  • Megjelenítés
Nyílt az olló, 514-szeresre nőtt a különbség Magyarország legolcsóbb és legdrágább utcája között
Ingatlan

Nyílt az olló, 514-szeresre nőtt a különbség Magyarország legolcsóbb és legdrágább utcája között

Portfolio
Széles skálán mozognak a lakásárak hazánkban, az egyes közterületek árszintjei között többszázszoros különbségek láthatóak, de még tovább nyílt az olló egy év alatt a legolcsóbb és a legdrágább ingatlanok között az ingatlan.com saját, és a KSH legfrissebb adatai alapján készült összeállítása alapján. Az alábbiakban a múlt évi és az idei rangsorok láthatóak, a KSH interaktív térképét pedig itt lehet böngészni.

Jól mutatja a vagyoni különbségeket, hogy a legdrágább utcákban több millió forintos négyzetméterárakkal találkozhatnak a vevők, a lista végén pedig csupán tízezres a nagyságrend. Ez utóbbiak kisebb vidéki városokban és falvakban találhatóak, ahol a lakáspiaci kereslet is gyengébb. Ezzel szemben

a legdrágább utcák szinte kivétel nélkül a főváros legértékesebb részein, elsősorban a budai kerületekben és az V. kerületben találhatók, kiegészülve néhány balatoni lokációval.

Az idei adatai szerint még durvább különbségek láthatóak az árak között, mit tavaly: idén az V. kerületi Bárczy István utca luxuskategóriájú társasházában lévő lakingatlant 6,6 millió forintos négyzetméterárral vezeti a listát: erős a kontraszt a Békés megyei Kevermes település Szabadság utcai 13 ezer forintos négyzetméterárral.

Bárczy
Bárczy István utca. Forrás: Google Maps

Éllovasok Budapesten kívül

A fővároson kívüli piacokat nézve kiderül, hogy Pest megyében a budaörsi Ady Endre utca vitte a prímet tavaly, az itt található lakóingatlanok 1,36 millió forintos átlagos négyzetméterárat értek el. Hajdú-Bihar vmegyében a debreceni Vasvári Pál utca az éllovas 1,16 milliós értékkel. Csongrád-Csanádon belül a szegedi Apáca utca a legdrágább, ahol 1,05 milliós átlagos négyzetméterár jött ki a múlt évben. Somogy vármegyében a siófoki Vitorlás utca lett az első, ott 1,9 millió forintot meghaladó négyzetméteráron keltek el a lakások. Győr-Moson-Sopronban az átlagos négyzetméterárakat kerekítve holtversenyben zárt a soproni Paprét tér és a győri Kagyló utca, ahol egyaránt 1,05 millió forint volt az átlagos négyzetméterár.

Még több Ingatlan

Duplázhatnak idén az ingatlanbefektetések, két ágazat pörgeti az egész piacot

20 év alatt sem tudunk felépíteni egy házat: a kormányok maguk okozzák a lakhatási válságot Európában

Otthon Centrum: kiderült, mi lesz a jövőben a magyar ingatlanos céggel

Budapest legolcsóbb utcájában tavaly négyzetméterenként átlagosan 315 ezer forintot kellett fizetni egy ingatlanért, míg idén a XX. kerületi Szent Lajos tér 243 ezer forintos átlagos négyzetméterenkénti árral volt a legolcsóbb budapesti közterület. Utána jön a XVI. kerületi Galgahévíz utca 303 ezer forinttal, valamint a XXI. kerületi Mázoló utca 363 ezer forinttal.

Az alábbiakban láthatóak a tavalyi és az idei rekordok utca szerinti bontásban, kellemes bogarászást!

Legdrágább közterületek 2024-ben (KSH)

  1. Budapest, II. kerület, Levél utca - 2,585 millió Ft/m2
  2. Budapest, I. kerület, Országház utca - 2,336 millió Ft/m2
  3. Budapest, II. kerület, Tulipán utca - 2,306 millió Ft/m2
  4. Balatonfüred, Deák Ferenc utca - 2,303 millió Ft/m2
  5. Budapest, V. kerület, Aulich utca - 2,270 millió Ft/m2
  6. Budapest, II. kerület, Lepke utca - 2,223 millió Ft/m2
  7. Budapest, VI. kerület, Dalszínház utca - 2,191 millió Ft/m2
  8. Budapest, II. kerület, Borbolya utca - 2,142 millió Ft/m2
  9. Budapest, XII. kerület, Szarvas Gábor út - 2,141 millió Ft/m2
  10. Budapest, V. kerület, Zrínyi utca - 2,049 millió Ft/m2

Legdrágább közterületek 2025-ben (ingatlan.com)

  1. Budapest, V. kerület, Bárczy István utca - 6,691 millió Ft/m2
  2. Tihany, Középsőóvári utca - 5,548 millió Ft/m2
  3. Balatonkenese, Kikötő utca - 4,280 millió Ft/m2
  4. Budapest, V. kerület, Széchenyi rakpart - 4,027 millió Ft/m2
  5. Budapest, I. kerület, Bérc utca - 3,990 millió Ft/m2
  6. Budapest, XII. kerület, Csillagvölgyi út - 3,783 millió Ft/m2
  7. Budapest, II. kerület, Pálvölgyi út - 3,720 millió Ft/m2
  8. Balatonszárszó, Jókai Mór utca - 3,507 millió Ft/m2
  9. Balatonvilágos, Zrínyi út - 3,462 millió Ft/m2
  10. Budapest, I. kerület, Várkert rakpart - 3,376 millió Ft/m2

Legolcsóbb közterületek 2024-ben (KSH)

  1. Borsodnádasd, Kölcsey Ferenc utca - 23 ezer Ft/m2
  2. Miskolc, Nap utca - 25 ezer Ft/m2
  3. Kunszentmárton, Bethlen Gábor utca - 27 ezer Ft/m2
  4. Borsodnádasd, Kossuth Lajos utca - 31 ezer Ft/m2
  5. Pápa, Mező utca - 31 ezer Ft/m2
  6. Celldömölk, Nagyvárad utca - 32 ezer Ft/m2
  7. Dombóvár, Erzsébet utca - 34 ezer Ft/m2
  8. Kőszeg, Sziget utca - 42 ezer Ft/m2
  9. Bácsalmás, Kossuth Lajos utca - 45 ezer Ft/m2
  10. Mezőhegyes, Táncsics utca - 45 ezer Ft/m2
kevermes
Kevermes, Szabadság utca. Forrás: Google Maps

Legolcsóbb közterületek 2025-ben (ingatlan.com)

  1. Kevermes, Szabadság utca -13 ezer Ft/m2
  2. Felpéc, Zrínyi utca - 15 ezer Ft/m2
  3. Kunágota, Árpád utca - 23 ezer Ft/m2
  4. Komló, Kazinczy Ferenc utca - 28 ezer Ft/m2
  5. Hercegszántó, Rákóczi Ferenc utca - 29 ezer Ft/m2
  6. Kompolt, Fleischmann utca - 31 ezer Ft/m2
  7. Kétegyháza, Rákóczi utca- 35 ezer Ft/m2
  8. Mátételke, Jókai utca - 41 ezer Ft/m2
  9. Tápiószentmárton, Bem utca - 45 ezer Ft/m2
  10. Tiszasüly, Fő út - 45 ezer Ft/m2
Kapcsolódó cikkünk

Duplázhatnak idén az ingatlanbefektetések, két ágazat pörgeti az egész piacot

Bemondta az államtitkár, meddig lesz elérhető az Otthon Start hitelprogram

20 év alatt sem tudunk felépíteni egy házat: a kormányok maguk okozzák a lakhatási válságot Európában

Otthon Centrum: kiderült, mi lesz a jövőben a magyar ingatlanos céggel

Otthon Start: óriási lakáshitel-volument vár év végén az MBH

Címlapkép forrása: terencelee@uclaedu via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjöttek a hótérképek: errefelé hullhat nagyobb mennyiségű hó a napokban Magyarországon
Krónikus pazarlóból példakép: így utasította maga mögé Európát a mediterrán ország
Otthon Centrum: kiderült, mi lesz a jövőben a magyar ingatlanos céggel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility