Eldöntötte Vlagyimir Putyin, milyen sorsot szán Európának – Ezt hajlandó írásban is garantálni

Oroszország soha nem akarta és nem fogja a jövőben sem megtámadni Európát, ezt Moszkva hajlandó írásban is garantálni – jelentette ki ma délután Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Az orosz elnök azt mondta: „elment az esze” annak, aki úgy gondolja, hogy Oroszország Európa megtámadását tervezi, és azoknak is, akik ezt nyilvánosan hirdetik saját választóiknak.

A mi nézőpontunkból ez értelmetlenség és hazugság”

– mondta Putyin az MK.ru cikke szerint.

Hozzátette:

Oroszország készen áll „dokumentumokban rögzíteni,” hogy nem fogja megtámadni Európát.

Ennek lenne értelme egy átfogó európai biztonsági megállapodásról szóló tárgyalás során, mely nélkül az ukrajnai konfliktus megoldása lehetetlen”

– mondta az orosz elnök.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images