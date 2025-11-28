A Covid-járvány szinte semmi volt ehhez képest: új vírus fenyegeti az emberiséget kutatók szerint

A rendkívül fertőző madárinfluenza az elmúlt években világszerte több százmillió szárnyas leöléséhez vezetett, ez ellátási zavarokat okozott és felhajtotta az árakat, viszont az emberi fertőzések továbbra is ritkák. Marie-Anne Rameix-Welti, a párizsi Pasteur Intézet légúti fertőzésekkel foglalkozó központjának orvosigazgatója a Reutersnek azt mondta:
attól tartanak, hogy a vírus alkalmazkodik az emlősökhöz, különösen az emberekhez, és képessé válik az emberről emberre terjedésre. Ez pedig pandémiát idézhet elő.
A Pasteur Intézet a Covid–19-járvány elején az elsők között fejlesztett és osztott meg kimutatási teszteket Európában, a protokollokat az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és világszerte laboratóriumokkal is közreadva.
Rameix-Welti szerint az emberek rendelkeznek ellenanyagokkal a szezonális H1 és H3 influenzatörzsek ellen, ám a H5-tel szemben, ami szárnyasokat fertőz, nem. Hasonló volt a helyzet a Covid–19 elején is. Hozzátette: míg a Covid–19 főként a sérülékeny csoportokat sújtja, az influenzavírusok egészséges embereket, köztük gyerekeket is megölhetnek. Úgy véli, egy madárinfluenza-pandémia "vélhetően meglehetősen súlyos" lenne, akár a Covid-járványnál is súlyosabb.
Korábban számos emberi H5-fertőzést regisztráltak, ideértve a jelenleg az Egyesült Államokban a baromfiállományok és tejelő tehenek körében keringő H5N1-et is. Ezek többnyire fertőzött állatokkal való szoros érintkezéshez köthetők. Ebben a hónapban Washington államban jelentették az első emberi H5N5-esetet, az érintett, aki alapbetegségekkel küzdött, múlt héten elhunyt. A WHO legutóbbi, a madárinfluenzáról szóló jelentése szerint 2003 és 2025 között közel ezer emberi megbetegedést jegyeztek fel – főként Egyiptomban, Indonéziában és Vietnámban –, amelyek 48 százaléka halálos kimenetelű volt.
A világszintű emberi pandémia kockázata ugyanakkor továbbra is alacsony
– mondta a Reutersnek Gregorio Torres, az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) tudományos részlegének vezetője. "Felkészültnek kell lennünk a korai válaszra. De egyelőre nyugodtan sétálhatunk az erdőben, ehetünk csirkét és tojást, és élvezhetjük az életet. A pandémiakockázat lehetséges, de valószínűsége még mindig nagyon alacsony" – fogalmazott.
Rameix-Welti hozzátette: ha a vírus mégis úgy mutálódna, hogy emberről emberre terjedjen, a világ felkészültebb, mint a Covid–19 előtt. "Az influenza esetében a Covid-hoz képest előny, hogy rendelkezésre állnak célzott megelőző eszközök. Vannak kész vakcinajelöltek, és tudjuk, hogyan lehet gyorsan gyártani az oltást" – mondta. "Ezen felül vannak készleteink olyan specifikus vírusellenes szerekből is, amelyek elvben hatékonyak lennének e madárinfluenza-vírus ellen."
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Egész éjjel dolgozott a légvédelem.
Bejelentették: ma találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök
Hivatalosan is megerősítették.
Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”
Teljesen kizárt, hogy ez megtörténjen.
Kiderült, hogy mi lenne Európával ha az orosz gáz egy csettintésre eltűnne
Hétéves mélyponton a magyar gáztárolók.
Élesedhet a konfliktus a kiskereskedelmi láncok és a kormány között
Nagy Márton beszélt a láncokkal folytatott tárgyalásról.
Súlyos károk: Oroszország elveszthette az egyik kritikus fontosságú űrkikötőjét
Az egyetlen működő emberes indítóállásuk.
Vizsgálat indult Lengyelország legnagyobb energetikai vállalata ellen
Törvénysértés gyanúja is felmerült.
Putyin: Orbánt bármikor szívesen látjuk, van még egy elrendezetlen ügyünk
Kőolaj, földgáz és nukleáris fűtőelem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.