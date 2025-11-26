Reuters: kiderült, mi állhatott Trump béketerve mögött – A Kreml kottájából írták a 28 pontot?

A múlt héten ismertetett, amerikai támogatású 28 pontos ukrajnai béketerv több elemében egy orosz háttéranyagra támaszkodott - írta meg a Reuters hírügynökség, az ügyet ismerő három forrásra hivatkozva.

A Reuters forrásai úgy tudják, az oroszok a dokumentumot – amely Moszkva feltételeit sorolta fel a háború lezárásához – október közepén adták át vezető amerikai tisztviselőknek, nem sokkal Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni találkozója után.

A diplomáciában "non-paper"-nek nevezett, nem hivatalos anyag olyan megfogalmazásokat tartalmazott, amelyeket Oroszország korábban is képviselt. Ezek között voltak Ukrajna számára elfogadhatatlan engedmények is, például jelentős kelet-ukrajnai területek feladása.

Nem világos, miért és hogyan támaszkodott a Trump-kormányzat az orosz dokumentumra saját béketervének kidolgozásakor.

A papírt áttekintő egyes magas rangú amerikai tisztviselők – köztük Marco Rubio külügyminiszter – úgy vélték, hogy Moszkva követeléseit az ukránok nagy valószínűséggel azonnal elutasítanák – mondták a források.

A dokumentum benyújtását követően Rubio telefonon egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, és a források szerint szóba került a "non-paper" is. Rubio a héten Genfben újságíróknak annyit mondott: "számos írásos non-papert és ehhez hasonló anyagot" kapott, további részletek nélkül.

A Reuters szerint most sikerült először megerősíteni, hogy az orosz dokumentum – amelynek létezéséről már októberben beszámoltak – kulcsszerepet játszott a 28 pontos béketerv kialakításában. Sajtóértesülések szerint

ez azóta egy 19 pontos javaslattá módosult az amerikai és ukrán fél egyeztetéseit követően.

Az amerikai külügyminisztérium, valamint Oroszország és Ukrajna washingtoni nagykövetségei nem reagáltak a hírügynökség megkeresésére.

A Fehér Ház nem kommentálta közvetlenül a "non-papert", ugyanakkor Trump elnök korábbi optimista nyilatkozataira hivatkozott a béketerv előrehaladásáról.

Abban a reményben, hogy véglegesíthetjük ezt a béketervet, utasítottam különmegbízottamat, Steve Witkoffot, hogy találkozzon Putyin elnökkel Moszkvában. Ezzel párhuzamosan Dan Driscoll, a hadseregért felelős miniszter az ukránokkal fog egyeztetni

- közölte Trump, aki az eredeti 28 pontot "csak egy térképnek" nevezte.

Címlapkép forrása: Kremlin.ru via Wikimedia Commons