Drasztikus változás jön a ChatGPT-nél, rengeteg felhasználót érint

Az OpenAI a következő hetekben hirdetéseket kezd megjeleníteni a ChatGPT ingyenes és Go verziójának minden amerikai felhasználója számára.

Az OpenAI a Criteo nevű reklámtechnológiai céget integrálta a hirdetési rendszerébe. Ez a vállalat biztosítja a hirdetésvásárlás és a célzási optimalizáció infrastruktúráját az Egyesült Államokban

a ChatGPT ingyenes, valamint Go verzióihoz.

A Criteo egy hónap elején kiadott közleményben már megerősítette az együttműködést.

A The Information értesülései szerint a Criteo 50 ezer és 100 ezer dollár közötti hirdetési keretösszeget javasol a partnereknek belépési küszöbként. Az OpenAI emellett felhívta a hirdetők figyelmét arra is, hogy a változatos szöveges és vizuális kreatív anyagok biztosításával növelhetik a megjelenések gyakoriságát, ami jobb kampányeredményekhez vezet.

A ChatGPT felhasználószáma robbanásszerűen növekszik, az OpenAI pedig folyamatosan új bevételi forrásokat keres. A generatív mesterséges intelligencia piacán egyre élesebb a verseny, ráadásul a számítási infrastruktúra fenntartási költségei is meredeken emelkednek. A vállalat mindezek miatt egyre inkább a bevételei diverzifikálására törekszik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images