  • Megjelenítés
Eldöntötte Vlagyimir Putyin, milyen sorsot szán Európának – Ezt hajlandó írásban is garantálni
Globál

Eldöntötte Vlagyimir Putyin, milyen sorsot szán Európának – Ezt hajlandó írásban is garantálni

Portfolio
Oroszország soha nem akarta és nem fogja a jövőben sem megtámadni Európát, ezt Moszkva hajlandó írásban is garantálni – jelentette ki ma délután Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Az orosz elnök azt mondta: „elment az esze” annak, aki úgy gondolja, hogy Oroszország Európa megtámadását tervezi, és azoknak is, akik ezt nyilvánosan hirdetik saját választóiknak.

A mi nézőpontunkból ez értelmetlenség és hazugság”

– mondta Putyin az MK.ru cikke szerint.

Hozzátette:

Még több Globál

A szigor az szigor: deportálhatják Donald Trump leghangosabb szószólójának családtagját is

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Elmondta Vlagyimir Putyin, mi lesz, ha Ukrajna nem adja át az egész Donbaszt Oroszországnak

Oroszország készen áll „dokumentumokban rögzíteni,” hogy nem fogja megtámadni Európát.

Ennek lenne értelme egy átfogó európai biztonsági megállapodásról szóló tárgyalás során, mely nélkül az ukrajnai konfliktus megoldása lehetetlen”

– mondta az orosz elnök.

Kapcsolódó cikkünk

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről
Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility