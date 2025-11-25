Banai Péter Benő: alacsony infláció kell a gazdasági növekedéshez

Banai Péter Benőt hallgatta meg kedden az Országgyűlés illetékes Gazdasági Bizottsága, aki a múlt pénteken lemondott Virág Barnabás helyét veszi át az MNB új alelnökeként. Banai Péter a szervezet elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke lesz, amennyiben jelölését a parlament később jóváhagyja. Banai Péter elmondta, hogy a tartós gazdasági növekedés alapja az árstabilitás, amely a jelenlegi helyzetben fegyelmezett, stabilitásorientált monetáris politikával valósítható meg.

Az, hogy Banai Péter Benő a megüresedő pozíció várományosa, nem jelent meglepetést, ugyanis Varga Mihály jegybankelnök 2024 decemberi parlamenti meghallgatásán egyértelműen kijelentette, hogy számít a szakember munkájára az MNB-ben.

Az elemzésekért, pénzforgalomért, valamint jegybanki programokért felelős alelnöki tisztséget Virág Barnabás mandátuma szerint 2026. június 22-éig töltötte volna be, a jegybank múlt pénteki közleménye szerint azonban lemondott pozíciójáról. A megüresedő tisztségre Banai Péter Benőt javasolja Orbán Viktor miniszterelnök, akit ma az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága is meghallgatott, ezzel együtt pedig a közgazdász monetáris tanácstagi jelöléséről is döntöttek.

Banai Péter Benő 1998 óta első munkahelyén, a Pénzügyminisztériumban, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozik - derül ki az önéletrajzából. Előbb fogalmazóként, majd a költségvetési és pénzügypolitikai főosztály osztályvezetőjeként, főosztályvezető-helyetteseként, később az EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztály megbízott vezetőjeként végezte munkáját. 2010-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésért felelős helyettes államtitkára lett, 2014-től pedig az NGM, 2018 májusától a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára. A közgazdász ezen pozícióját 2025 márciusáig töltötte be, májustól pedig csatlakozott Varga Mihályhoz az MNB-ben elnöki tanácsadóként.

Gazdasági bizottsági meghallgatásán Banai Péter részletesen beszélt alelnöki céljairól, terveiről és munkahelyi elveiről. Az alelnökjelölti meghallgatáson elhangzott beszéd három fő témára épült: a szakmai múlt bemutatására, a jegybanki feladatokkal kapcsolatos elképzelésekre és a vezetői-intézményi elvekre.

Banai Péter kiemelte, hogy pályája során végigjárta a ranglétrát egészen az államtitkári pozícióig, így első kézből szerzett tapasztalatot a reálgazdaság, az infláció és az árfolyam költségvetési hatásainak összefüggéseiről. Hosszú éveken át felügyelte az Államkincstárt, dolgozott igazgatósági és felügyelőbizottsági tagként a reálgazdasági és pénzügyi szektorban – köztük az MNB-ben is –, 2025-től pedig Varga Mihály főtanácsadójaként tevékenykedett. Mint hangsúlyozta, eddigi pályáját végig a szakmai megközelítés és a tárgyszerűség határozták meg.

A jegybanki feladatokról szólva az infláció letörését nevezte kulcskérdésnek. Rámutatott, hogy 1990 óta, amikor az infláció 4 százalék felett volt, a gazdasági növekedés átlagosan csak harmada volt az alacsony inflációs időszakban tapasztaltnak.

Ezért stabilitásorientált monetáris politikát tart szükségesnek, amely az egész nemzetgazdaság érdekeit szolgálja.

A jegybank működésének szerinte transzparensnek és fegyelmezettnek kell lennie, különösen a közgazdasági és költségvetési elemzések, kutatások, valamint statisztikák előállításában. Ezeknek nemcsak pontosnak és visszakövethetőnek kell lenniük, hanem közvetlenül támogatniuk is kell a döntéshozatalt.

A pénzforgalom és pénzügyi infrastruktúra kapcsán a rendszer „láthatatlan, mégis létfontosságú levegőként” való működését hangsúlyozta. Úgy véli, minden fizetési rendszernek hibátlanul kell üzemelnie, ugyanakkor a technológiai fejlődés – például a digitális jegybankpénz – a folyamatos innováció irányába mutat. Banai Péter szerint a hatékonyabb és olcsóbb fizetési megoldásokkal élni kell, a jelölt pedig a mesterséges intelligencia alkalmazásában is további fejlődési lehetőségeket lát.

A jegybanki programok kapcsán kiemelte: jelenleg sem a hitelkeresleti, sem a hitelkínálati oldalon nincs valódi korlát,

a vállalkozások inkább bizonytalanságot és a piaci kereslet gyengeségét érzékelik. A magyar bankrendszer magas likviditással és alacsony hitel/betét aránnyal rendelkezik, így külső beavatkozás nélkül is képes nagy volumenű hitelezésre, ugyanakkor a hitelezési aktivitás folyamatos monitorozása fontos. Banai szerint a szanálási folyamatokat optimalizálni szükséges, de reményei szerint érdemi beavatkozásra nem lesz szükség.

Végül a jelölt vezetői elveit foglalta össze. Meggyőződése, hogy minden intézménynek a köz érdekét kell szolgálnia, a jegybanknak pedig minden véleményt meg kell hallgatnia, ugyanakkor döntéseit függetlenül, saját felelősségi körében kell meghoznia. Banai Péter elmondása szerint a hitelesség, az integritás és a szakmai szempontok jelentik a jegybanki működés alapköveit.

