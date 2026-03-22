Irán már a befektetőket is fenyegeti, célkeresztben az amerikai államkötvények

Az iráni parlament elnöke, Mohammad Bagher Ghalibaf egy X-en közzétett üzenetben azt állította, hogy
nemcsak a katonai bázisok, hanem azok a pénzügyi szereplők is legitim célpontnak számítanak, amelyek finanszírozzák az amerikai katonai költségvetést.
Kiemelte, hogy az amerikai államkötvények „iráni vérrel vannak átitatva”, és aki ilyen eszközöket vásárol, az közvetve hozzájárul a katonai műveletekhez.
A fenyegetés konkrétan a befektetők központjaira és eszközeire is kiterjed, miközben azt is jelezte, hogy Irán figyeli a portfóliókat.
Alongside military bases, those financial entities that finance the US military budget are legitimate targets. US treasury bonds are soaked in Iranians' blood. Purchase them, and you purchase a strike on your HQ and assets. We monitor your portfolios. This is your final notice.— محمدباقر قالیباف MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 22, 2026
A kijelentés jelentősége túlmutat egy szokásos politikai üzeneten. Az amerikai államkötvények a globális pénzügyi rendszer egyik alapkövét jelentik, a világ jegybankjai, szuverén alapjai és intézményi befektetői több ezer milliárd dollárnyi állományt tartanak ezekből az eszközökből. Ezek a papírok hagyományosan a legbiztonságosabb befektetések közé tartoznak, ezért egy ilyen jellegű fenyegetés már önmagában is a rendszer stabilitásába vetett bizalmat érinti.
A háttérben a több hete zajló amerikai és izraeli katonai műveletek állnak, amelyek célja az iráni katonai képességek, valamint a Hormuzi-szoros térségében kiépített védelmi infrastruktúra gyengítése. A konfliktus során az energiaellátás biztonsága kulcskérdéssé vált, mivel a szoroson halad át a világ olajkereskedelmének jelentős része. Az eszkaláció következtében az olajárak emelkedtek, a biztosítási és szállítási költségek nőttek, és a globális piacok érzékenyebbé váltak minden új fejleményre.
Irán most láthatóan igyekszik kiszélesíteni a nyomásgyakorlás eszköztárát. A katonai és energetikai fenyegetések mellett a pénzügyi rendszer bevonása egyfajta aszimmetrikus válasz, amelynek célja, hogy a konfliktus költségeit globális szinten emelje. A retorika arra irányul, hogy a befektetők és intézmények is érezzék a kockázatot, ne csak az államok és a katonai szereplők.
A piacok szempontjából ez egy új típusú kockázat megjelenését jelenti. Még ha a fenyegetés gyakorlati megvalósítása kérdéses is, az ilyen kijelentések növelik a geopolitikai kockázati prémiumot, különösen a kötvénypiacokon és a dolláreszközökben.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
