Lefelé vették az irányt a tőzsdék

Ami a gazdasági eseményeket illleti, Európában és a tengerentúlon is novemberi beszerzési menedzserindexek érkeznek, illetve kora délután megszólal Jerome Powell Fed-elnök is.
Kitört az olcsó részvény, meddig emelkedhet még?
Múlt heti elemzésnükben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy olcsó részvényt, amelyben a fundamentális fordulat mellé egy izgalmas technikai kép is társult, ugyanis éppen kitörésre készült az árfolyam. Ez a várt kitörés nagy lendülettel meg is történt, így most azzal fogunk foglalkozni, hogy meddig tarthat az emelkedés, és hogy hol lehet érdemes profitot realizálni.
Esés Európában
A DAX 0,6, a CAC 0,5, a FTSE pedig 0,2 százalékos mínuszban kezdi a hét első napját.
Nagyon erős kezdés
A BUX 1 százalékos pluszban nyitott hétfő reggel. A blue chipek közül különösen a Mol meggyőző, melynek árfolyama már 3,5 százalékos pluszban van.
Eközben az OTP 0,6, a Telekom 0,3, a Richter pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,93 százalékot esett, a Hang Seng 0,47 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,44 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,47 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,06 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,59 százalékot eshet, a S&P 500 0,71 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,88 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel például a KSH a külkereskedelem októberi statisztikáját publikálja. Közben Európában és a tengerentúlon is novemberi beszerzési menedzserindexek érkeznek, illetve kora délután megszólal Jerome Powell Fed-elnök is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 716,42
|0,6%
|3,2%
|0,0%
|12,2%
|6,7%
|59,5%
|S&P 500
|6 849,09
|0,5%
|3,7%
|-0,6%
|16,4%
|14,2%
|88,2%
|Nasdaq
|25 434,89
|0,8%
|4,9%
|-2,2%
|21,0%
|22,6%
|107,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 253,91
|0,2%
|3,3%
|0,1%
|26,0%
|31,0%
|88,6%
|Hang Seng
|25 858,89
|-0,3%
|2,5%
|-1,8%
|28,9%
|33,5%
|-3,9%
|CSI 300
|4 526,66
|0,2%
|1,6%
|-3,5%
|15,0%
|16,9%
|-9,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 836,79
|0,3%
|3,2%
|-1,8%
|19,7%
|22,7%
|78,7%
|CAC
|8 122,71
|0,3%
|1,8%
|-1,1%
|10,1%
|13,1%
|45,1%
|FTSE
|9 720,51
|0,3%
|1,9%
|0,2%
|18,9%
|17,4%
|52,7%
|FTSE MIB
|43 357,01
|0,3%
|1,6%
|0,5%
|26,8%
|30,4%
|94,0%
|IBEX
|16 371,6
|0,1%
|3,5%
|1,8%
|41,2%
|41,0%
|99,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 453,4
|0,1%
|2,0%
|3,0%
|38,0%
|39,7%
|178,4%
|ATX
|5 009,77
|0,5%
|4,6%
|7,0%
|36,8%
|42,0%
|92,8%
|PX
|2 493,07
|0,4%
|2,6%
|6,0%
|41,6%
|47,7%
|157,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 210
|0,6%
|4,5%
|9,4%
|57,7%
|61,7%
|186,0%
|Mol
|2 910
|-0,1%
|-3,6%
|-1,0%
|6,6%
|8,2%
|39,6%
|Richter
|9 735
|-0,6%
|1,2%
|-7,0%
|-6,4%
|-8,2%
|34,5%
|Magyar Telekom
|1 758
|-0,9%
|2,6%
|-2,4%
|38,0%
|41,1%
|359,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,58
|-0,4%
|-0,5%
|-3,9%
|-19,1%
|-15,1%
|28,7%
|Brent
|63,24
|0,1%
|1,1%
|-1,6%
|-15,4%
|-13,2%
|30,9%
|Arany
|4 200,1
|1,1%
|3,3%
|6,0%
|60,0%
|59,1%
|135,3%
|Devizák
|EURHUF
|381,4750
|0,0%
|-0,7%
|-1,7%
|-7,3%
|-7,6%
|5,6%
|USDHUF
|328,7019
|-0,1%
|-1,6%
|-1,3%
|-17,3%
|-16,0%
|8,7%
|GBPHUF
|435,4451
|0,0%
|-0,2%
|-1,5%
|-12,5%
|-12,4%
|8,2%
|EURUSD
|1,1606
|0,1%
|0,9%
|-0,5%
|12,1%
|10,0%
|-2,9%
|USDJPY
|156,3050
|0,0%
|-0,1%
|2,7%
|-0,6%
|3,1%
|50,3%
|GBPUSD
|1,3250
|0,0%
|1,3%
|-0,2%
|5,8%
|4,5%
|-0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|90 913
|-0,5%
|6,9%
|-19,5%
|-3,7%
|-5,0%
|430,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4
|0,7%
|-1,1%
|1,0%
|-12,5%
|-5,9%
|379,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|0,5%
|-0,2%
|2,7%
|12,3%
|24,9%
|-552,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,06
|-0,4%
|-2,2%
|3,2%
|6,6%
|8,1%
|212,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Jose Luis Pelaez, Inc
