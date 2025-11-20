  • Megjelenítés
Itt a fordulat? Lassú korrekció indult a forintárfolyamban
Itt a fordulat? Lassú korrekció indult a forintárfolyamban

A forint ma reggel is tartja erős pozícióját, az euró jegyzése 381,6 körül mozog, vagyis továbbra is a közel kétéves csúcstartományban jár az EUR/HUF. A nap folyamán érkező európai és amerikai makroadatok – köztük a német termelői infláció, a friss amerikai munkanélküliségi adatok és a Philadelphia Fed-index – új irányt adhatnak a mozgásnak, különösen a dollár körüli hangulat miatt. A forint szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogyan reagál a piac a Fed legutóbbi, kamatvágást elhalasztó üzenetére, ami világszerte erősíti a dollárt. A befektetők azt figyelik, hogy a HUF képes-e áttörni a mostani erős sáv támaszát, vagy a nemzetközi dollárerősödés végül fékezi a lendületét.
Padkáztathatja Magyarországot és fél Európát a németek történelmi hibája

Sokan várták, hogy az egész Európai Unió növekedését berúghatja, de a német gazdaságélénkítő csomag hatásai bizonytalanok a 2026-os növekedési kilátásokat illetően. Egyelőre Berlin késlekedik a valódi tervek megvalósításával, ami sok tagállamnak, így Magyarországnak is rossz előjel. A német ipari termelők 40 százaléka például kirúgásokat is tervez.

Padkáztathatja Magyarországot és fél Európát a németek történelmi hibája
Tovább kúszik lefelé a forint

A magyar deviza egyelőre enyhe gyengülésben van az euróhoz képest: bár kora reggel még a 381,5-ös szintet tesztelte a forint, mostanra már 382,3 környéké jár a váltás.

A dollárhoz képest is gyengülés látszik a kurzusban: 331-ról már 331,75-ig kúszott fel.

Enyhe gyengülés kezdődött

A forint negyedóra alatt 30 fillért esett az euróval szemben, ezzel már 382 környékén van az árfolyam, ami a záráshoz képest is gyengülést jelent.

Váratlanul Németországban az energiaárak esése újabb rekordot döntött

A német termelői árak tovább csúsznak lefelé, és ez egyre erősebben húzza magával az inflációt is. A legnagyobb mozgás az energián és az élelmiszereken látszik, ahol a vajtól a földgázig több kulcstermék ára is markánsan esik.

Váratlanul Németországban az energiaárak esése újabb rekordot döntött
Újabb csúcsoknál a forint, kérdés, mikor parancsolnak megálljt a piacok

A forint csütörtök reggel is erős maradt a főbb devizákkal szemben: az euró jegyzése 381,5-382 forint közelében ingadozik, vagyis a magyar deviza lassan kétéves csúcsán jár az EUR/HUF-ban. A grafikon alapján a forint a héten eddig látványos erősödési hullámot futott, és a 381,5–382 közötti sávban stabilizálódott, ami a 2024 eleje óta nem látott erős szintet jelenti.

Reggel 8:15-kor az árfolyam 381,6-nál áll.

A dollár–forint árfolyam is viszonylag nyugodt képet mutat reggel: a USD/HUF 331,3 körül jár, az elmúlt napok volatilitása után ez mérsékelt korrekciót jelez.

A nemzetközi devizapiacon ezzel párhuzamosan tovább erősödik a dollár. A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntéséről szóló jegyzőkönyveinek üzenete – miszerint „sok” döntéshozó már nem támogatná a decemberi kamatvágást – újabb lendületet adott a dollárerősödésnek, ami több fontos devizapárt is két-három hetes mélypontokra küldött.

Az euró 1,1510 dollárig csúszott vissza, az angol font 1,3040 közelébe gyengült.

Eközben a magyar idő szerint éjszakai-hajnali piaci hangulatot jól jelző új-zélandi dollár, valamint az ausztrál deviza hét hónapos mélypont után csak enyhén tudott korrigálni. A dollárindex átlépte a 200 napos mozgóátlagot, ami technikailag is megerősítette a trendet.

Ázsiában a jenre figyel mindenki: a japán valuta újabb tízhónapos mélypontra gyengült, miután a tokiói pénzügyi vezetők jelezték, hogy egyelőre nem tárgyaltak konkrét árfolyamvédelmi lépésekről.

A piac már a 160 jen/dollár körüli szintet tartja annak a küszöbnek, ahol a jegybank és a tokiói kormány beavatkozhatnak, különösen, ha újabb hirtelen gyengülés következik. Elemzők szerint a mostani japán árfolyammozgások spekulatív jellegűek, és a szélesedő bizonytalanság miatt egy intervenció akár „egy-két hónapra” is stabilizálhatná a jent.

A forint szempontjából a nemzetközi háttér vegyes: a dollárerősödés elvileg kedvezőtlen, de a régiós devizákhoz képest a HUF továbbra is relatív felülteljesítő. Ebben szerepet játszik, hogy a magyar deviza már hetek óta trendszerűen erősödik az euróval szemben a magas kamatoknak köszönhetően, és ezek tartását a Magyar Nemzeti Bank kommunikálta is legutóbbi kamatdöntésekor. A reggeli adatok alapján ma is maradhat, akár át is vihet az elmúlt két év legerősebb szintjeit. A befektetők egy része a stabil nemzetközi kockázati étvágyat és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság csökkenését említi háttértényezőként, miközben a volatilitás továbbra is nagyobb az USD/HUF esetében.

A nap folyamán több fontos makrogazdasági adat érkezik, amelyek új irányt adhatnak a devizapiaci hangulatnak. Reggel a német termelői inflációról szóló beszámoló alakulása érkezik, délután pedig az Egyesült Államokból a friss munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed-index jönnek. Az eurózóna fogyasztói bizalmi indexe szintén a nap második felében jelenik meg. A piaci folyamatokat most az is befolyásolja, hogy az amerikai kormányzati leállás véget ért, így a statisztikai hivatalok sorra kezdik publikálni az elmúlt hetekben elmaradt adatokat – ez a következő napokban könnyen tovább növelheti a dollár körüli volatilitást.

Megosztott a Fed: kiderült, miért bukhat el a decemberi kamatvágás

Az októberi Fed-jegyzőkönyv szerint a döntéshozók megosztottak abban, szükség van-e decemberben újabb kamatcsökkentésre - közölte a Cnbc.

Megosztott a Fed: kiderült, miért bukhat el a decemberi kamatvágás
Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid és a forint sorsa

A múlt héten erős volatilitás jellemezte a piacokat: a kormányzati leállás lezárásából fakadó átmeneti megkönnyebbülést gyorsan elmosták a Federal Reserve decemberi kamatdöntését övező, egyre pesszimistább várakozások. A következő napokban azonban már a friss makroadatok terelik majd a fókuszt, kezdve a japán ipari termeléssel és az amerikai feldolgozóipari indikátorokkal. Kedden az MNB kamatdöntése és egy sor magyar adat bejelentése határozza meg a hangulatot, miközben Németországból és az Egyesült Államokból is erős konjunkturális jelzések érkeznek. A hét második felében az európai és amerikai BMI-k, a fogyasztói bizalmi mutatók és a pénteki beruházási statisztikák adják majd meg az irányt a forint, a régiós devizák és a nemzetközi piacok számára.

Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid és a forint sorsa

