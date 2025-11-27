  • Megjelenítés
Amerikai agytröszt: Oroszország megállítható a frontvonalon, azt is elmondták, mi kell hozzá
Globál

Amerikai agytröszt: Oroszország megállítható a frontvonalon, azt is elmondták, mi kell hozzá

Portfolio
Ukrajna képes megállítani az orosz előrenyomulást és stabilizálni a frontvonalat, amennyiben megfelelő nyugati katonai támogatást kap szankciókkal kiegészítve - állapítja meg a Institute Study of War (ISW).

Az ukrán erők hatékonyan korlátozták az orosz előrenyomulást és sikeres ellentámadásokat hajtottak végre, különösen amikor megfelelő létszámmal és felszereléssel rendelkeztek

- áll a jelentésben.

Ukrajna 2022 áprilisában távozásra kényszerítette az orosz csapatokat a kijevi régióból és Észak-Ukrajna más területeiről, később, még ugyanazon év őszén felszabadította a harkivi régió jelentős részét és Herszon régió nyugati részéről való kivonulásra kényszerítették az oroszokat. Az ISW elemzői kiemelik, hogy az ukrán erők „aránytalanul nagy veszteségeket okoznak a területi nyereségekhez képest”, ami arra kényszeríti az ellenséget, hogy időt, emberi erőforrást és felszerelést fordítson a kimerítő támadó műveletekre. Az Intézet emlékeztetett arra is, hogy az ukrán erők meghiúsították az orosz offenzívákat az észak-harkivi régióban 2024 tavaszán, valamint a szumi régióban 2025 januárjában. Az elemzők szerint Ukrajna pozíciós háborúra kényszerítette Oroszországot, megfosztva a hadműveleti manőverezés képességétől.

Az időben érkező és elegendő nyugati katonai segítség és fegyvereladások Ukrajnának, az Egyesült Államok és más nyugati országok Oroszország elleni erős gazdasági intézkedéseivel együtt lehetővé tehetik Ukrajna számára, hogy teljesen megállítsa az orosz harctéri előrenyomulást, különösen ha az ukrán erők kihasználják a donyecki régióban jól kiépített erődítményeiket

Még több Globál

Rettegve várja Németország a karácsonyt – Megrázó tragédia árnyékolja be az idei ünnepet

Halálos pusztítást hozott a többórás orosz légicsapás Kijevben - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Még a tervezők is megrémültek attól a rendszertől, amit létrehoztak - Mi az a "Halott Kéz", amellyel Oroszország egyre gyakrabban fenyegeti az Egyesült Államokat?

- írja az ISW.

Bár Oroszország kiterjedt kísérleteket tett a donyecki régió teljes elfoglalására az év végéig, a legfrissebb adatok szerint a határidőt 2026 márciusára tolták ki az orosz erők számára. Az ISW elemzői nemrégiben megjegyezték, hogy ha az orosz hadsereg a jelenlegi ütemben folytatja előrenyomulását, 2027 augusztusa előtt nem lesz képes a donyecki régió teljes ellenőrzésére.

Kapcsolódó cikkünk

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Ez is érdekelhet
Még a tervezők is megrémültek attól a rendszertől, amit létrehoztak - Mi az a "Halott Kéz", amellyel Oroszország egyre gyakrabban fenyegeti az Egyesült Államokat?
Orbán Viktor megszólalt a moszkvai tárgyalásáról: Új helyzet van
Bejelentette Donald Trump: indul a katonai csapás, Amerika megtámadja Oroszország kulcsfontosságú szövetségesét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility