Putyin bejelentette: az ukrajnai béketerv a megállapodás alapját képezheti

Eddig nem teljesen volt világos, hogy Moszkva mit gondol a napokban nagy nyilvánosságot kapó ukrajnai béketervvel kapcsolatban. Ezt a kétes kommunikációt törte meg Vlagyimir Putyin a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) ülése után tartott sajtótájékoztatón:

Általánosságban egyetértünk abban, hogy ez képezheti a jövőbeli megállapodások alapját

– mondta az orosz elnök.

A kijelentés szerint Oroszország megkaphatta a listát, eddig ugyanis azt kommunikálták a hivatalos csatornákon, hogy még nem jutott el a Kreml-be a tervezet. A másik fontos fejlemény, hogy ezek alapján az elnöki stáb nyitott a tárgyalásra, vagyis meglehet, hogy az oroszok a eddigi álláspontjukat feladva hajlandóak engedményekre.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images