Nagyot estek a tőzsdék, megütötték az aranyat, ezüstöt, szárnyalt az olajár

Zuhanás
33 százalékos eséssel reagált a Super Micro Computer részvényeinek árfolyama, miután az amerikai hatóságok vádat emeltek a vállalathoz köthető személyek ellen illegális chipexport miatt. A vád szerint a céghez kapcsolódó szereplők milliárd dollár értékben irányítottak át Nvidia mesterséges intelligencia chipekkel felszerelt szervereket Kínába, megsértve az Egyesült Államok exportkorlátozási szabályait.
Az ügyet a New York déli körzetének ügyészsége hozta nyilvánosságra, amely szerint három személy – köztük a Super Micro egyik társalapítója – összehangoltan dolgozott azon, hogy kijátsszák az exportellenőrzési rendszert. A vádirat alapján Yih-Shyan Liaw, Ruei-Tsan Chang és Ting-Wei Sun az Export Control Reform Act megsértésével juttattak el olyan technológiát Kínába, amelynek értékesítése szigorúan engedélyköteles.
Eséssel zártak pénteken az amerikai tőzsdék
A napi mélypontokról visszahúzták a benchmarkokat, de nem lett szép a vége az amerikai tőzsdéken. A Dow Jones 1, az S&P 500 1,5, a Nasdaq pedig már 2 százalék mínuszban fejezte be a pénteki kereskedést. A kisebb kapitalizációjú amerikai papírokat tömörítő Russell 2000 2 százalékot esett, ezzel már több mint 10 százalékkal került lejjebb a csúcsához képest.
Irán és Izrael a tegnapi éjszaka folyamán csapásokat váltottak, miközben Irán újabb támadásokat is indított a Perzsa-öböl térségének energetikai létesítményei ellen. A The Wall Street Journal amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a Pentagon több ezer további tengerészgyalogost vezényel a Közel-Keletre. A CBS News pedig több forrásra hivatkozva azt közölte, hogy jelentős előkészületek zajlanak szárazföldi csapatok Iránba küldésére.
Ütik az aranyat, ezüstöt
Az arany árfolyama 4500 dollár alá esett, ezzel elesett a tegnapi mélypont, utoljára a februári nagy szakadásban állt alacsonyabban az árfolyam.
Az ezüst sem úszta meg, ott több mint 6 százalék a mínusz.
A nemesfémeket többek között a dollárerősödés miatt ütik, de tömegesen zárnak tőkeáttételes pozíciókat is a befektetők, ráadásul az is igaz, hogy más eszközökben keletkezett veszteségeik vagy margin követelmények miatt adják a nemesfémeket.
Megint ugrik az olajár
Újra emelkedik az olaj ára, a Brent és a WTI típusú olaj is 3,5 százalék pluszban áll, a Brent 106,60, a WTI 95 dollár közelében.
Kis mínusz az amerikai tőzsdéken
Ahhoz képest, hogy mennyi a negatív hír, főként az iráni háborúval és az olajpiaccal kapcsolatban, egészen jól tartják magukat az amerikai tőzsdék. A Dow Jones 0,5, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,2 százalék mínuszban áll.
A nagy tech papírok közül a Meta esett a legnagyobbat, 2 százalékot, a többi tech bigcap 1-1,5 százalék esésben áll.
Lefordulás
Begyorsult az esés az amerikai piacokon, a Dow már 0,6 százalékos mínuszban van, az S&P 500 0,9 százalékot esett, a Nasdaq pedig 1,2 százalékkal került lejjebb. A hangulatromlás az európai tőzsdéket is elérte, a reggeli emelkedés, illetve a kora délutáni oldalazás után mostanra határozott lefordulás látható az európai piacokon, a DAX 0,9 százalékot, a CAC 0,7 százalékot esett. A magyar tőzsde eközben még mindig relatíve jól tartja magát, a BUX 0,9 százalékos emelkedésben van.
Összeomlott az egykor felkapott amerikai tech cég árfolyama, AI-chipek csempészésével vádolják az alapítót
A Super Micro Computer részvényei 27 százalékot zuhantak. Ennek oka, hogy az amerikai szövetségi ügyészség vádat emelt a cég társalapítója és két további munkatársa ellen. A gyanú szerint több milliárd dollár értékű mesterségesintelligencia-technológiát csempésztek Kínába.
Kis esés az USA-ban
Esnek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,1 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,3 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,6 százalékos mínuszban van. A befektetők továbbra is a háborús eseményeket figyelik, Irán és Izrael az éjszaka folyamán támadásokat mért egymásra, miközben Irán újabb támadásokat indított a Perzsa-öbölbeli energetikai létesítmények ellen.
Európában eközben továbbra is nagyrészt oldalazás látható, a DAX 0,2 százalékot esett, a CAC stagnál, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékos pluszban van. A magyar piac ehhez képest felülteljesítő, a BUX 1 százalékot emelkedett, élen a Mollal, melynek árfolyama 3 százalékkal került feljebb.
Új védelmi részvény debütált a tőzsdén, széttépik a befektetők
A Vincorion német védelmi ipari beszállító részvényei 13,5 százalékos pluszban nyitottak a pénteki frankfurti tőzsdei bevezetésük során, majd egy ponton 17 százalékos emelkedést is mutattak. A többszörösen túljegyzett kibocsátás már előre erős befektetői keresletet jelzett.
Miközben a világ tőzsdéin eladási hullám söpört végig a háború kezdete óta, egy ország részvénypiaca szép csendben 20 százalékot ralizott
Ghána tőzsdéje a világ élvonalába került. A nyugat-afrikai ország fő részvényindexe az iráni háború kitörése óta dollárban számítva 20 százalékot emelkedett, miközben a globális piacok többségén eladási hullám söpört végig - írta meg a Bloomberg.
Újabb fordulat az olajpiacon
Nagy csapkodás látható ma az olajpiacon, a nap elején még esett az olajár, majd délelőtt láttunk egy elég komoly felpattanást, most viszont megint mínuszba fordult a jegyzés, a Brent 1,5 százalékot esett, a WTI pedig 0,6 százalékkal került lejjebb.
Megállt a hangulatromlás, kis pluszban a piac
Kora délutánra megállt a lefordulás a tőzsdéken, és tartják enyhe emelkedésüket a vezető indexek. A Stoxx 600 0,1 százalékos pluszban van, és a nagy nyugat-európai piacok benchmarkjai is hasonló 0,1-0,2 százalékos emelkedést mutatnak.
Átfogó autópiaci jelentést adott ki az AutoWallis
A nehezen kiszámítható gazdasági folyamatok ellenére a várakozásokat és a nyugati-európai növekedést is meghaladó gyorsulást mutatott 2025-ben a közép-kelet-európai régió autópiaca. A következő években a hibrid hajtásláncok, valamint a kínai márkák további térnyerése várható, hiszen céljuk a meghatározó globális jelenlét kiépítése és az elektrifikációs technológiai vezető szerep demonstrálása, amihez Európa az ugródeszka – derül ki az AutoWallis által harmadik alkalommal összeállított jelentésből.
Ennyi volt a felpattanás
A reggeli emelkedés szép lassan kezd elolvadni az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index már csak stagnál, a DAX 0,1 százalékos pluszban van, a CAC szintén stagnál, a FTSE 100 pedig már 0,2 százalékos mínuszban van.
Hangulatromlás azzal párhuzamosan történt, hogy az olajár ismét elkezdett emelkedni, a Brent a korábbi esés után már 2 százalékos pluszban van, a WTI pedig 0,9 százalékot emelkedett.
Szokatlan útvonalon jutott át több hajó a Hormuzi-szoron, dollármilliók fizettek Iránnak
Irán a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzését demonstrálja azzal, hogy csak szelektíven enged át hajókat a felségvizein. Mindezt egy olyan időszakban teszi, amikor az Egyesült Államok és Izrael Iránnal vívott konfliktusa miatt szinte teljesen leállt a forgalom a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán - írta meg a Financial Times.
Hat éve nem történt ilyen az arannyal
Az arany unciánkénti ára hat éve nem látott mértékben esett egyetlen hét leforgása alatt. A közel-keleti háború miatti olajár-robbanás felerősítette az inflációs félelmeket, és jelentősen visszavetette a kamatcsökkentési várakozásokat - írta meg a Bloomberg.
Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét
Április 17-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) - közölte a szerb közmédia.
Pattanás
A tegnapi jelentős esés után ma visszapattantak a tőzsdék, a DAX 1,1 százalékot emelkedett, a CAC 0,8 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,8 százalékkal, míg a spanyol piac 1,1 százalékot emelkedett.
Ugrik az OTP és a Mol
A nemzetközi piacokon érdemi hangulatjavulás figyelhető meg a mai kereskedésben, amivel párhuzamosan a magyar piac is felpattant, élen a Mollal és az OTP-vel.
Fájdalmas számok láttak napvilágot: elárasztja Európát a kínai autóipar
Először fordult elő, hogy az Európai Unió több autót és autóipari terméket importált Kínából, mint amennyit exportált oda az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég pénteken publikált elemzése szerint.
Bejelentést tett az amerikai pénzügyminiszter, esik az olajár
Tovább csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Washington jelezte, hogy hamarosan feloldhatja a tartályhajókon tárolt iráni nyersolajra vonatkozó szankciókat. Az amerikai vezetés ezzel a lépéssel próbálja megfékezni a drágulást, amelyet a Hormuzi-szoros iráni lezárása váltott ki - jelentette a Cnbc.
Jóváhagyta az MNB a Rába részvényeire szóló nyilvános vételi ajánlatot
A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a 4iG leányvállalata által a Rába részvényeire benyújtott kötelező nyilvános vételi ajánlatot, amely a cseh CSG Defence részesedésszerzése miatt vált szükségessé.
Egy év alatt elküldte minden harmadik dolgozóját a világ egyik legnagyobb tech cége
Az Alibaba mintegy 34 százalékkal csökkentette munkavállalóinak számát 2025 folyamán. A kínai technológiai óriás megvált az offline kiskereskedelmi üzletágaitól, miközben egyre erőteljesebben a mesterséges intelligenciára összpontosít - közölte a Cnbc.
A szaúdiak szerint heteken belül jöhet a 180 dolláros olajár
Szaúd-Arábia olajpiaci szakértői lázasan dolgoznak annak modellezésén, hogy meddig emelkedhetnek az olajárak az iráni háború és az energiaellátási zavarok elhúzódása esetén. Az eredmények korántsem megnyugtatóak. A Perzsa-öböl legnagyobb termelőjének illetékesei szerint az árak akár a hordónkénti 180 dollárt is meghaladhatják, ha a kínálati kiesés április végéig fennmarad - jelentette a WSJ.
Körvonalazódik a fordulat Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Hang Seng 0,77 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,5 százalékot esett, a Kospi viszont 0,6 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,61 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,46 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,13 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Maradt még egy utolsó kamatdöntő ülés péntekre is, a kínai jegybank határozott magyar idő szerint hajnalban, ezzel kicsit megmozgatva a piacokat az egyébként nem túl fajsúlyos német és eurózónás adatok előtt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 74,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 021,43
|-0,4%
|-1,4%
|-6,8%
|-4,2%
|9,7%
|41,0%
|S&P 500
|6 606,49
|-0,3%
|-1,0%
|-3,7%
|-3,5%
|16,4%
|68,8%
|Nasdaq
|24 355,28
|-0,3%
|-0,7%
|-1,8%
|-3,5%
|23,4%
|89,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 372,53
|-3,4%
|-2,0%
|-7,1%
|6,0%
|41,4%
|79,2%
|Hang Seng
|25 500,58
|-2,0%
|-0,8%
|-4,5%
|-0,5%
|2,9%
|-12,0%
|CSI 300
|4 583,25
|-1,6%
|-2,2%
|-1,7%
|-1,0%
|14,3%
|-8,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 839,56
|-2,8%
|-3,2%
|-8,8%
|-6,7%
|-1,9%
|56,2%
|CAC
|7 807,87
|-2,0%
|-2,2%
|-7,0%
|-4,2%
|-4,4%
|30,2%
|FTSE
|10 063,5
|-2,3%
|-2,3%
|-5,3%
|1,3%
|15,6%
|50,0%
|FTSE MIB
|43 701,38
|-2,3%
|-1,7%
|-4,6%
|-2,8%
|10,0%
|80,6%
|IBEX
|16 905,9
|-2,3%
|-1,4%
|-6,2%
|-2,3%
|26,1%
|99,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 795,2
|-0,4%
|-0,2%
|-3,9%
|9,7%
|35,3%
|176,5%
|ATX
|5 263,02
|-3,0%
|-1,6%
|-9,1%
|-1,2%
|21,3%
|68,4%
|PX
|2 552,78
|-1,7%
|0,3%
|-5,2%
|-4,9%
|22,0%
|136,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 250
|-0,6%
|2,1%
|-8,7%
|3,3%
|43,3%
|166,9%
|Mol
|3 810
|1,3%
|-2,9%
|6,7%
|29,6%
|32,0%
|76,4%
|Richter
|11 690
|-1,6%
|-1,0%
|-1,1%
|18,5%
|10,3%
|32,7%
|Magyar Telekom
|2 010
|-0,7%
|-2,0%
|0,9%
|12,2%
|16,5%
|395,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,11
|0,1%
|0,5%
|44,2%
|67,8%
|42,6%
|60,2%
|Brent
|106,3
|-2,4%
|5,0%
|48,2%
|74,7%
|49,1%
|64,1%
|Arany
|4 604,98
|-5,6%
|-10,2%
|-8,0%
|6,5%
|51,7%
|164,7%
|Devizák
|EURHUF
|392,6
|0,2%
|0,5%
|3,6%
|2,3%
|-1,4%
|6,8%
|USDHUF
|340,9911
|0,1%
|0,5%
|5,8%
|4,3%
|-6,9%
|10,4%
|GBPHUF
|452,8799
|-0,6%
|-0,4%
|4,4%
|2,8%
|-4,7%
|5,7%
|EURUSD
|1,1514
|0,0%
|-0,1%
|-2,1%
|-2,0%
|5,9%
|-3,3%
|USDJPY
|159,4850
|0,0%
|0,2%
|2,9%
|1,7%
|6,3%
|46,5%
|GBPUSD
|1,3359
|0,3%
|0,1%
|-0,7%
|-0,7%
|3,0%
|-3,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|69 921
|-1,9%
|-0,9%
|4,4%
|-21,2%
|-19,5%
|20,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|-0,1%
|-0,1%
|4,4%
|2,0%
|-0,1%
|145,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|0,4%
|0,6%
|7,9%
|2,1%
|5,5%
|-974,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,4
|2,6%
|2,9%
|13,1%
|7,7%
|3,2%
|161,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Káosz az olajpiacon, még csak most kezdődhet az igazi emelkedés
Már az USA-nak is csak radikális eszközei maradtak az árak csökkentésére.
Közel az áttörés - Európába jöhet a Tesla önvezetése
A hatósági jóváhagyásra várnak.
Megszólalt a hírszerzés: hiába a pusztító csapások, esze ágában sincs összeomlani az iráni rezsimnek
Márpedig Donald Trumpot egyre jobban szorítja a világgazdaság és a közelgő félidős választások.
Trump kifakadása után beadta a derekát az európai nagyhatalom: megnyíltak a támaszpontok az amerikai erők előtt
Indulhat a támadás a Hormuzi-szorost blokád alatt tartó iráni rakétaállások ellen.
Súlyos fordulat a közel-keleti háborúban: Irán már tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról
Egyre sötétebb energiaválság elé néz a világ.
Mentőöv a Hormuzi-szorosnál dekkoló hajóknak - Jöhet a biztosítás!
Megpróbálják újraindítani az olajszállítást a Közel-Keleten.
Megérkezett a lista: kiderült, mennyi áldozatot követelt eddig a közel-keleti háború
Iránban és Libanonban haltak meg a legtöbben.
Telefont dobhat piacra az Amazon
Jöhet az AI-központú eszköz.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.