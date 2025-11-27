Amerikai agytröszt: Oroszország megállítható a frontvonalon, azt is elmondták, mi kell hozzá

Az ukrán erők hatékonyan korlátozták az orosz előrenyomulást és sikeres ellentámadásokat hajtottak végre, különösen amikor megfelelő létszámmal és felszereléssel rendelkeztek

- áll a jelentésben.

Ukrajna 2022 áprilisában távozásra kényszerítette az orosz csapatokat a kijevi régióból és Észak-Ukrajna más területeiről, később, még ugyanazon év őszén felszabadította a harkivi régió jelentős részét és Herszon régió nyugati részéről való kivonulásra kényszerítették az oroszokat. Az ISW elemzői kiemelik, hogy az ukrán erők „aránytalanul nagy veszteségeket okoznak a területi nyereségekhez képest”, ami arra kényszeríti az ellenséget, hogy időt, emberi erőforrást és felszerelést fordítson a kimerítő támadó műveletekre. Az Intézet emlékeztetett arra is, hogy az ukrán erők meghiúsították az orosz offenzívákat az észak-harkivi régióban 2024 tavaszán, valamint a szumi régióban 2025 januárjában. Az elemzők szerint Ukrajna pozíciós háborúra kényszerítette Oroszországot, megfosztva a hadműveleti manőverezés képességétől.

Az időben érkező és elegendő nyugati katonai segítség és fegyvereladások Ukrajnának, az Egyesült Államok és más nyugati országok Oroszország elleni erős gazdasági intézkedéseivel együtt lehetővé tehetik Ukrajna számára, hogy teljesen megállítsa az orosz harctéri előrenyomulást, különösen ha az ukrán erők kihasználják a donyecki régióban jól kiépített erődítményeiket

- írja az ISW.

Bár Oroszország kiterjedt kísérleteket tett a donyecki régió teljes elfoglalására az év végéig, a legfrissebb adatok szerint a határidőt 2026 márciusára tolták ki az orosz erők számára. Az ISW elemzői nemrégiben megjegyezték, hogy ha az orosz hadsereg a jelenlegi ütemben folytatja előrenyomulását, 2027 augusztusa előtt nem lesz képes a donyecki régió teljes ellenőrzésére.

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images