Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, Teherán még csak tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról – Híreink az iráni háborúról pénteken
Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, Teherán még csak tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini. Az izraeli hadsereg később megerősítette az értesülést. Péntek reggel nyilatkozatot tett közzé Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, az iráni hírszerzési miniszter napokkal korábban bekövetkezett megölése kapcsán. Hámenei szerint sem Irán külső, sem belső ellenségei nem lehetnek biztonságban. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Káosz az olajpiacon, még csak most kezdődhet az igazi emelkedés

Az iráni háború harmadik hetére drámai mértékben elszakadtak egymástól a határidős olajárak és a fizikai piacon jegyzett árak. Miközben a Brent nyersolaj nagyjából 50 százalékot drágulva hordónként 110 dollár körül jár, a tényleges szállítmányok – valamint a belőlük készülő benzin, gázolaj és kerozin – ennél jóval drágábbak. A Hormuzi-szoros csaknem teljes lezárása és a közel-keleti energetikai létesítmények elleni támadások korábban nem látott ellátási válságot okoznak - számolt be a Bloomberg.

Donald Trump: "Szeretnénk tárgyalni velük, de nincs kivel"

Donald Trump egy rövid fehér házi nyilatkozatban arról beszélt, hogy

az Egyesült Államok nyitott lenne a tárgyalásokra Iránnal. Az amerikai elnök szerint azonban jelenleg nincs kivel leülni a tárgyalóasztalhoz.

Trump a tőle megszokott módon felsorolta az amerikai hadsereg által megsemmisített iráni katonai kapacitásokat, köztük a haditengerészetet, a légierőt és a radarrendszereket. Ezt követően hozzátette, hogy az iráni vezetők mind eltűntek.

Már senki sem akar vezető lenni odaát. Szeretnénk tárgyalni velük, de nincs kivel, és ez így is van jól

– fogalmazott az elnök.

Az amerikai elnök többször is méltatta az iráni felső vezetés elleni csapások eredményességét. Azt is sugallta, hogy az ország új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei fizikailag képtelen lehet Irán irányítására. Őt a hónap elején nevezték ki a posztra, miután apját, Ali Hámeneit február 28-án megölték. Trump több alkalommal is felvetette, hogy az ifjabb Hámenei talán már nincs is életben.

Az elmúlt hetekben több nyilatkozat is megjelent Hámenei nevében, köztük egy mai írásos közlemény is. Ennek ellenére a legfelsőbb vezetőt nyilvánosan egyáltalán nem látták, így egyre több találgatás övezi esetleges sérüléseinek súlyosságát.

Megszólalt a hírszerzés: hiába a pusztító csapások, esze ágában sincs összeomlani az iráni rezsimnek

Nyugati hírszerzési jelentések szerint az iráni rezsim az amerikai és izraeli csapások ellenére sem áll az összeomlás közelében. Sőt, a megmaradt vezetők kezében egyre inkább megszilárdul a hatalom. Eközben az Egyesült Államok hiába próbálja bevonni szövetségeseit a Hormuzi-szoros újranyitásába - írta meg a Bloomberg.

Újabb támadás érte Szaúd-Arábiát

Szaúd-Arábia hat drónt lőtt le keleti területe felett – közölte a védelmi minisztérium az elmúlt órákban az X-en közzétett sorozatban.

Trump kifakadása után beadta a derekát az európai nagyhatalom: megnyíltak a támaszpontok az amerikai erők előtt

Nagy-Britannia engedélyezte az Egyesült Államok számára a brit katonai támaszpontok használatát. Ezekről a bázisokról azokat az iráni rakétaállásokat érhetik csapások, amelyekkel Teherán a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat támadja - írta a Reuters.

Teheráni fegyvergyárakat bombázott Izrael

Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint a légierő az éjszaka és a reggeli órákban két hullámban mért csapást iráni katonai célpontokra. A támadások Teheránt és az ország középső részét érintették, ahol több tucat létesítményt találtak el.

Az IDF tájékoztatása alapján Teheránban több fegyvergyárat bombáztak. Emellett olyan létesítményeket is támadtak, amelyeket ballisztikus rakéták alkatrészeinek fejlesztésére használtak. A fővárostól keletre a légierő olyan objektumokra mért csapást, ahol ballisztikus rakétákat tároltak, és ahol iráni katonák is állomásoztak.

A hadsereg szerint az elmúlt napokban felderítették, hogy Irán immár az ország középső területeiről indít ballisztikus rakétákat Izrael felé. Ennek oka az izraeli felderítések szerint az, hogy a korábbi csapások nagyrészt lerombolták a rezsim nyugat-iráni indítókapacitásait.

Súlyos fordulat a közel-keleti háborúban: Irán már tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról

A folytatódó amerikai–izraeli támadások közepette Irán már tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról. A teheráni vezetéssel közvetlen kapcsolatban álló források szerint ez egyre súlyosabb energiaválságot vetít előre Európa számára - írta meg a Bloomberg.

Megérkezett a lista: kiderült, mennyi áldozatot követelt eddig a közel-keleti háború

Ezrek vesztették életüket a Közel-Keleten az Egyesült Államok és Izrael 2025. február 28-i, Irán elleni támadása, majd az azt követő iráni válaszcsapások nyomán. A Reuters által összesített, független forrásból meg nem erősített adatok szerint a legtöbb halálos áldozatot Iránban követelte a konfliktus, amely azóta számos térségbeli országra kiterjedt.

Meghibásodott rakéta Iránban

Iránból származó felvételek alapján meghiúsult az iráni haderő egyik rakétakilövése Jazd térségében: a fegyver visszazuhant Irán területére.

Előkerültek a legendás csatarepülőgépek: A-10 Warthogokkal vadásznak a rezsim tengeri egységeire

Az Egyesült Államok légiereje A-10 Warthog csatarepülőgépeket vet be az iráni haditengerészet ellen a Hormuzi-szorosban - erősítette meg Dan Caine tábornok, az Egyesített Vezérkar elnöke egy Pentagon-sajtótájékoztatón.

Megmagyarázta Irán a NATO elleni támadásokat: azt mondják, teljesen más történik, mint amire mindenki gondol

Tagadja Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei, hogy támadást indítottak volna Törökország ellen.

Valami készülődik: Amerika katonák ezreit telepíti a rezsim közelébe

A Reutersnek több forrás is azt állította, hogy komoly mozgolódás indult meg.

Jeruzsálem történelmi részében csapott be egy iráni rakéta

Jeruzsálem történelmi részében zuhant le egy iráni rakéta ma délután, egy parkolóra zuhant és pár autót tönkretett, személyi sérülés nem történt.

Kiszivárgott az Egyesült Államok merész terve: hetekig tartó bombázás és szárazföldi invázió jöhet az olajválság közepén

Az Axios négy, az ügyet jól ismerő forrásból úgy értesült: a Trump-kormányzat fontolgatja a Harg-sziget elfoglalását vagy tengeri blokádját, hogy rákényszerítse Teheránt a Hormuzi-szoros újranyitására.

"A NATO csak egy papírtigris!" – Keményen beszólt az európaiaknak Donald Trump

"Az USA nélkül a NATO CSAK EGY PAPÍRTIGRIS!" - áll Donald Trump amerikai elnök pénteken közzétett Truth Social-bejegyzésében. Trump szerint a védelmi szövetség tagállamai "gyávának" bizonyultak, mivel nem csatlakoztak az Egyesült Államok és Izrael "katonai szempontból" nyertes háborújához Irán ellen, és a Hormuzi-szoros újranyitásában sem kívánnak részt venni.

Bejelentette Izrael: levadászták az iráni titkosszolgálat kulcsfiguráját

Az izraeli hadsereg közlése szerint Irán fővárosában megölt egy magas rangú tisztviselőt, aki hírszerzési minisztériumban dolgozott. A célpontot Mehdi Rosztami Samasztánként azonosították, őt kulcsfigurának nevezik az iráni hírszerzésen belül. Iráni források egyelőre nem erősítették meg a hírt.

Megölte Izrael a Baszidzs hírszerzési vezetőjét

A forradalmi gárdához köthető politikai rendőrség, a Baszidzs több vezetőt is elvesztett az elmúlt napokban, Izrael most jelentette be, hogy megöldék Iszmail Ahmadit, a szervezet hírszerzési vezetőjét is.

Úgy néz ki, egyelőre vége van: befejezi kulcsfontosságú misszióját a NATO - Váratlan fordulatot hozott az iráni háború

Átmenetileg kivonultak a NATO-katonák Irakból és befejezte a katonai szövetség az országban zajló missziót – írta meg az Al-Dzsazíra.

Bejelentette Irán: elkezdik szétbombázni a világ üdülőhelyeit – Turistaközpontok és szórakozóhelyek kerülnek támadás alá

Az iráni haderő ma délután bejelentette: elkezdik megtámadni a világ üdülőhelyeit, turistaközpontjait.

Bejelentette Zelenszkij: az Egyesült Államok segítséget kért Ukrajnától

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államok szakértői támogatást kért hadereje számára a közel-keleti konfliktusban – írja az Ukrinform.

Levadászta Amerika legendás F-35-ös vadászgépét az iráni légvédelem – Megfejtették az oroszok, milyen fegyvert használtak

Az iráni haderő valószínűleg egy nyugaton SA-67 néven ismert légvédelmi rakétarendszerrel találta el azt az F-35-ös vadászbombázót, amelynek a napokban kényszerleszállást kellett végrehajtania – fejtegeti Jurij Knutov orosz katonai szakértő az MK.ru hasábjain.

Bekérették az izraeli nagykövetet Moszkvában

Az orosz külügyminisztérium pénteken bekérette Izrael moszkvai nagykövetét, hogy hivatalosan tiltakozzon a Dél-Libanonra mért izraeli rakétacsapás miatt, amelyben az orosz állami televízió újságírói is megsérültek.

A közlemény szerint a nagykövetnek azt mondták, hogy Oroszország vizsgálatot kér a csütörtökön történt támadás ügyében, és biztosítékokat arra vonatkozóan, hogy ilyen incidensek nem ismétlődnek meg.

Egyszerűsítette a fegyverexport szabályait Németország az öbölállamokba

Németország egyszerűsítette egyes légi- és haditengerészeti védelmi eszközök exportját az Öböl-menti országokba és Ukrajnába, hogy a szállítások gyorsan megérkezzenek – közölte a gazdasági minisztérium pénteken.

Irán válogatás nélküli támadásai az öbölállamok ellen azt eredményezték, hogy sürgős szükség van katonai felszerelésekre, különösen a légvédelem területén

– mondta Katherina Reiche gazdasági miniszter.

Az új, ideiglenes engedéllyel az új igényekhez igazítjuk a sürgősen szükséges fegyverek ezen országokba történő kivitelére vonatkozó fegyverexport-ellenőrzési eljárásainkat

– tette hozzá.

Az új, hat hónapig érvényes általános kiviteli engedély Ukrajnán kívül a Szaúd-Arábiába, az Egyesült Arab Emírségekbe, Katarba, Kuvaitba, Bahreinbe és Ománba irányuló exportra is vonatkozik.

Az új szabályozás értelmében az exportőrök anélkül vihetnek ki árukat, hogy előzetesen egyedi kérelmet kellene benyújtaniuk az exportellenőrzési hivatalhoz – közölte a minisztérium.

Indiai állampolgár halt meg egy iráni támadásban

India szaúd-arábiai nagykövetsége szerint egy szerdai, Irán által Szaúd-Arábia ellen intézett támadásban életét vesztette egy indiai állampolgár.

Nur városát támadja az izraeli légierő

Az izraeli hadsereg jelentése szerint az iráni rezsim épületei ellemn indítottak légitámadást a Teherántól északkeletre fekvő, a Kaszpi-tó partján található Nur városában.

Támadás ért egy olajfinomítót az izraeli Haifában

Egy csütörtöki rakétatámadásban találat érte az izraeli Haifában található Bazan olajfinomítót.

A működtető cég jelentése szerint a külső infrastruktúrát érte kár, amely a finomító területén kívül található, és egy harmadik fél kezeli, de létfontosságú a létesítmény működése szempontjából.

A cég szerint a termelés ennek ellenére folytatódik, de a sérült részek javítása napokat vehet igénybe.

Az izraeli hadsereg megerősítette a Gárda-szóvivő halálát

Az izraeli hadsereg (IDF) megerősítette, hogy egy légicsapásban megölték az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét, Ali Mohammad Nainit.

A légicsapásra hírszerzési információ alapjá került sor péntekre virradó éjjel.

Feladatának részeként Naini a rezsim terrorista propagandáját terjesztette a Közel-Kelet-szerte működő megbízottjai között, hogy különböző frontokról befolyásolja és elősegítse az Izrael Állam ellen irányuló terrortámadásokat

– írta közleményében az IDF.

Sorra likvidálják az iráni rezsim fontos embereit: megszólalt az új legfőbb vezető, mit kell most tenni

Pénteken megszólalt Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, annak apropóján, hogy néhány napja egy támadásban életét vesztette Irán hírszerzési minisztere, Eszmáíl Hatíb – írja a CNN.

Szokatlan útvonalon jutott át több hajó a Hormuzi-szoroson, dollármilliókat fizettek Iránnak

Irán a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzését demonstrálja azzal, hogy csak szelektíven enged át hajókat a felségvizein. Mindezt egy olyan időszakban teszi, amikor az Egyesült Államok és Izrael Iránnal vívott konfliktusa miatt szinte teljesen leállt a forgalom a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán - írta meg a Financial Times.

Zárva van a jeruzsálemi mecset a ramadán utolsó napján

Ma van az iszlám világban az Eid al-Fitr, azaz a böjt megtörésének a napja, amely a ramadán böjti hónap végét jelenti. A híres jeruzsálemi al-Aksza mecset azonban zárva marad ma az izraeli hatóságok döntése alapján - biztonsági okokból.

A mecset Eid al-Fitr napján utoljára 1967-ben, az úgynevezett hatnapos háború évében volt zárva.

A megölt Gárda-szóvivő utolsó közleménye: Irán továbbra is gyárt rakétákat

Bár Ali Mohammad Naeini, az iráni Forradalmi Gárda vezetője az iráni média szerint péntek reggel mártírhalált halt, halála előtt még kiadott egy közleményt, melyben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentésére reagálva azt mondta, Irán továbbra is képes rakéták gyártására.

Rakétagyártási mutatószámunk 20, és ezzel kapcsolatban nincs ok aggodalomra, mivel háborús körülmények között is gyártunk rakétákat, ami lenyűgöző, és a készletek felhalmozásával sem jár különösebb probléma

– közölte a nem sokkal később életét vesztő szóvivő. (A 20-as mutatószám tökéletesnek számít az iráni rendszerben.)

Letartóztattak egy izraeli katonát, aki a vád szerint Iránnak kémkedett

Letartóztattak egy izraeli tartalékost, aki a Vaskupola légvédelmi rendszer egyik kezelője volt, azzal a gyanúval, hogy Iránnak kémkedett és más, biztonsággal kapcsolatos tevékenységet végzett az Iszlám Köztársaság számára.

Likvidálták a Forradalmi Gárda szóvivőjét

Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini.

ENSZ-főtitkár: mindkét oldal követett el háborús bűnöket

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint mind az amerikai-izraeli koalíció, mind Irán követett el háborús bűnöket a jelenleg zajló konfliktusban.

A főtitkár szerint az energetikai létesítményekre mért csapások, melyek mindkét fél részéről zajlanak, háborús bűnnek tekinthetők.

Vészhelyzetre hivatkozva lépett az Egyesült Államok: gigantikus fegyverüzletet hagytak jóvá a kongresszus megkerülésével

Az Egyesült Államok több mint 16,5 milliárd dollár értékben hagyott jóvá fegyvereladási csomagokat közel-keleti szövetségesei számára. Ezek a beszerzések elsősorban a rakéta- és drónfenyegetések elhárítását szolgálják - tudósított a Defense News.

Az olajárrobbanás miatt több home office-t sürget a Nemzetközi Energiaügynökség

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) konkrét javaslatcsomagot tett közzé az amerikai–izraeli–iráni háború okozta olajárrobbanás enyhítésére. Ebben a kormányok, a vállalkozások és a háztartások számára egyaránt azonnali intézkedéseket ajánlanak.

Izrael szíriai katonai pozíciókat támadott

Izrael támadást hajtott végre szíriai katonai pozíciók ellen Dél-Szíriában, miután csütörtökön állítólag drúz civileket ért támadás, amelyben kilencen életüket vesztették.

A drúzok egy különleges egyistenhívő vallást követnek, nagy részük Szíriában él, ahol iszlamista üldöztetéseknek vannak kitéve. Izrael támogatja a drúzokat.

Javaslatokat tett a Nemzetközi Energia Ügynökség a magas energiaárak hatásainak csökkentésére

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) több javaslatot is megfogalmazott, mit kéne tennie a lakosságnak az iráni háború miatt kilövő energiaárak negatív hatásainak csökkentésére. Többek között ezeket a lépéseket javasolják:

  • Home office bevezetése azokon a munkahelyeken, ahol lehet.
  • A sebességhatár 10 km/órával történő csökkentése az autópályákon.
  • Tömegközlekedés használata.
  • Autóforgalom korlátozása a nagyvárosokban rendszám alapján.
  • Közösségi autómegosztás erősítése.
Az Egyesült Államok lefoglalt négy weboldalt, melyeket iráni hackerek használhattak

Az amerikai igazságügy-minisztérium bejelentette, hogy lefoglalt négy olyan weboldalt, amelyet szerinte egy iráni székhelyű hackercsoport használt.

A szaúdiak szerint heteken belül jöhet a 180 dolláros olajár

Szaúd-Arábia olajpiaci szakértői lázasan dolgoznak annak modellezésén, hogy meddig emelkedhetnek az olajárak az iráni háború és az energiaellátási zavarok elhúzódása esetén. Az eredmények korántsem megnyugtatóak. A Perzsa-öböl legnagyobb termelőjének illetékesei szerint az árak akár a hordónkénti 180 dollárt is meghaladhatják, ha a kínálati kiesés április végéig fennmarad - jelentette a WSJ.

Több mint 3000 halottja van már Iránban a támadásoknak

Az iráni háború február 28-i kitörése óta 3186 ember vesztette életét a perzsa államban amerikai és izraeli csapásokban az amerikai központú Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint.

1394 civil (köztük legalább 210 gyerek) és 1153 katona halt meg, további 639 halottat nem tudtak besorolni.

Az amerikai hegemónia a szemünk láttára omlik össze

A Hormuzi-szorosnál kialakult válság világossá tette, hogyan működik a hatalom a 21. században. Emlékeztet bennünket arra, hogy az Egyesült Államok számára a legnagyobb hosszú távú fenyegetés nem Kína katonai erősödése vagy Oroszország agressziója, hanem annak a szövetségi rendszernek a fokozatos széttöredezése, amely a második világháború óta támasztja alá az USA globális vezető szerepét.

Elemzők szerint a hét ország közös nyilatkozata inkább szimbolikus

A CNN által megkérdezett elemzők szerint az öt vezető európai ország, valamint Kanada és Japán közös nyilatkozata a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatban inkább szimbolikus, távolról sem jelenti azt, hogy katonákkal járulnának hozzá ahhoz, hogy a szorosban helyreálljon a hajózás.

  • Collin Koh szingapúri elemző szerint a nyilatkozat inkább retorikai gesztus, melynek célja, hogy nyomást gyakoroljon a háborúzó felekre.
  • Alessio Patalano londoni professzor arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyilatkozat "megfelelő" intézkedésekről beszél a szoros biztosítása kapcsán, ez alapján a nyilatkozók a kontextustól teszik függővé, mit vállalnak majd. Nem kell, hogy szó legyen hadihajók kiküldéséről: szóba jöhetnek olyan speciális képességek, mint az aknák felkutatására szolgáló drónok, a közös műveleti központokban dolgozó tervezők vagy a tengeri járőrözés támogatása.
  • Carl Schuster volt amerikai hírszerzési igazgató szerint elképzelhető, hogy a szövetségesek hadihajókat küldenek, de nem a veszélyes zónákba, hanem például az Ádeni-öbölbe vagy a Vörös-tengerre, ahol kísérő szerepet játszanak. Schuster inkább szimbolikus, mint érdemi intézkedésekre számít.
Öt európai ország, Kanada és Japán közös nyilatkozatot tett a Hormuzi-szoros lezárása kapcsán

Készek vagyunk hozzájárulni a szoroson való biztonságos áthaladás biztosítására irányuló megfelelő erőfeszítésekhez – írja közös közleményében Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Kanada és Japán vezetője.

A közlemény így hangzik:

„A leghatározottabban elítéljük Iránnak az Öbölben fegyvertelen kereskedelmi hajók ellen a közelmúltban elkövetett támadásait, a polgári infrastruktúrát, köztük az olaj- és gázipari létesítményeket ért támadásokat, valamint a Hormuzi-szoros iráni erők általi tényleges lezárását.

Mélységes aggodalmunkat fejezzük ki a konfliktus eszkalálódása miatt. Felszólítjuk Iránt, hogy haladéktalanul hagyjon fel a fenyegetésekkel, az aknák elhelyezésével, a drónok és rakéták támadásaival, valamint a szoros kereskedelmi hajózás elzárására irányuló egyéb kísérleteivel, és tegyen eleget az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2817. számú határozatának.

A hajózás szabadsága a nemzetközi jog egyik alapelve, többek között az ENSZ tengerjogi egyezménye szerint is.

Irán lépéseinek hatásait a világ minden részén érezni fogják az emberek, különösen a legkiszolgáltatottabbak.

Az ENSZ BT 2817. sz. határozatával összhangban hangsúlyozzuk, hogy a nemzetközi hajózásban való ilyen jellegű beavatkozás és a globális energiaellátási láncok megszakítása veszélyt jelent a nemzetközi békére és biztonságra. Ebben a tekintetben azonnali átfogó moratóriumot követelünk a polgári infrastruktúrát – beleértve az olaj- és gázipari létesítményeket is – ért támadásokra.

Kifejezzük, hogy készek vagyunk hozzájárulni a szoroson való biztonságos áthaladás biztosítására irányuló megfelelő erőfeszítésekhez. Üdvözöljük az előkészítő tervezésben részt vevő nemzetek elkötelezettségét.

Üdvözöljük a Nemzetközi Energiaügynökség döntését, amely engedélyezi a stratégiai kőolajkészletek összehangolt felszabadítását. További lépéseket fogunk tenni az energiapiacok stabilizálása érdekében, beleértve az egyes termelő nemzetekkel való együttműködést a termelés növelése érdekében.

A leginkább érintett országok támogatására is törekedni fogunk, többek között az ENSZ-en és a nemzetközi pénzügyi intézményeken keresztül.

A tengeri biztonság és a hajózás szabadsága minden ország számára előnyös. Felszólítunk minden államot, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, és tartsa fenn a nemzetközi jólét és biztonság alapelveit.”

Mi történt péntek virradóra?

  • Izraelben szinte egész éjjel szóltak a légvédelmi szirénák, mivel Irán folyamatosan támadta rakétákkal az országot. Különösen Jeruzsálem környékén volt erős a légvédelmi tevékenység.
  • Izrael légicsapásokat indított Teherán ellen az iráni rezsim központjai ellen.
  • Szaúd-Arábia ellen is folytatódtak Irán támadásai, az arab állam legutóbb négy iráni drón lelövését jelentette.
  • Több drónnal támadta Irán a kuvaiti Mina Al-Ahmadi olajfinomítót, ahol tűz ütött ki, de személyi sérülés nem történt.
  • Dubaj ellen is folytatódtak az iráni támadások, de az Emírségekhez tartozó város szerint sikeresen elhárították a csapásokat.
