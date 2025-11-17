  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Portfolio
Holnap nem várható változás az üzemanyagok árában - írja a holtankoljak.

A héten kedden nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak.

A mai napon (2025.11.17-én) az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 597 Ft/liter 
Kapcsolódó cikkünk

Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Haladékot kapott Amerikától a szerb olajcég, amelyre a Mol is szemet vetett

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, tisztogatni kezdett Zelenszkij - Háborús híreink hétfőn
Bejelentésre készül Orbán Viktor - Hétfőn sajtótájékoztatót tart
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility