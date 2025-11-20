Ukrán hírszerzés: tavaszig akarják elérni az oroszok a fő hadicélt, de valamivel nem számoltak

Az oroszok azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy 2026 tavaszáig teljesen elfoglalják Donyeck megyét, és ezt úgy akarják megtenni, hogy – ahogy ők mondják – ne kerüljenek nyilvánosságra államtitkok. Ez irreális

– fogalmazott a kémfőnök.

A Donbasz (Luhanszk és Donyeck megye) elfoglalása Oroszország legminimálisabb célja az ukrajnai háborúban. Az északabbi Luhanszk megyét már lényegében teljesen megszállták, de Donyeck megyében még áll két fontos erődváros, Szlovjanszk és Kramatorszk.

Budanov meglátása szerint délen az az oroszok célja, hogy közelebb kerüljenek Zaporizzsja megye központjához, Zaporizzsja városához, majd tüzérségi tűzzel és drónokkal arra kényszerítenék az ukrán katonai parancsnokságot, hogy hagyja el a Dnyeper bal (keleti) partját, a lakosságot pedig, hogy hagyja el a várost.

Ez ugyanaz a taktika, amelyet Pokrovszkban is alkalmaztak. (…) Zaporizzsjában azonban egy kicsit másképp van. Bármit is mond most a média (…), hogy az ellenség már majdnem ott van, ez nem így van. És a védelmi helyzet ott sokkal jobb, mint sajnos keleten

– fogalmazott Budanov.

