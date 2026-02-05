Régóta várják a magyarok az élelmiszeráfa csökkentését, de nincs rá pénz
Magyarországon a legutóbbi jelentős áfacsökkentési hullám a 2010-es évek második felében zajlott le. Az élelmiszerek áfakulcsai azóta érdemben nem változtak, így a húsokra, tejre és tojásra 5 százalékos, a tejtermékekre és a gabonatermékekre 18 százalékos,
minden más élelmiszerre (így a zöldségekre és gyümölcsökre) pedig 27 százalékos áfa vonatkozik.
Az elmúlt években azonban Magyarországon Európa-rekorder élelmiszerinflációt tapasztalhattunk,
melynek hatására az élelmiszerárak 2021-hez képest átlagosan mintegy 80 százalékkal emelkedtek
– emlékeztetett az Alapvetés podcast eheti epizódjában Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője. Ennek fényében nem meglepő, hogy újra és újra felmerül a kérdés: miért nem csökkentik az egészséges élelmiszerek áfáját, hiszen ez az intézkedés közvetlenül és érezhetően olcsóbbá tehetné a mindennapi bevásárlást.
De vajon van-e ennek a realitása? Tényleg olcsóbban vásárolhatnának a magyarok egy lehetséges áfacsökkentés után vagy lenyelnék a különbséget az élelmiszerláncok? Mi tekinthető egyáltalán egészséges, alapvető élelmiszernek? És mekkora kiesést okozna a magyar költségvetésben egy ilyen volumenű intézkedés? Az Alapvetés podcast eheti adásából ez is kiderül.
