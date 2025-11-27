Drasztikus lépés Európában: újfajta katonai szolgálatot vezetnek be

Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön bejelentette, hogy 2026 közepétől új, önkéntes ifjúsági katonai szolgálat indul Franciaországban. Az elnök kiemelte, hogy a sorkatonasághoz nem kívánnak visszatérni, azonban a nemzetközi "fenyegetések és kockázatok közepette", az európai partnerek gyakoralaiból inspirálódva egy ilyen, "hibrid haderőmodellt" tartanak előnyösnek. A lépéssel 2030-ra 100 ezer tartalékosszámot szeretnének elérni, több mint duplájára emelve a jelenlegi mintegy 47 ezres számot.

Macron a francia Alpokban, Varces-ben, a 27. hegyi gyalogdandárnál mondott beszédet, ahol úgy fogalmazott: "Franciaország nem maradhat tétlen". Az elnök azt is hozzátette:

a tervet európai partnereink gyakorlatai inspirálták... abban az időszakban, amikor valamennyi európai szövetségesünk előrelép a mindannyiunkat fenyegető veszélyre válaszul.

Az önkéntes program a 18–19 évesek előtt áll nyitva, 10 hónapig tart, és fizetéssel jár. Költsége a tervek szerint mintegy 2 milliárd euró, amelyet Macron "jelentős és szükséges erőfeszítésnek" nevezett. A 2026-ban induló első évben 3 ezer fő bevonásával számolnak, akik kizárólag francia területen szolgálnak. A létszámot 2030-ra 10 ezerre emelnék.

Az ambícióm az, hogy 2035-re az aktuális fenyegetések alakulásától függően elérjük az 50 ezer fiatalt

– mondta az elnök. A szolgálat után a résztvevők visszatérhetnek a civil életbe, csatlakozhatnak a tartalékos állományhoz, vagy a hadseregben maradhatnak.

A bejelentéssel Franciaország közel egy tucat európai ország mellé sorakozik fel – például Németország és Dánia mellé –, amelyek hasonló projekteket indítottak.

Macron ugyanakkor kizárta a sorkötelezettség visszaállítását.

Szerinte Jacques Chirac 1996-os döntése az általános nemzeti szolgálat megszüntetéséről helyes volt, mert a sorkatonaság nem felel meg Franciaország jelenlegi igényeinek. "Nem térhetünk vissza a sorkötelezettség korához" – fogalmazott.

Ez a hibrid haderőmodell felel meg az előttünk álló fenyegetéseknek és kockázatoknak: egyesíti a nemzeti szolgálatos fiatalokat, a tartalékosokat és az aktív hadsereget.

Így a teljes katonai létszám 2030-ra mintegy 210 ezer fő lehet.

Macron bejelentése előtt munkatársai felmérésekre hivatkoztak, amelyek szerint a 18–25 évesek körében magas a hadsereg támogatottsága.

