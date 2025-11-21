Kiderült: máris zsarolja Trump Ukrajnát, ezekkel kényszerítené békekötésre Zelenszkijt Amerika erős embere

Washington egy 28 pontos tervet mutatott be Ukrajnának, amely Oroszország több követelését is tartalmazza, beleértve további, egyébként megerődített területek átengedését (Donbaszi erődövezet), az ukrán hadsereg létszámának csökkentését és a NATO-csatlakozás tilalmát.

A Reutersnek nyilatkozó források szerint Kijev most sokkal erősebb nyomás alatt áll Washington részéről, mint bármely korábbi béketárgyalás során. Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Ukrajna jövő csütörtökig aláírná a megállapodás keretrendszerét.

A források azt is elárulták:

a Fehér Ház a hírszerzési információk megosztásának megszakításával és a fegyverszállítások felfüggesztésével is fenyegetőzik.

Az amerikai hírszerzési információk és a fegyverszállítmányok is nélkülözhetetlenek az ukrán védelem szempontjából. Az Egyesült Államok biztosítja mindazt, aminek segítségével az ukrán haderő megtalálja és megsemmisíti az érzékeny orosz célpontokat a hátországban és a frontvonalon egyaránt. Korábban már volt erre példa Donald Trump beiktatásakor, az átmeneti felfüggesztés hatására a frontvonal több helyen is összeomlott.

