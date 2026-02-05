  • Megjelenítés
Gazdaság

Régóta várják a magyarok az élelmiszeráfa csökkentését, de nincs rá pénz

Portfolio
Az elmúlt időszakban többször előkerült az a kérdés, hogy miért nem csökkentik az egészséges élelmiszerek áfáját, hiszen árrésstop ide vagy oda, ezáltal lényegesen kevesebbe kerülne a mindennapi bevásárlás. Hogy hogyan alakultak az elmúlt időszakban az élelmiszerárak és mi lehet a realitás az élelmiszeráfa csökkentése kapcsán, arról beszélt az Alapvetés podcast adásában Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.

Magyarországon a legutóbbi jelentős áfacsökkentési hullám a 2010-es évek második felében zajlott le. Az élelmiszerek áfakulcsai azóta érdemben nem változtak, így a húsokra, tejre és tojásra 5 százalékos, a tejtermékekre és a gabonatermékekre 18 százalékos,

minden más élelmiszerre (így a zöldségekre és gyümölcsökre) pedig 27 százalékos áfa vonatkozik.

Az elmúlt években azonban Magyarországon Európa-rekorder élelmiszerinflációt tapasztalhattunk,

melynek hatására az élelmiszerárak 2021-hez képest átlagosan mintegy 80 százalékkal emelkedtek

– emlékeztetett az Alapvetés podcast eheti epizódjában Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője. Ennek fényében nem meglepő, hogy újra és újra felmerül a kérdés: miért nem csökkentik az egészséges élelmiszerek áfáját, hiszen ez az intézkedés közvetlenül és érezhetően olcsóbbá tehetné a mindennapi bevásárlást.

De vajon van-e ennek a realitása? Tényleg olcsóbban vásárolhatnának a magyarok egy lehetséges áfacsökkentés után vagy lenyelnék a különbséget az élelmiszerláncok? Mi tekinthető egyáltalán egészséges, alapvető élelmiszernek? És mekkora kiesést okozna a magyar költségvetésben egy ilyen volumenű intézkedés? Az Alapvetés podcast eheti adásából ez is kiderül.

