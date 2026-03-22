Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap

6 ember meghalt egy helikopter-balesetben Katar felségvizein, miközben a hatóságok továbbra is keresik az utolsó eltűnt személyt – közölte vasárnap a katari belügyminisztérium.

A védelmi minisztérium korábban arról számolt be, hogy a helikopter műszaki meghibásodás miatt zuhant le, miközben „rutin feladatot” hajtott végre.

A mentési és kutatási műveletek továbbra is zajlanak a baleset helyszínén.

