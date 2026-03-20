Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, Teherán még csak tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról – Híreink az iráni háborúról pénteken

Donald Trump egy rövid fehér házi nyilatkozatban arról beszélt, hogy

az Egyesült Államok nyitott lenne a tárgyalásokra Iránnal. Az amerikai elnök szerint azonban jelenleg nincs kivel leülni a tárgyalóasztalhoz.

Trump a tőle megszokott módon felsorolta az amerikai hadsereg által megsemmisített iráni katonai kapacitásokat, köztük a haditengerészetet, a légierőt és a radarrendszereket. Ezt követően hozzátette, hogy az iráni vezetők mind eltűntek.

Már senki sem akar vezető lenni odaát. Szeretnénk tárgyalni velük, de nincs kivel, és ez így is van jól

– fogalmazott az elnök.

Az amerikai elnök többször is méltatta az iráni felső vezetés elleni csapások eredményességét. Azt is sugallta, hogy az ország új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei fizikailag képtelen lehet Irán irányítására. Őt a hónap elején nevezték ki a posztra, miután apját, Ali Hámeneit február 28-án megölték. Trump több alkalommal is felvetette, hogy az ifjabb Hámenei talán már nincs is életben.

Az elmúlt hetekben több nyilatkozat is megjelent Hámenei nevében, köztük egy mai írásos közlemény is. Ennek ellenére a legfelsőbb vezetőt nyilvánosan egyáltalán nem látták, így egyre több találgatás övezi esetleges sérüléseinek súlyosságát.

(Guardian)