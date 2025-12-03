Bepörgött a shoppingszezon a Zara anyacégénél, tépik a részvényt

Jelentősen nőtt az Inditex bevétele novemberben, ezzel erősen indította a kulcsfontosságú negyedik negyedévet. A cégráadásul az előző negyedévre vonatkozóan is a várakozások meghaladó számokat közölt, a részvényárfolyam pedig kilőtt a bejelentés után.

A Zara anyavállalata közölte, hogy a negyedik negyedév erős rajttal indult. A Black Friday hétvégéjét is magában foglaló novemberben az árfolyamhatásoktól tisztított bevétel 10,6%-kal bővült.

A globális fast fashion ágazat barométerének tartott Inditex eredményei korai jelzést adnak arról, hogyan teljesítettek a kiskereskedők a kulcsfontosságú leárazási szezonban.

A számok erős kezdést vetítenek előre a vállalat legnagyobb bevételű negyedévében.

A 178 milliárd dollárra értékelt spanyol csoport az október 31-én zárult harmadik negyedévben is erős számokat hozott: árfolyamhatásoktól tisztítva 8,4%-kal, 9,8 milliárd euróra nőtt a bevétel, meghaladva az elemzők 9,69 milliárd eurós várakozását.

Regionális bontást ezúttal nem közöltek. William Woods, a Bernstein elemzője szerint a spanyol gazdaság ereje támaszt adhat a kiskereskedőnek, amely bevételeinek mintegy 20%-át szerzi hazai piacán.

Spanyolország egyszerűen fenomenális. A gazdaság működik, és az emberek több ruhát vesznek

– mondta.

Európa-szerte visszafogott a fogyasztói kereslet, mivel sok vásárló a high street márkákról olcsóbb online platformokra, például a Sheinre és a Temura vált. Ennek ellenére az Inditex ellenállóbbnak tűnik a versenyben, mint riválisa, a H&M, amely összességében alacsonyabb árakon értékesít.

A Zara tulajdonosa a szokatlanul meleg október ellenére is erős harmadik negyedéves növekedést ért el. A meleg idő több európai piacon visszafogta a magasabb árú őszi-téli termékek, például a dzsekik és kabátok eladásait.

A harmadik negyedéves bruttó nyereség 6,2%-kal, 6,1 milliárd euróra emelkedett. A bruttó árrés 62,2%-ra nőtt az év első hat hónapjának 58,3%-áról.

Az elmúlt csaknem három év erőteljes emelkedése után az Inditex részvényei megtorpantak. A befektetők a lassuló értékesítési növekedés miatt aggódnak, az árfolyam az év eleje óta 1%-kal csökkent.

A prémiumabb vásárlói élmény érdekében az Inditex – amely a Bershka, a Massimo Dutti, az Oysho, a Pull&Bear és a Stradivarius márkákat is birtokolja – kisebb üzleteket zár be, miközben nagyobb, zászlóshajó egységeket nyit, amelyek magasabb bevételt hoznak.

Az Inditex október 31-én világszerte 5 528 üzletet működtetett márkái alatt, szemben az egy évvel korábbi 5 667-tel.

A friss számok nyilvánosságra hozatala után az Inditex árfolyama 7,1 százalékot emelkedett.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Mike Kemp via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ