Nyílt az olló, 514-szeresre nőtt a különbség Magyarország legolcsóbb és legdrágább utcája között

Jól mutatja a vagyoni különbségeket, hogy a legdrágább utcákban több millió forintos négyzetméterárakkal találkozhatnak a vevők, a lista végén pedig csupán tízezres a nagyságrend. Ez utóbbiak kisebb vidéki városokban és falvakban találhatóak, ahol a lakáspiaci kereslet is gyengébb. Ezzel szemben

a legdrágább utcák szinte kivétel nélkül a főváros legértékesebb részein, elsősorban a budai kerületekben és az V. kerületben találhatók, kiegészülve néhány balatoni lokációval.

Az idei adatai szerint még durvább különbségek láthatóak az árak között, mit tavaly: idén az V. kerületi Bárczy István utca luxuskategóriájú társasházában lévő lakingatlant 6,6 millió forintos négyzetméterárral vezeti a listát: erős a kontraszt a Békés megyei Kevermes település Szabadság utcai 13 ezer forintos négyzetméterárral.

Bárczy István utca. Forrás: Google Maps

Éllovasok Budapesten kívül

A fővároson kívüli piacokat nézve kiderül, hogy Pest megyében a budaörsi Ady Endre utca vitte a prímet tavaly, az itt található lakóingatlanok 1,36 millió forintos átlagos négyzetméterárat értek el. Hajdú-Bihar vmegyében a debreceni Vasvári Pál utca az éllovas 1,16 milliós értékkel. Csongrád-Csanádon belül a szegedi Apáca utca a legdrágább, ahol 1,05 milliós átlagos négyzetméterár jött ki a múlt évben. Somogy vármegyében a siófoki Vitorlás utca lett az első, ott 1,9 millió forintot meghaladó négyzetméteráron keltek el a lakások. Győr-Moson-Sopronban az átlagos négyzetméterárakat kerekítve holtversenyben zárt a soproni Paprét tér és a győri Kagyló utca, ahol egyaránt 1,05 millió forint volt az átlagos négyzetméterár.

Budapest legolcsóbb utcájában tavaly négyzetméterenként átlagosan 315 ezer forintot kellett fizetni egy ingatlanért, míg idén a XX. kerületi Szent Lajos tér 243 ezer forintos átlagos négyzetméterenkénti árral volt a legolcsóbb budapesti közterület. Utána jön a XVI. kerületi Galgahévíz utca 303 ezer forinttal, valamint a XXI. kerületi Mázoló utca 363 ezer forinttal.

Az alábbiakban láthatóak a tavalyi és az idei rekordok utca szerinti bontásban, kellemes bogarászást!

Legdrágább közterületek 2024-ben (KSH)

Budapest, II. kerület, Levél utca - 2,585 millió Ft/m2 Budapest, I. kerület, Országház utca - 2,336 millió Ft/m2 Budapest, II. kerület, Tulipán utca - 2,306 millió Ft/m2 Balatonfüred, Deák Ferenc utca - 2,303 millió Ft/m2 Budapest, V. kerület, Aulich utca - 2,270 millió Ft/m2 Budapest, II. kerület, Lepke utca - 2,223 millió Ft/m2 Budapest, VI. kerület, Dalszínház utca - 2,191 millió Ft/m2 Budapest, II. kerület, Borbolya utca - 2,142 millió Ft/m2 Budapest, XII. kerület, Szarvas Gábor út - 2,141 millió Ft/m2 Budapest, V. kerület, Zrínyi utca - 2,049 millió Ft/m2

Legdrágább közterületek 2025-ben (ingatlan.com)

Budapest, V. kerület, Bárczy István utca - 6,691 millió Ft/m2 Tihany, Középsőóvári utca - 5,548 millió Ft/m2 Balatonkenese, Kikötő utca - 4,280 millió Ft/m2 Budapest, V. kerület, Széchenyi rakpart - 4,027 millió Ft/m2 Budapest, I. kerület, Bérc utca - 3,990 millió Ft/m2 Budapest, XII. kerület, Csillagvölgyi út - 3,783 millió Ft/m2 Budapest, II. kerület, Pálvölgyi út - 3,720 millió Ft/m2 Balatonszárszó, Jókai Mór utca - 3,507 millió Ft/m2 Balatonvilágos, Zrínyi út - 3,462 millió Ft/m2 Budapest, I. kerület, Várkert rakpart - 3,376 millió Ft/m2

Legolcsóbb közterületek 2024-ben (KSH)

Borsodnádasd, Kölcsey Ferenc utca - 23 ezer Ft/m2 Miskolc, Nap utca - 25 ezer Ft/m2 Kunszentmárton, Bethlen Gábor utca - 27 ezer Ft/m2 Borsodnádasd, Kossuth Lajos utca - 31 ezer Ft/m2 Pápa, Mező utca - 31 ezer Ft/m2 Celldömölk, Nagyvárad utca - 32 ezer Ft/m2 Dombóvár, Erzsébet utca - 34 ezer Ft/m2 Kőszeg, Sziget utca - 42 ezer Ft/m2 Bácsalmás, Kossuth Lajos utca - 45 ezer Ft/m2 Mezőhegyes, Táncsics utca - 45 ezer Ft/m2

Kevermes, Szabadság utca. Forrás: Google Maps

Legolcsóbb közterületek 2025-ben (ingatlan.com)

Kevermes, Szabadság utca -13 ezer Ft/m2 Felpéc, Zrínyi utca - 15 ezer Ft/m2 Kunágota, Árpád utca - 23 ezer Ft/m2 Komló, Kazinczy Ferenc utca - 28 ezer Ft/m2 Hercegszántó, Rákóczi Ferenc utca - 29 ezer Ft/m2 Kompolt, Fleischmann utca - 31 ezer Ft/m2 Kétegyháza, Rákóczi utca- 35 ezer Ft/m2 Mátételke, Jókai utca - 41 ezer Ft/m2 Tápiószentmárton, Bem utca - 45 ezer Ft/m2 Tiszasüly, Fő út - 45 ezer Ft/m2

Címlapkép forrása: terencelee@uclaedu via Getty Images

