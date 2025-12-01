Európa újra fúrni kezd: saját gázmezőkkel csökkentenék az amerikai LNG-függőséget

A 2022-es energiaválság és az orosz importtól való kényszerű elszakadás alapjaiban rajzolta át Európa energiapolitikáját, ami miatt egyre több ország engedi el korábbi, szigorúan klímabarát álláspontját, és ismét megnyitja az utat az olaj- és gázkutatás előtt. Görögország, Olaszország és Nagy-Britannia is új projektekben gondolkodik, miközben az Egyesült Államokkal kötött, hatalmas méretű LNG-vásárlási ígéretek egyre irreálisabbnak tűnnek.

Új paradigmát hozott az energiaválság

Az orosz-ukrán háború nyomán elszálló energiaárak és az orosz vezetékes gázkiváltás kényszere gyökeresen megváltoztatta az európai gondolkodást a fosszilis energiahordozókról. A kontinensen egyre szélesebb körben fogadják el, hogy a földgáz - a megújulók gyors bővülése ellenére -

még évtizedekig kulcsszereplője marad az energiamixnek

- írja a Reuters.

Miközben az EU az 1990-es években még a gázkeresletének nagyjából felét saját termelésből fedezte, ma már a fogyasztás 90 százaléka importból származik. Az orosz szállítások visszaesése után ezt jórészt tengeri úton érkező LNG-vel pótolták, amelynek közel harmada az Egyesült Államokból érkezik: az amerikai gáz nagyjából a teljes uniós felhasználás 16–17 százalékát adja.

Nem meglepő, hogy egyre több uniós országban kerül elő az a gondolat, hogy ha lehetséges, inkább saját készletekre támaszkodna.

Görögország: visszatérés a tenger alatti gázhoz

Az irányváltás talán leglátványosabb példája Görögország, amely novemberben több mint négy évtized után adott ki ismét offshore kutatási engedélyt. Az Exxon Mobil, az Energean és a Helleniq Energy konzorciuma a Jón-tengeren, a „Block 2” nevű területen kezdhet feltárásba.

Előzetes becslések szerint

akár 200 milliárd köbméter földgáz is rejtőzhet ott,

de a valódi potenciált csak a 2026–2027 körül induló fúrások mutatják majd meg. Ha kereskedelmi mennyiségű készletet találnak, legkorábban 2030 körül indulhat a termelés.

Az Energean vezérigazgatója szerint Athén politikája látványosan megváltozott és a korábbi „csak megújulókat akarunk, nem kellenek a szénhidrogének” narratívát felváltotta az energiaellátás-biztonságot előtérbe helyező gondolkodás. Görögország maga nagyjából évi 6 milliárd köbméter gázt fogyaszt, a cél azonban egyértelműen az export: a kormány a régió más piacaiba is szállítana.

Görögország nem áll meg egy projektnél: Chevron és Helleniq közösen kapott engedélyt a Peloponnészosz-félszigettől délre fekvő blokkok feltárására.

Olaszország és Nagy-Britannia is irányt vált

A trend nem korlátozódik a Balkánra. Olaszországban Giorgia Meloni kormánya azt vizsgálja, hogyan lehetne újraindítani azokat az offshore olaj- és gázkutatásokat, amelyeket 2019-ben fagyasztottak be. Az ország legnagyobb termelője, a Shell jelezte: készen áll további kitermelői beruházásokra, ha Róma zöld jelzést ad.

Nagy-Britanniában a kormány enyhített az új és meglévő északi-tengeri mezőket korlátozó szabályokon, és engedélyezte, hogy a cégek bővítsék a termelést már működő blokkokon. A következő hónapokban két nagy új mező fejlesztésére is megérkezhet az engedély. A lengyel offshore területek iránt is nőtt az érdeklődés, miután idén jelentős olajlelőhelyet fedeztek fel az országban.

A régió legnagyobb termelője, Norvégia közben nem lassít: az állami hátterű Equinor a következő évtizedben 250 új kutatófúrást tervez, hogy fenn tudja tartani a kitermelés jelenlegi szintjét.

Több kérdést is felvet

Nem mindenki áll be a sorba. Dánia 2020-ban teljes tilalmat hirdetett az új olaj- és gázkutatásokra, és azt tervezi, hogy 2050-ig teljesen leállítja az Északi-tengeri termelést. A holland kormány 2023-ban megtiltotta új szárazföldi gázmezők megnyitását, igaz, az offshore projektekre továbbra is nyitott. Ezzel azt üzenik ezek az országok, hog a rövid távú ellátásbiztonság nem írhatja felül teljesen a klímacélokat.

Az új európai stratégia az Egyesült Államok felé is vegyes üzenetet küld.

Washington - különösen a Trump-adminisztráció - régóta sürgeti Európát, hogy egyszerre bővítse saját fosszilis termelését, és közben vásároljon minél több amerikai LNG-t. Trump a múltban példáié élesen bírálta Londont a szigorú északi-tengeri fúrási korlátozások miatt.

Csakhogy ha az európai országok valóban érdemi saját termelést építenek ki, az óhatatlanul csökkenti az LNG-import iránti igényt, beleértve az amerikai szállítmányokat is. Ez különösen kellemetlen annak fényében, hogy az EU egy friss kereskedelmi megállapodásban vállalta: három éven belül több mint a háromszorosára emeli az amerikai üzemanyag-vásárlásokat, 750 milliárd dolláros értékig – egyre kevésbé hihető célszámmal.

Klímacélok: papíron nem változik az irány

Az olaj- és gázprojektek újraéledése első ránézésre szembemegy az uniós klímaambíciókkal. A kép azonban árnyaltabb. Az EU és Nagy-Britannia hivatalos célkitűzése továbbra is az, hogy 2050-re karbonsemlegessé váljanak: ehhez masszív megújulóenergia-beruházásokra, elektrifikációra és az energiahatékonyság javítására van szükség, miközben a fosszilis alapú kibocsátásokat - amelyek jelenleg a CO2-kibocsátás nagyjából háromnegyedét adják - fokozatosan le kell építeni.

A mostani lépések inkább azt üzenik, hogy a kormányok nem hisznek egy „fájdalommentes” átmenetben. Rövid és középtávon a gáz továbbra is fontos üzemanyag marad - különösen, ha politikailag megbízhatóbb, saját vagy szövetségesi készletekre lehet támaszkodni. A kérdés az, hogy ez mennyiben lassítja a megújulók terjedését, és hogyan alakul az európai-amerikai energiapolitikai viszony, ha a mostani LNG-vásárlási fogadalmak látványosan elmaradnak a valóságtól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images