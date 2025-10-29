  • Megjelenítés
Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán
Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán

Ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost és más orosz területeket: az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmük összesen 100 pilóta nélküli repülőgépet lőtt le, négy Moszkva felé tartott. A négyből két moszkvai repteret ideiglenesen le kellett zárni. A drónok egy olajfinomítóra és egy vegyi üzemre is lecsaptak Oroszország nyugati részén. Ismeretlen drónokra nyitott tüzet a légvédelem egy katonai bázis környékén Észtországban. Az incidens még október 17-én történt, Tallinntól 250 kilométerre, a Reedo támaszpont körül, ahol amerikai katonák is tartózkodni szoktak. Az észt vezérkar azonban csak most számolt be róla. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Rekordot döntött a lengyel fegyverexport, Ukrajna kapott a legtöbbet

Az ukrajnai háború kitörése óta növekszik a hadianyagok kivitele Lengyelországból, tavaly rekordösszegű, 3,2 milliárd euró értékű felszerelést adtak el – írja a Dziennik Gazeta Prawna (DGP) lengyel gazdasági napilap.

A csaknem négy éve tartó ukrajnai háború jelentős hatással volt a lengyel fegyverexportra. A lengyel cégek fegyverexportja 2020-ban még a 400 millió eurót sem érte el, de azután, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, ez az összeg csaknem 1,2 milliárd euróra nőtt.

A rekordot 2024-ben érték el, amikor a fegyverexport értéke 3,2 milliárd eurót tett ki.

A lap szerint a lengyel fegyverek legnagyobb importőre Ukrajna volt, amely tavaly közel 2,5 milliárd euró értékű fegyvert vásárolt. Ez az összeg nem tartalmazza az Ukrajnának ingyen átadott, eddig 46 támogatási csomag keretében leszállított hadfelszerelést.

(MTI)

Tucatjával indultak meg az ukrán drónok, mélyen Oroszországon belül is lecsaptak

Az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmi erőik 100 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett. Orosz Telegram-csatornák szerint egy olajfinomítót és egy vegyi üzemet is támadás ért.

Tucatjával indultak meg az ukrán drónok, mélyen Oroszországon belül is lecsaptak
Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán

Ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost és más orosz területeket: az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmük három óra alatt összesen 57 pilóta nélküli repülőgépet lőtt le, négyet a moszkvai régió fölött. A négyből két moszkvai repteret ideiglenesen le kellett zárni. A drónok egy olajfinomítóra és egy vegyi üzemre is lecsaptak Oroszország nyugati részén. Ismeretlen drónokra nyitott tüzet a légvédelem egy katonai bázis környékén Észtországban. Az incidens még október 17-én történt, Tallinntól 250 kilométerre, a Reedo támaszpont körül, ahol amerikai katonák is tartózkodni szoktak. Az észt vezérkar azonban csak most számolt be róla. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

