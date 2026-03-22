Irán már a befektetőket is fenyegeti, célkeresztben az amerikai államkötvények
Mohammad Bagher Ghalibaf rendkívül kemény hangvételű üzenetben figyelmeztette a globális befektetőket, hogy az amerikai államkötvények finanszírozásán keresztül közvetve a háborús gépezetet támogatják, és ezzel potenciális célponttá válhatnak. A kijelentés új szintre emeli a konfliktust, mivel a katonai és energetikai dimenzió után immár nyíltan a pénzügyi rendszer szereplői is bekerültek a retorikai célkeresztbe.

Az iráni parlament elnöke, Mohammad Bagher Ghalibaf egy X-en közzétett üzenetben azt állította, hogy

nemcsak a katonai bázisok, hanem azok a pénzügyi szereplők is legitim célpontnak számítanak, amelyek finanszírozzák az amerikai katonai költségvetést.

Kiemelte, hogy az amerikai államkötvények „iráni vérrel vannak átitatva”, és aki ilyen eszközöket vásárol, az közvetve hozzájárul a katonai műveletekhez.

A fenyegetés konkrétan a befektetők központjaira és eszközeire is kiterjed, miközben azt is jelezte, hogy Irán figyeli a portfóliókat.

A kijelentés jelentősége túlmutat egy szokásos politikai üzeneten. Az amerikai államkötvények a globális pénzügyi rendszer egyik alapkövét jelentik, a világ jegybankjai, szuverén alapjai és intézményi befektetői több ezer milliárd dollárnyi állományt tartanak ezekből az eszközökből. Ezek a papírok hagyományosan a legbiztonságosabb befektetések közé tartoznak, ezért egy ilyen jellegű fenyegetés már önmagában is a rendszer stabilitásába vetett bizalmat érinti.

A háttérben a több hete zajló amerikai és izraeli katonai műveletek állnak, amelyek célja az iráni katonai képességek, valamint a Hormuzi-szoros térségében kiépített védelmi infrastruktúra gyengítése. A konfliktus során az energiaellátás biztonsága kulcskérdéssé vált, mivel a szoroson halad át a világ olajkereskedelmének jelentős része. Az eszkaláció következtében az olajárak emelkedtek, a biztosítási és szállítási költségek nőttek, és a globális piacok érzékenyebbé váltak minden új fejleményre.

Irán most láthatóan igyekszik kiszélesíteni a nyomásgyakorlás eszköztárát. A katonai és energetikai fenyegetések mellett a pénzügyi rendszer bevonása egyfajta aszimmetrikus válasz, amelynek célja, hogy a konfliktus költségeit globális szinten emelje. A retorika arra irányul, hogy a befektetők és intézmények is érezzék a kockázatot, ne csak az államok és a katonai szereplők.

A piacok szempontjából ez egy új típusú kockázat megjelenését jelenti. Még ha a fenyegetés gyakorlati megvalósítása kérdéses is, az ilyen kijelentések növelik a geopolitikai kockázati prémiumot, különösen a kötvénypiacokon és a dolláreszközökben.

