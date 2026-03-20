Nagyot estek a tőzsdék, megütötték az aranyat, ezüstöt, szárnyalt az olajár

33 százalékos eséssel reagált a Super Micro Computer részvényeinek árfolyama, miután az amerikai hatóságok vádat emeltek a vállalathoz köthető személyek ellen illegális chipexport miatt. A vád szerint a céghez kapcsolódó szereplők milliárd dollár értékben irányítottak át Nvidia mesterséges intelligencia chipekkel felszerelt szervereket Kínába, megsértve az Egyesült Államok exportkorlátozási szabályait.

Az ügyet a New York déli körzetének ügyészsége hozta nyilvánosságra, amely szerint három személy – köztük a Super Micro egyik társalapítója – összehangoltan dolgozott azon, hogy kijátsszák az exportellenőrzési rendszert. A vádirat alapján Yih-Shyan Liaw, Ruei-Tsan Chang és Ting-Wei Sun az Export Control Reform Act megsértésével juttattak el olyan technológiát Kínába, amelynek értékesítése szigorúan engedélyköteles.