Lefelé vették az irányt a tőzsdék

A BUX 1 százalékos pluszban nyitott hétfő reggel. A blue chipek közül különösen a Mol meggyőző, melynek árfolyama már 3,5 százalékos pluszban van.

Eközben az OTP 0,6, a Telekom 0,3, a Richter pedig 0,2 százalékkal került feljebb.