdaságpolitikai intézkedéseken (szja-adózás, vagyonadó, nyugdíj) túl új lépések sorára tett ígéretet Kármán András, a Tisza Párt vezető gazdaságpolitikusa. Ezek között szerepel, hogy kivezetné a külföldi nagyvállalatoknak adott adókedvezményeket, mérsékelné az ágazati különadókat, és visszaszerezné a befagyasztott uniós forrásokat. A terv érzékenyen érintheti a német autógyártókat és ázsiai akkumulátorcégeket.

A jövő évi választáson Orbán Viktor magyar miniszterelnök leváltására készülő Tisza Párt a külföldi vállalatoknak járó bőkezű adókedvezmények visszavágását tervezi egy gazdasági irányváltás részeként a Bloombergnek október 31-én adott interjú szerint.

A közvélemény-kutatásokban a jövő tavaszi országgyűlési választások előtt élen álló Tisza tervei érinthetik a német autógyártókat – köztük a BMW AG-t, a Mercedes-Benz Group AG-t és a Volkswagen AG-t – valamint az ázsiai akkumulátorgyártókat, például a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-et (CATL) - állapítja meg a hírügynökség cikke.

E vállalatok az elmúlt években együttesen több mint 10 milliárd dollárt fektettek be, és az állami ösztönzők legnagyobb haszonélvezői közé tartoztak. A kedvezmények azonban a bankokhoz hasonló más iparágakra kivetett különadókra való túlzott támaszkodáshoz vezettek, és megterhelték Magyarország pénzügyeit – állítja a Tisza vezető gazdasági tanácsadója.

„A külföldi multinacionális vállalatok gyakorlatilag évekre adómentességet kapnak, amikor Magyarországra jönnek, így még ha munkahelyeket is teremtenek, közvetlenül nem fizetnek adót”

– mondta Kármán András, az NGM egykori államtitkára a Bloombergnek adott interjúban. Ennek megváltoztatása „méltányosabbá tenné az adóterheket az ágazatok között” – tette hozzá –, „új adók bevezetése nélkül”.

Az Európai Unióban egyetlen ország sem tette fel annyira az elektromosjármű-iparra a tétet, mint Magyarország, ám a gazdaság így most erősen ki van téve a belső égésű motoroktól való rögös átállás kockázatainak - fűzi hozzá az interjúhoz a Bloomberg. Az ipari termelés visszaesése, a megélhetési válság és a széles körű korrupció vádjai megnyitották az utat a Tiszát vezető Magyar Péter előtt, hogy esélyt kapjon az EU leghosszabb ideje hivatalban lévő kormányfőjének leváltására.

Orbán alatt a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanná vált, az állam finanszírozása pedig drágává – mondta Kármán.

Az ország a bruttó hazai termékhez viszonyítva több kamatot fizet államadóssága után, mint bármely más uniós tagállam,

miközben a kormány a banki, kiskereskedelmi, gyógyszeripari, energia- és távközlési szektort adóztatta meg. A Tisza célja, hogy „fokozatosan csökkentse a különadók súlyát” a költségvetésben – tette hozzá Kármán. Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy a Portfolio napokban megjelent cikkéből derült ki, hogy a kormány jövőre mégis visszahozná a reklámadót, ami az elmúlt 6,5 évben 0% volt a kulcsa. Ezzel jövőre újabb különadó élesedhez Magyarországon.

Az EU eközben több milliárd eurónyi forrást függesztett fel Magyarország számára a korrupció elleni fellépés és a demokratikus intézmények leépítése miatti huzavona közepette.

A Tisza egyik alapvető politikája e pénzekhez való hozzáférés helyreállítása.

„A kiszámíthatatlanság jelenti a legnagyobb problémát a reálgazdaságban és a pénzügyi befektetők számára” – mondta Kármán az október 31-én készült interjúban, aki korábban az Orbán kormányban is dolgozott adópolitikai kérdéseken, legutóbb pedig az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. és az Erste Jelzálogbank Zrt. első embere volt. „És ebbe teljes mértékben beletartozik a jogbiztonság hiánya is.

A magyar gazdaság a harmadik negyedévben stagnált, és alig növekedett Orbán Viktor jelenlegi kormányzati ciklusa alatt.

Ez jelenleg a legnagyobb politikai kihívást jelenti a kormányfő számára, amire válaszként válaszként a választás előtt felpörgette a költekezést: felvetette a 14. havi nyugdíj kifizetésének ötletét, és 15%-os közszférabéremelést lebegtetett meg - emlékeztet a Bloomberg.

A múlt héten ugyanakkor Orbán elismerte, hogy valószínűleg nem sikerül felgyorsítania a gazdasági növekedést. A felelősséget Oroszország ukrajnai háborújának következményeire hárította. A jövő évi költségvetés eközben 4,1%-os növekedéssel számol.

A Tisza tervei között szerepel az alacsonyabb jövedelműek adóterheinek csökkentése, valamint az egészséges élelmiszerekre és a vényköteles gyógyszerekre kivetett adók mérséklése. Magyarországon jelenleg 27% az általános forgalmi adó,

ami a legmagasabb az EU-ban.

„Az átlátható, kiszámítható költségvetési tervezés és végrehajtás óriási segítséget jelenthet egy ország adósságfinanszírozási kockázatának javításában, és egy-két éven belül hatalmas – akár több száz milliárd forintos – megtakarítást eredményezhet” – mondta Kármán.

Ha jövőre a Tisza győz, Kármán másodszor is lehetőséget kap Magyarország pénzügyeinek reformjára. Miután Orbán az IMF-finanszírozástól való „függetlenedés” ígéretével tért vissza a hatalomba, Kármán valamivel több mint egy évig dolgozott egy többéves gazdasági programon (Szél Kálmán Terv), amely a költségvetés fenntartható pályára állítását célozta.

Ám gyorsan szembesült azzal, hogy szakpolitikai javaslatai felhígulnak: a választások körüli négyéves költekezési ciklusokat rendre megszorítások követték.

„Gyorsan csalódott lettem amiatt, hogy a Fidesz-kormány nem élt a történelmi lehetőségével” – mondta Kármán.

Kármán András korábban már jelezte egy interjúban, hogy milyen gazdaságpolitikai intézkedésekre készül a pártja, valamint az elmúlt hónapokban több sajtótájékoztatón is ismertették tervezett lépéseiket:

