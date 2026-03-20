Olajsokk a Közel-Keleten – Irak drasztikusan csökkentette a kitermelését

Súlyos lépésre szánta el magát Irak az eszkalálódó közel-keleti háború miatt, miután
vis maior helyzetet hirdetett az összes olyan olajmezőn, amelyeket külföldi olajcégek működtetnek.
A döntés hátterében az áll, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli hajózás a katonai műveletek miatt gyakorlatilag ellehetetlenült, így az ország nyersolaj-exportja nagyrészt leállt.
A Reuters információi szerint a lépést az iraki olajminisztérium március 17-i levelében rögzítették, amelyben arra hivatkoztak, hogy a globális olaj- és LNG-kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú szorosban példátlan mértékű katonai aktivitás zajlik. Mivel az iraki export döntő része ezen az útvonalon halad át, a szállítások akadozása miatt a tárolókapacitások gyorsan megteltek.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a nemzetközi partnerek nem tudtak tankereket biztosítani az olaj elszállítására, hiába állt készen az állami SOMO olajkereskedő a rakodásra. Emiatt az iraki hatóságok kénytelenek voltak elrendelni az érintett kitermelési területek teljes leállítását. A vis maior státusz értelmében a vállalatok nem jogosultak kompenzációra a kieső termelés miatt.
A termelés visszafogása már most is drasztikus mértékű. A Basra Oil Company esetében a kitermelés napi 3,3 millió hordóról 900 ezer hordóra esett vissza, miután a déli kikötőkön keresztül történő export gyakorlatilag megszűnt. A kitermelt mennyiséget jelenleg elsősorban a hazai finomítók működtetésére használják fel.
A kialakult helyzet komoly költségvetési kockázatot jelent Irak számára, amelynek állami bevételeinek több mint 90 százaléka az olajexportból származik. A mostani kiesés így közvetlenül fenyegeti az ország fiskális stabilitását.
Címlapkép forrása: Sedat Suna/Getty Images
