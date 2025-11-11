  • Megjelenítés
Egy országban már térdre kényszerült a Lukoil, leállhat a kitermelés
Egy országban már térdre kényszerült a Lukoil, leállhat a kitermelés

Újabb súlyos ütést kapott a Lukoil az Egyesült Államok által bevezetett szankciók miatt: hétfőn vis maior helyzetet hirdetett ki iraki olajmezőjén, ami a vállalat koronaékszerének számító lelőhely termelésének kiesésével fenyeget - számolt be a Reuters.

A West Qurna-2 nevű mező a világ egyik legnagyobb olajmezője, és a Lukoil legértékesebb külföldi eszközének számít.

Az olajmező Irak teljes kitermelésének közel 9 százalékát adja, jelenleg napi mintegy 480 ezer hordóval.

A hírügynökségnek négy forrás is megerősítette, hogy a cég múlt kedden levélben értesítette az iraki hatóságokat, hogy a szankciók következtében vis maior állapot miatt nem tudja folytatni a normál működést.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy ha a helyzet fél éven belül nem rendeződik,

a vállalat kénytelen lesz teljesen leállítani a termelést és kivonulni a projektből.

Nem Irak az egyetlen szankciós gócpont, ugyanis sok partnercég már beszüntette a Lukoil felé kifizetéseit, amíg a tiltás fennáll - vagy egyéb megoldást nem találnak. Emiatt rengeteg külföldi érdekeltsége kerülhet hasonló, vis maior helyzetbe. Az orosz olajipari óriásnak gyorsan kell lépnie, mert a november 21-ét követően élesedő szankciók teljesen ellehetetleníthetik a külföldi piaci jelenlétét.

