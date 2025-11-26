Nagy változás vár a Direct One ügyfeleire

December 1-től a One Magyarország szolgálja ki a Direct One műholdas ügyfeleket - közölte a távközlési szolgáltató az MTI-vel szerdán. A szolgáltatás havi bruttó előfizetési díja nem változik, ugyanakkor a Direct One feltételekhez kötött e-Pack kedvezménye a jelenlegi formájában megszűnik.

2024 júliusában a 4iG Nyrt. leányvállalata, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. adásvételi szerződést írt alá a Direct One hazai műholdas ügyfélállományának megvásárlásáról. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2025. július 22-én jóváhagyta az ügyletet. 2025. szeptember 30-án a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. beolvadt a One Magyarország Zrt.- be, ezért a tranzakció zárását követően, 2025. december 1-től a Direct One műholdas előfizetőit a One Magyarország Zrt. szolgálja ki – emlékeztetnek a közleményben, melyben jelzik:

A One Magyarország Zrt. az előfizetői jogviszony megszakítása nélkül a továbbiakban is biztosítja a műholdas szolgáltatást a korábbi Direct One ügyfeleknek.

Az érintett előfizetők a szolgáltatóváltást követően automatikusan átkerülnek a One TV Medium programcsomagba, amely 99 csatornát - köztük 18 HD minőségű adást - tartalmaz. Az ügyfelek további extra tartalmakra is előfizethetnek.

2025. december 1-től lehetőség van arra, hogy - új szerződés megkötését követően - az ügyfelek igénybe vegyék a One Magyarország e-Pack kedvezményét.

A tranzakció a Direct One online TV előfizetőit nem érinti - közölték. További információ a One üzletekben, a szolgáltató weboldalán, valamint a belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon érhető el.

