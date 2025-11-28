A Covid-járvány szinte semmi volt ehhez képest: új vírus fenyegeti az emberiséget kutatók szerint

A Pasteur Intézet szerint, ha a madárinfluenza emberről emberre is terjedni kezd, a Covid–19-nél is súlyosabb világjárványt okozhat - írja a Reuters.

A rendkívül fertőző madárinfluenza az elmúlt években világszerte több százmillió szárnyas leöléséhez vezetett, ez ellátási zavarokat okozott és felhajtotta az árakat, viszont az emberi fertőzések továbbra is ritkák. Marie-Anne Rameix-Welti, a párizsi Pasteur Intézet légúti fertőzésekkel foglalkozó központjának orvosigazgatója a Reutersnek azt mondta:

attól tartanak, hogy a vírus alkalmazkodik az emlősökhöz, különösen az emberekhez, és képessé válik az emberről emberre terjedésre. Ez pedig pandémiát idézhet elő.

A Pasteur Intézet a Covid–19-járvány elején az elsők között fejlesztett és osztott meg kimutatási teszteket Európában, a protokollokat az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és világszerte laboratóriumokkal is közreadva.

Rameix-Welti szerint az emberek rendelkeznek ellenanyagokkal a szezonális H1 és H3 influenzatörzsek ellen, ám a H5-tel szemben, ami szárnyasokat fertőz, nem. Hasonló volt a helyzet a Covid–19 elején is. Hozzátette: míg a Covid–19 főként a sérülékeny csoportokat sújtja, az influenzavírusok egészséges embereket, köztük gyerekeket is megölhetnek. Úgy véli, egy madárinfluenza-pandémia "vélhetően meglehetősen súlyos" lenne, akár a Covid-járványnál is súlyosabb.

Korábban számos emberi H5-fertőzést regisztráltak, ideértve a jelenleg az Egyesült Államokban a baromfiállományok és tejelő tehenek körében keringő H5N1-et is. Ezek többnyire fertőzött állatokkal való szoros érintkezéshez köthetők. Ebben a hónapban Washington államban jelentették az első emberi H5N5-esetet, az érintett, aki alapbetegségekkel küzdött, múlt héten elhunyt. A WHO legutóbbi, a madárinfluenzáról szóló jelentése szerint 2003 és 2025 között közel ezer emberi megbetegedést jegyeztek fel – főként Egyiptomban, Indonéziában és Vietnámban –, amelyek 48 százaléka halálos kimenetelű volt.

A világszintű emberi pandémia kockázata ugyanakkor továbbra is alacsony

– mondta a Reutersnek Gregorio Torres, az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) tudományos részlegének vezetője. "Felkészültnek kell lennünk a korai válaszra. De egyelőre nyugodtan sétálhatunk az erdőben, ehetünk csirkét és tojást, és élvezhetjük az életet. A pandémiakockázat lehetséges, de valószínűsége még mindig nagyon alacsony" – fogalmazott.

Rameix-Welti hozzátette: ha a vírus mégis úgy mutálódna, hogy emberről emberre terjedjen, a világ felkészültebb, mint a Covid–19 előtt. "Az influenza esetében a Covid-hoz képest előny, hogy rendelkezésre állnak célzott megelőző eszközök. Vannak kész vakcinajelöltek, és tudjuk, hogyan lehet gyorsan gyártani az oltást" – mondta. "Ezen felül vannak készleteink olyan specifikus vírusellenes szerekből is, amelyek elvben hatékonyak lennének e madárinfluenza-vírus ellen."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images