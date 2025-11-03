A kulcsszó: személyre szabottság − A tehetségmegtartás nem lehetetlen küldetés

Magyarországon jelentős a munkaerő fluktuációja, ami többek között magyarázatul szolgál arra, hogyan valósulhat meg reálbér-emelkedés egy stagnáló gazdasági környezetben. A vállalatok egy ilyen kompetitív környezetben igyekeznek mindent megtenni, hogy valahogy a minimálisra szorítsák a munkaerő cserélődését.
Nincs ez másként az OTP Pénztárak esetében sem, ahol a tavalyi, nagyobb szervezeti átalakítás óta a létszám lényegében változatlan.
Budai József ügyvezető igazgató így fogalmazott a Portfolio-nak:
Az elkötelezettség számunkra nemcsak lojalitást jelent, hanem azt is, hogy munkatársaink aktívan részt vesznek a közös célok megvalósításában, nyitottak a fejlődésre, és felelősséget vállalnak a szervezet jövőjéért.
A cégnél ennek megfelelően folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel még inkább személyre szabottan tudják támogatni a munkatársakat – szakmai és emberi szinten egyaránt.
A pénztári működés szakmai specializáltsága különös súllyal esik latba ebben a folyamatban, hiszen erős szakmai identitást alakít ki a kollégákban.
A megtartás egyik kulcsa ennek a szakmai közösségnek az erősítése, például belső tudásmegosztással, mentorprogrammal, valamint karrierutak kialakításával,
tette hozzá Budai József.
A közösséghez tartozás érzését fokozza, hogy az OTP Egészség- és Nyugdíjpénztárnál minden munkatárs tagja mindkét pénztárnak, amelyhez munkáltatói hozzájárulás jár. Ez a juttatáson túl egy tudatos befektetés a dolgozók egészségébe és jövőjébe.
„Célunk, hogy kollégáinkat az öngondoskodáson keresztül is segítsük pénzügyi biztonságuk elérésében és az egészségük megőrzésben, hiszen ez a munkáltató és munkavállaló közös felelőssége. Ezt a szemléletet más munkahelyeken is igyekszünk elterjeszteni és támogatni” – emelte ki a szakember.
Személyes ügy
A személyes motivációk megértése a HR-politika központi eleme. Az éves teljesítményértékelések nemcsak az eredményekről szólnak, hanem teret adnak az egyéni karriertervek és képzési igények feltérképezésére is. A menedzsment coachingot és vezetői képzéseket kap, míg a munkavállalók szakmai továbbképzéseken és csapatmunkát fejlesztő workshopokon vehetnek részt. A munkahelyi légkört közösségi programokkal is erősítik.
Mindezen intézkedések célja, hogy minden munkatársunk azt érezze: számít, fontos, és van lehetősége fejlődni – a saját motivációi mentén, egy támogató, elfogadó szervezeti kultúrában
− mutatott rá a szakember.
A vállalatnál 25 és 70 év közötti munkavállalók dolgoznak, ami jelentős generációs sokszínűséget eredményez. A fiatalabbak számára az azonnali visszajelzés és a világos előrelépési pálya a legfontosabb. Az idősebb korosztály inkább a biztonságot, a szakmai megbecsülést és a tartós munkahelyi kapcsolatokat értékeli.
Generációs kérdés is
Budai József szerint a generációk közötti együttműködés nem mindig zökkenőmentes az eltérő munkavégzési szokások, kommunikációs minták és elvárások miatt, azonban ezek összehangolására erőforrásként tekintenek, mivel a vállalat értékvilágában a tapasztalat és az újító szemlélet egymást kiegészítve teremt értéket.
A társaság különösen értékeli a hosszú távú elköteleződést, amit az is tükröz, hogy közel húsz munkatárs már több mint egy évtizede dolgozik a cégnél. Céljuk olyan munkakörnyezet fenntartása, ahol minden generáció megtalálja a helyét, és örömmel működik együtt a többiekkel.
Az intézkedések hatékonyságát több mérőszámmal követik nyomon. Rendszeres belső felmérésekkel vizsgálják a dolgozói elkötelezettséget, személyes beszélgetésekkel mérik fel a motivációt, és folyamatosan elemzik a fluktuációs adatokat, ami mind arra szolgál, hogy minél stabilabb maradhasson a személyzeti állomány összetétele.
A témával mélyebben foglalkozunk a HR (R)evolution – Powered by Prohuman & Pénzcentrum 2025 konferencia, amelyre korlátozott számban még kaphatók jegyek.
Így áll Magyarország a nemzetközi fintech rangsorban: mutatjuk, miben léptünk előre
Kijött az MNB Fintech és Digitalizációs jelentése.
Tízezreket evakuálnak a Fülöp-szigeteken
Tájfun miatt.
Otthon Start: van, ahol kezd ereszteni a lakáspiaci lufi
Országosan 23 százalékkal csökkent az érdeklődés az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanok iránt.
Magyar technológia segíthet fenntarthatóbbá tenni az ipart
Szén-dioxid, mint alapanyag.
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Lebukott a számlagyár, közel 3 milliárd forintot csaltak el
5 éven át zajlott az áfacsalás.
Nagyon jó híreket közölt a Ryanair
Örülhetnek a befektetők.
Váratlan húzás az olajkartelltől - Felemelte olajár-előrejelzését a Morgan Stanley
Rövid távon magasabb árakat várnak.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
A fix ár a kényelem illúziója: csapdahelyzet az energiapiacon
A régi beidegződések elengedésével jelentősen lehet spórolni az áramon.
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.