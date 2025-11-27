Kiderült, miért nem változtattak a kamaton: fontos információkra várnak a döntéshozók decemberig

Kivárás

A dokumentum szerint a döntéshozók egyetértettek abban, hogy a kamatok szinten tartása lehetőséget ad arra, hogy több információ gyűljön össze a kockázati tényezők alakulásáról, mielőtt a Tanács újabb döntéseket hozna.

A decemberi gyűlésre további fontos információs lesznek elérhetőek arról, hogy a friss sokkok milyen módon befolyásolták az inflációs és növekedési kilátásokat, valamint a stáb új előrejelzései is elérhetőek lesznek. Ezek az előrejelzések először terjednek majd ki 2028-ra.

A 2% körüli infláció és az eurózóna gazdaságának fokozatos erősödése megerősítette a döntéshozókat abban, hogy nincs szükség az alapkamat 2%-os szintjének módosítására. A befektetők is arra számítanak, hogy decemberben változatlanul hagyják a betéti kamatlábat, ugyanakkor az új negyedéves előrejelzések arra utalnak, hogy az infláció 2026-ban átmenetileg a cél alá eshet.

Gazdasági helyzet: a vártnál ellenállóbb, de továbbra is gyenge teljesítmény

A döntéshozók szerint az eurózóna gazdasága a korábbi várakozásoknál ellenállóbbnak bizonyult, noha továbbra is mérsékelt ütemben növekszik, és a potenciális szintje alatt működik. A reáljövedelmek növekedése támogatja a fogyasztást, azonban a lakossági kiadások eddig csak visszafogott ütemben bővültek.

A dokumentum megjegyzi, hogy a magasabb vámok hatásai már láthatók az árfolyamokban, ám az euróövezeti export és a feldolgozóipari beruházások szintjére gyakorolt teljes hatás csak később lesz mérhető. Ezen kívül kifejtik, hogy

az euróövezet gazdasága folyamatosan alulmúlta az előrejelzéseket az elmúlt néhány évben.

