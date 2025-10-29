  • Megjelenítés
Nagy nap jön ma a tőzsdéken - Mutatjuk, mit csinálnak a piacok
Nagy nap jön ma a tőzsdéken - Mutatjuk, mit csinálnak a piacok

Portfolio
Új csúcson zárták a keddi kereskedést az irányadó amerikai indexek, ma reggel azonban a Fed kamatdöntésére várva bizonytalanabb a hangulat. Nagyot ment a japán piac az ázsiai tőzsdéken, az európai tőzsdéken pedig kis elmozdulások várhatók a nyitásban. Az amerikai kamatdöntés mellett a vállalati gyorsjelentések lesznek a fókuszban, több nagy név is jelent a technológia szektorból, mint a Meta, a Microsoft és az Alphabet.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Két csillagászati célár jött az OTP-re!

Van még potenciál az OTP részvényeiben? Ha az elemzői célárakból indulunk ki, akkor bőven, most is érkezett két igencsak magas célár, mutatjuk, mekkora fantáziát látnak most a profik a magyar bankrészvényben.

Két csillagászati célár jött az OTP-re!
Valósággal felrobbant az alumínium ára

3,5 éves csúcsra tört ma az alumínium árupiaci jegyzése Londonban, a meredek emelkedés mögött több ok is meghúzódik.

Valósággal felrobbant az alumínium ára
Tovább veszi saját részvényeit az Opus

Tovább vette saját részvényeit az Opus Global tegnap a tőzsdei kereskedésben, október 28-án 62 800 darab saját részvényt vásárolt, 571,65 forintos átlagáron, vagyis összesen 36 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 241 326 db, csoport szinten összesen 162 654 147 db (23,29%).

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, amivel új csúcsok születtek. A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodással kapcsolatos bizakodás mellett a technológiai óriásvállalatok közelgő gyorsjelentéseire figyelnek.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékot esett, míg a Shanghai Composite 0,6 százalékkal került feljebb.
  • Kiváró álláspontra helyezkedhetnek az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,3 százalékos mínuszban nyithat, míg a FTSE stagnál.
  • Az amerikai határidős részvényindexek vegyes képet vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot eshet, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Európából spanyol kiskereskedlemi és GDP-adatok várhatók a délelőtt folyamán, míg este jön a hét legfontosabb eseménye, a Fed kamatdöntése.

Szinte biztos az újabb amerikai kamatcsökkentés,

jöhet az újabb 25 bázispontos kamatvágás, zsinórban a második. Az elmúlt hetek adatai – a gyengülő munkaerőpiac és a meglepően barátságos infláció – mind zöld lámpát adnak a Fed-nek. 

Vállalati gyorsjelentésekből se lesz ma hiány, zárás után teszi közzé harmadik negyedéves számait a Microsoft, az Alphabet és a Meta Platforms, napközben jelent a Caterpillar, a Boeing és az Airbus.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,7 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 44,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 706,37 0,3% 1,7% 3,2% 12,1% 12,5% 79,9%
S&P 500 6 890,89 0,2% 2,3% 3,7% 17,2% 18,3% 110,7%
Nasdaq 26 012,16 0,7% 3,5% 6,2% 23,8% 27,8% 133,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 219,18 -0,6% 1,8% 10,7% 25,9% 30,1% 114,4%
Hang Seng 26 346,14 -0,3% 1,2% 0,8% 31,3% 27,9% 6,6%
CSI 300 4 691,97 -0,5% 1,8% 3,1% 19,2% 18,4% -1,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 278,63 -0,1% -0,2% 2,3% 21,9% 24,3% 110,0%
CAC 8 216,58 -0,3% -0,5% 4,4% 11,3% 8,7% 79,7%
FTSE 9 696,74 0,4% 2,9% 4,4% 18,6% 17,0% 73,7%
FTSE MIB 43 128,53 0,5% 1,1% 1,1% 26,2% 23,2% 141,0%
IBEX 16 087 0,5% 2,0% 4,8% 38,7% 35,1% 148,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 106 293,8 0,9% 2,8% 7,1% 34,0% 43,4% 231,1%
ATX 4 682,31 0,0% 1,2% 0,6% 27,8% 29,9% 128,0%
PX 2 352,82 0,0% 0,5% 0,9% 33,7% 42,8% 172,0%
Magyar blue chipek              
OTP 31 270 0,1% 1,5% 7,5% 44,2% 65,1% 221,0%
Mol 2 938 4,3% 7,3% 7,2% 7,6% 12,7% 91,0%
Richter 10 470 0,3% 1,6% 7,2% 0,7% -4,4% 64,6%
Magyar Telekom 1 802 1,2% 2,4% -0,7% 41,4% 65,9% 428,4%
Nyersanyagok              
WTI 60,97 -1,9% 3,9% -8,3% -15,8% -9,9% 63,9%
Brent 64,25 -2,3% 4,7% -8,4% -14,0% -10,8% 63,8%
Arany 3 963,87 -0,7% -4,3% 5,0% 51,0% 44,5% 110,6%
Devizák              
EURHUF 388,0750 -0,2% -0,4% -0,7% -5,7% -4,1% 5,4%
USDHUF 332,8687 -0,4% -0,8% -0,5% -16,2% -11,0% 6,3%
GBPHUF 442,1650 -0,6% -1,4% -1,2% -11,1% -8,9% 8,5%
EURUSD 1,1659 0,2% 0,5% -0,3% 12,6% 7,8% -0,8%
USDJPY 153,0850 0,0% 0,8% 2,4% -2,6% 0,1% 46,7%
GBPUSD 1,3278 -0,4% -0,7% -0,9% 6,0% 2,3% 2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 112 925 -1,0% 4,2% 2,9% 19,6% 61,5% 750,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,96 -0,3% 0,5% -4,9% -13,4% -7,3% 407,3%
10 éves német állampapírhozam 2,59 0,3% 2,9% -4,4% 9,3% 13,1% -511,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,84 -0,4% -0,3% -1,2% 3,3% -1,9% 186,2%
330 alatt kezd a forint – Segíthet még a Brexit-káosz megoldása?

Mutatjuk az olcsó részvényt, amiben most bőven van fantázia

Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?

Címlapkép forrása: Getty Images

Újabb csúcson zártak a vezető amerikai részvényindexek

Sűrű ez a hét a részvénypiacot befolyásoló események szempontjából, Donald Trump ázsiai körútja tovább folytatódik, és tegnap már nagyot emelkedett a piac a Kínával kapcsolatos potenciális kereskedelmi megállapodás hírére. Ma már kevésbé jó a hangulat, zömmel estek az ázsiai tőzsdék és Európában sincs egyértelmű irány, miközben a befektetők az amerikai elnök és a frissen kinevezett japán miniszterelnök közötti találkozót várják. Mindeközben érkeznek a héten a nagy technológiai cégek gyorsjelentései, és a Fed is kamatdöntő ülést tart, tehát bőven lesz mire figyelni a következő napokban. A magyar tőzsdén ma is folytatódik a Rába elképesztő ralija, de a NAP árfolyama is nagyot emelkedik, a Dunai Finomító újraindulásának hírére pedig közel 5 százalékot ugrott a Mol árfolyama is.

Újabb csúcson zártak a vezető amerikai részvényindexek
Jön az újabb kamatvágás, de a Fed-nek most másra is kell figyelnie

Szinte biztos az újabb amerikai kamatcsökkentés a héten. Az elmúlt hetek adatai – a gyengülő munkaerőpiac és a meglepően barátságos infláció – mind zöld lámpát adnak a Fed-nek. A piac már nem is egy, hanem három vágást áraz. De a háttérben egy sokkal érdekesebb játszma is zajlik: az amerikai pénzpiacokon már érezhetővé váltak a pénzpiaci feszültségek első jelei, ami a jegybank mérlegszűkítésének eredménye. Ezzel rövidesen kezdeni kell valamit és nem lehetetlen, hogy erre ezen az ülésen kerül sor.

Jön az újabb kamatvágás, de a Fed-nek most másra is kell figyelnie

