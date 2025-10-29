Nagy nap jön ma a tőzsdéken - Mutatjuk, mit csinálnak a piacok

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Két csillagászati célár jött az OTP-re!
Van még potenciál az OTP részvényeiben? Ha az elemzői célárakból indulunk ki, akkor bőven, most is érkezett két igencsak magas célár, mutatjuk, mekkora fantáziát látnak most a profik a magyar bankrészvényben.
Valósággal felrobbant az alumínium ára
3,5 éves csúcsra tört ma az alumínium árupiaci jegyzése Londonban, a meredek emelkedés mögött több ok is meghúzódik.
Tovább veszi saját részvényeit az Opus
Tovább vette saját részvényeit az Opus Global tegnap a tőzsdei kereskedésben, október 28-án 62 800 darab saját részvényt vásárolt, 571,65 forintos átlagáron, vagyis összesen 36 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 241 326 db, csoport szinten összesen 162 654 147 db (23,29%).
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, amivel új csúcsok születtek. A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodással kapcsolatos bizakodás mellett a technológiai óriásvállalatok közelgő gyorsjelentéseire figyelnek.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékot esett, míg a Shanghai Composite 0,6 százalékkal került feljebb.
- Kiváró álláspontra helyezkedhetnek az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,3 százalékos mínuszban nyithat, míg a FTSE stagnál.
- Az amerikai határidős részvényindexek vegyes képet vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot eshet, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Európából spanyol kiskereskedlemi és GDP-adatok várhatók a délelőtt folyamán, míg este jön a hét legfontosabb eseménye, a Fed kamatdöntése.
Szinte biztos az újabb amerikai kamatcsökkentés,
jöhet az újabb 25 bázispontos kamatvágás, zsinórban a második. Az elmúlt hetek adatai – a gyengülő munkaerőpiac és a meglepően barátságos infláció – mind zöld lámpát adnak a Fed-nek.
Vállalati gyorsjelentésekből se lesz ma hiány, zárás után teszi közzé harmadik negyedéves számait a Microsoft, az Alphabet és a Meta Platforms, napközben jelent a Caterpillar, a Boeing és az Airbus.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,7 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 44,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 706,37
|0,3%
|1,7%
|3,2%
|12,1%
|12,5%
|79,9%
|S&P 500
|6 890,89
|0,2%
|2,3%
|3,7%
|17,2%
|18,3%
|110,7%
|Nasdaq
|26 012,16
|0,7%
|3,5%
|6,2%
|23,8%
|27,8%
|133,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 219,18
|-0,6%
|1,8%
|10,7%
|25,9%
|30,1%
|114,4%
|Hang Seng
|26 346,14
|-0,3%
|1,2%
|0,8%
|31,3%
|27,9%
|6,6%
|CSI 300
|4 691,97
|-0,5%
|1,8%
|3,1%
|19,2%
|18,4%
|-1,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 278,63
|-0,1%
|-0,2%
|2,3%
|21,9%
|24,3%
|110,0%
|CAC
|8 216,58
|-0,3%
|-0,5%
|4,4%
|11,3%
|8,7%
|79,7%
|FTSE
|9 696,74
|0,4%
|2,9%
|4,4%
|18,6%
|17,0%
|73,7%
|FTSE MIB
|43 128,53
|0,5%
|1,1%
|1,1%
|26,2%
|23,2%
|141,0%
|IBEX
|16 087
|0,5%
|2,0%
|4,8%
|38,7%
|35,1%
|148,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|106 293,8
|0,9%
|2,8%
|7,1%
|34,0%
|43,4%
|231,1%
|ATX
|4 682,31
|0,0%
|1,2%
|0,6%
|27,8%
|29,9%
|128,0%
|PX
|2 352,82
|0,0%
|0,5%
|0,9%
|33,7%
|42,8%
|172,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|31 270
|0,1%
|1,5%
|7,5%
|44,2%
|65,1%
|221,0%
|Mol
|2 938
|4,3%
|7,3%
|7,2%
|7,6%
|12,7%
|91,0%
|Richter
|10 470
|0,3%
|1,6%
|7,2%
|0,7%
|-4,4%
|64,6%
|Magyar Telekom
|1 802
|1,2%
|2,4%
|-0,7%
|41,4%
|65,9%
|428,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,97
|-1,9%
|3,9%
|-8,3%
|-15,8%
|-9,9%
|63,9%
|Brent
|64,25
|-2,3%
|4,7%
|-8,4%
|-14,0%
|-10,8%
|63,8%
|Arany
|3 963,87
|-0,7%
|-4,3%
|5,0%
|51,0%
|44,5%
|110,6%
|Devizák
|EURHUF
|388,0750
|-0,2%
|-0,4%
|-0,7%
|-5,7%
|-4,1%
|5,4%
|USDHUF
|332,8687
|-0,4%
|-0,8%
|-0,5%
|-16,2%
|-11,0%
|6,3%
|GBPHUF
|442,1650
|-0,6%
|-1,4%
|-1,2%
|-11,1%
|-8,9%
|8,5%
|EURUSD
|1,1659
|0,2%
|0,5%
|-0,3%
|12,6%
|7,8%
|-0,8%
|USDJPY
|153,0850
|0,0%
|0,8%
|2,4%
|-2,6%
|0,1%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3278
|-0,4%
|-0,7%
|-0,9%
|6,0%
|2,3%
|2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|112 925
|-1,0%
|4,2%
|2,9%
|19,6%
|61,5%
|750,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,96
|-0,3%
|0,5%
|-4,9%
|-13,4%
|-7,3%
|407,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,59
|0,3%
|2,9%
|-4,4%
|9,3%
|13,1%
|-511,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,84
|-0,4%
|-0,3%
|-1,2%
|3,3%
|-1,9%
|186,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
