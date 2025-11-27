  • Megjelenítés
Putyin bejelentette: az ukrajnai béketerv a megállapodás alapját képezheti
Globál

Putyin bejelentette: az ukrajnai béketerv a megállapodás alapját képezheti

Portfolio
Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin jelenleg Kirgizisztánban tartózkodik, ahol újságírók kérdéseire is válaszolt.

Eddig nem teljesen volt világos, hogy Moszkva mit gondol a napokban nagy nyilvánosságot kapó ukrajnai béketervvel kapcsolatban. Ezt a kétes kommunikációt törte meg Vlagyimir Putyin a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) ülése után tartott sajtótájékoztatón:

Általánosságban egyetértünk abban, hogy ez képezheti a jövőbeli megállapodások alapját

– mondta az orosz elnök.

A kijelentés szerint Oroszország megkaphatta a listát, eddig ugyanis azt kommunikálták a hivatalos csatornákon, hogy még nem jutott el a Kreml-be a tervezet. A másik fontos fejlemény, hogy ezek alapján az elnöki stáb nyitott a tárgyalásra, vagyis meglehet, hogy az oroszok a eddigi álláspontjukat feladva hajlandóak engedményekre.

Még több Globál

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Itt az ukrajnai béketerv megszületésének teljes története: titkos részletek bukkantak elő, gyorsan változik a helyzet

Holnap megszólal Orbán Viktor az orosz olajról

Kapcsolódó cikkünk

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility