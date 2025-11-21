  • Megjelenítés
Kiderült: máris zsarolja Trump Ukrajnát, ezekkel kényszerítené békekötésre Zelenszkijt Amerika erős embere
Kiderült: máris zsarolja Trump Ukrajnát, ezekkel kényszerítené békekötésre Zelenszkijt Amerika erős embere

Portfolio
Az Egyesült Államok máris azzal fenyegette meg Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat, ha nem fogadja el az amerikai béketerv pontjait - számolt be a Reuters.

Washington egy 28 pontos tervet mutatott be Ukrajnának, amely Oroszország több követelését is tartalmazza, beleértve további, egyébként megerődített területek átengedését (Donbaszi erődövezet), az ukrán hadsereg létszámának csökkentését és a NATO-csatlakozás tilalmát.

A Reutersnek nyilatkozó források szerint Kijev most sokkal erősebb nyomás alatt áll Washington részéről, mint bármely korábbi béketárgyalás során. Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Ukrajna jövő csütörtökig aláírná a megállapodás keretrendszerét.

A források azt is elárulták:

a Fehér Ház a hírszerzési információk megosztásának megszakításával és a fegyverszállítások felfüggesztésével is fenyegetőzik.

Az amerikai hírszerzési információk és a fegyverszállítmányok is nélkülözhetetlenek az ukrán védelem szempontjából. Az Egyesült Államok biztosítja mindazt, aminek segítségével az ukrán haderő megtalálja és megsemmisíti az érzékeny orosz célpontokat a hátországban és a frontvonalon egyaránt. Korábban már volt erre példa Donald Trump beiktatásakor, az átmeneti felfüggesztés hatására a frontvonal több helyen is összeomlott. Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 21. Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

