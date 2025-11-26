A nőket jobban sújthatják az AI-forradalom okozta leépítések

Az AI Make Up (Wake Up!) – Készülj velünk a jövő kihívásaira! című konferencia megnyitó beszédét Heal Edina, az Egyenlítő Alapítvány alapító-vezetője tartotta. A mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű térnyerése a korábbi nagy technológiai változásokhoz (ipari forradalom, az internet 1990-es évek végi forradalma) hasonlóan számos innováció, előrelépés mellett sok kedvezőtlen hatást is okoz, mondta Heal Edina.
Leépítések jöhetnek
Az AI-forradalom munkaerőpiaci hatásai között kiemelte, hogy lesznek olyan csoportok, amelyek nagyobb arányban veszítik el majd a munkájukat. Ezek közé sorolta az irodai adminisztratív, illetve pénzügyi területen dolgozókat, valamint a fiatal, junior beosztású fehérgalléros munkaerőt.
A Z generációnak már komoly gondjai vannak az álláskereséssel, hiszen nagyon sok cégnél a junior pozíciókat kiváltotta az AI
– mondta Heal Edina.
A társadalomban és a munkahelyeken a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését segíteni kívánó, a gazdasági, kulturális, tudományos és politikai életben minél több női vezető érvényesülésének elősegítéséért fellépő alapítvány vezetője szerint
úgy tűnik, hogy a nőket hátrányosabban fogja érinteni az AI térnyerése, mint a férfiakat.
Kutatások, előrejelzések azt mutatják, hogy a női munkahelyek majdnem 10%-ára fog kiterjedni a következő két éven belül az AI okozta leépítéshullám, vagyis háromszor nagyobb mértékben, mint a jellemzően férfiak által betöltött állások terén.
Ez abból adódik, hogy a férfiak tipikusan nagy számban olyan állásokban dolgoznak (például az építőiparban), amelyeket még egy darabig az AI nem fog elvenni.
Heal Edina beszámolt arról is, hogy a tervek szerint az Egyenlítő Alapítvány jövőre elindítja az etikus AI projektjét, amely irányelveket fog megfogalmazni a cégek számára az AI-eszközök fejlesztéséhez. Ezt azért tartják fontosnak, mert az AI-megoldásokat tápláló adatok gyakran nem semlegesek, hanem diszkriminatívak bizonyos csoportok irányába, ezért az AI sem tud semleges lenni, sőt, akár fel is nagyítja ezeket a különbségeket.
Az AI támogathatja az orvosok munkáját
Az AI egészségügyi alkalmazásáról Szegedi Andrea, a MEDOC Egészségközpont tulajdonosa, igazgatósági tagja tartott előadást. Azt mutatta be, hogy az emlődiagnosztika terén, az emlőrák korai felismerésében milyen döntéstámogatást tudnak biztosítani az AI-alapú megoldások. Szerinte az AI-eszközök nem fogják kiváltani a radiológus szakorvosok munkáját és szakértelmét, hanem kiegészítik, támogatják azokat.
Az AI-alapú képfeldolgozó algoritmusok képesek automatikusan elemezni a mammográfiás felvételeket, támogatva az orvosok munkáját az emlőrák korai felismerésében.
A MEDOC Egészségközpontban is alkalmazott AI-megoldás képes az emlő típusának meghatározására (vagyis, hogy milyen arányban mutatható ki a zsír-, a kötő- és a mirigyszövet), ami fontos segítséget jelenthet az emlőrák elleni küzdelemben. Továbbá a mesterséges intelligencia észleli a gyanús elváltozásokat az emlő röntgenképén, ez pedig csökkenti a téves negatív vagy pozitív leletek számát. Szegedi Andrea beszámolt arról is, hogy klinikájukon hamarosan a bőrgyógyászatban is bevezetik az AI-eszközöket.
AI-eszközök a cégek életében
Varga Zita, a Nokia Hungary marketingmenedzsere pedig arról tartott előadást, hogy miként lehet bevezetni az AI-megoldásokat a cégek életébe. Idén AI-közösséget alapított a Nokiánál, ahol negyedéves meetupok mellett online eseményeket is szervez – az úgynevezett AI community eseményei eddig több mint 300 kollégát szólítottak már meg. A meetupok, illetve tréningek révén biztosítható, hogy a dolgozók folyamatosan képben legyenek a legújabb AI-megoldásokkal, -eszközökkel kapcsolatban.
A Nokia menedzsere szerint az AI körüli hype ellenére is érdemes végiggondolniuk a cégeknek, hogy valóban szükségük van-e az adott AI-megoldásra, és mit nyerhetnek vele.
Az adatbiztonság kapcsán pedig megjegyezte: minden, amit kiteszünk a netre, valamilyen AI-adatbázist etet.
Arra különösen érdemes figyelni, hogy céges adatot csak céges AI-ba írjunk
– tette hozzá Varga Zita.
Mit tesznek a gyerekekkel az algoritmusok?
Azzal kapcsolatban, hogy a generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldások, platformok milyen hatással vannak a gyerekekre, Linczmayer Zsófia, a KPMG associate partnere tartott előadást. Az AI hat fő kockázatát (érzelmi, pszichológiai; oktatási; társas fejlődési, szociális; dezinformáció; adatvédelem, adatbiztonság; etikai, szabályozási) emelte ki ezzel kapcsolatban.
A pszichológiai kockázatok terén elmondta: a gyerekek hajlamosak kötődni mindenhez, ami számukra kellemes, és ezek az AI-modellek úgy vannak felépítve, hogy az ember szeressen beszélgetni velük. Ez oda vezet, hogy
a gyerekek már-már emberként kezelik az AI-modelleket. Elkezdenek kötődni hozzájuk, ahelyett, hogy valós interakciókban, szociális kapcsolatokban vennének részt.
Az AI-jal való társalgást semmilyen konfliktus nem jellemzi, míg egy valódi szociális kapcsolatban, például egy gyermek-szülő kapcsolatban vannak konfliktusok. Ez azt okozhatja, hogy a gyerekek ezekhez az AI-alapú interakciókhoz vonzódnak, és eltávolodnak a valós életben lévőktől. További súlyos veszély, hogy az intimitás érzetét is megteremtik ezek a modellek, tette hozzá a KPMG szakértője.
Az oktatásban is komoly kihívásokat jelent az AI térnyerése.
Azzal, hogy a különböző iskolai feladatokat AI segítségével oldanak meg, a kreatív és kritikus gondolkodás is sérül.
Ahhoz szoknak hozzá a gyerekek, hogy nekik nem kell átgondolni egy problémát, hanem csak meg kell kérdezniük a ChatGPT-t. Továbbá súlyos probléma az is, hogy sokszor nem tudnak különbséget tenni téves és a valós információ között, teljesen elhiszik, amit az AI állít.
Az etikai problémákat pedig az jelenti, hogy az AI által közölt információk torzítások is lehetnek, ha például a nőkkel vagy bármilyen hátrányos helyzetű csoporttal szembeni diszkriminatív adatforrásból generálja válaszait. Az adatvédelem kapcsán az jelent súlyos problémát, hogy a gyerekek hajlamosak magukról minden információt megadni.
A szabályozási rizikó kapcsán azt emelte ki a szakértő, hogy az AI-modelleket fejlesztő profitorientált cégek kevésbé figyelnek olyan szempontokra, mint például a gyerekek lelki egészsége. Emiatt Linczmayer Zsófia szerint elengedhetetlen, hogy megfelelő szabályozási környezet alakuljon ki az AI-eszközök alkalmazása terén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Válsághelyzet Magyarország szomszédjában - kritikus lépésre készül a Mol
Fontos bejelentés jött.
Itt az év leglátványosabb változása – A profik már megtették tétjeiket
Senki sincs biztonságban.
Újra berobbanóban a koronavírus-járvány, mindenkit az oltások felvételére buzdítanak
Az új mRNS-vakcinák már igényelhetők a háziorvosoknál.
Asztalra csapott Európa erős embere: "Putyinnak meg kell értenie, hogy nincs esélye megnyerni ezt a háborút!"
Növelik Ukrajna támogatását.
Projektcsapatokra lehet szükség a bértranszparencia megvalósításához – Forró témák uralják a HR-csúcs napirendjét
Sok a bizonytalanság, de már most érdemes elkezdeni a felkészülést.
Bevonult az izraeli hadsereg Ciszjordániába, teljes a káosz
Az IDF közleménye szerint terroristákra vadásznak, a helyi hatóságok megszállást emlegetnek.
Elmarasztalták Magyarországot Paks II. miatt, titkolózást sejtenek a háttérben
Ritka és súlyos szankció.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!