Bepörgött a shoppingszezon a Zara anyacégénél, tépik a részvényt

A Zara anyavállalata közölte, hogy a negyedik negyedév erős rajttal indult. A Black Friday hétvégéjét is magában foglaló novemberben az árfolyamhatásoktól tisztított bevétel 10,6%-kal bővült.
A globális fast fashion ágazat barométerének tartott Inditex eredményei korai jelzést adnak arról, hogyan teljesítettek a kiskereskedők a kulcsfontosságú leárazási szezonban.
A számok erős kezdést vetítenek előre a vállalat legnagyobb bevételű negyedévében.
A 178 milliárd dollárra értékelt spanyol csoport az október 31-én zárult harmadik negyedévben is erős számokat hozott: árfolyamhatásoktól tisztítva 8,4%-kal, 9,8 milliárd euróra nőtt a bevétel, meghaladva az elemzők 9,69 milliárd eurós várakozását.
Regionális bontást ezúttal nem közöltek. William Woods, a Bernstein elemzője szerint a spanyol gazdaság ereje támaszt adhat a kiskereskedőnek, amely bevételeinek mintegy 20%-át szerzi hazai piacán.
Spanyolország egyszerűen fenomenális. A gazdaság működik, és az emberek több ruhát vesznek
– mondta.
Európa-szerte visszafogott a fogyasztói kereslet, mivel sok vásárló a high street márkákról olcsóbb online platformokra, például a Sheinre és a Temura vált. Ennek ellenére az Inditex ellenállóbbnak tűnik a versenyben, mint riválisa, a H&M, amely összességében alacsonyabb árakon értékesít.
A Zara tulajdonosa a szokatlanul meleg október ellenére is erős harmadik negyedéves növekedést ért el. A meleg idő több európai piacon visszafogta a magasabb árú őszi-téli termékek, például a dzsekik és kabátok eladásait.
A harmadik negyedéves bruttó nyereség 6,2%-kal, 6,1 milliárd euróra emelkedett. A bruttó árrés 62,2%-ra nőtt az év első hat hónapjának 58,3%-áról.
Az elmúlt csaknem három év erőteljes emelkedése után az Inditex részvényei megtorpantak. A befektetők a lassuló értékesítési növekedés miatt aggódnak, az árfolyam az év eleje óta 1%-kal csökkent.
A prémiumabb vásárlói élmény érdekében az Inditex – amely a Bershka, a Massimo Dutti, az Oysho, a Pull&Bear és a Stradivarius márkákat is birtokolja – kisebb üzleteket zár be, miközben nagyobb, zászlóshajó egységeket nyit, amelyek magasabb bevételt hoznak.
Az Inditex október 31-én világszerte 5 528 üzletet működtetett márkái alatt, szemben az egy évvel korábbi 5 667-tel.
A friss számok nyilvánosságra hozatala után az Inditex árfolyama 7,1 százalékot emelkedett.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Mike Kemp via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Fordulat az időjárásban: pénteken kisüt a nap, de hétvégére minden megváltozik
Nem hoz havazást a Mikulás.
Meglepő húzásra készül Trump: egy ember kezébe adná az amerikai gazdaság irányítását
A jövőbeli Fed-elnök személyéről is beszélt az USA elnöke.
Olyan világba törnek be most a kriptók, ahol eddig nem volt semmi keresnivalójuk
Megállíthatatlan a kriptók térnyerése.
Gyorsítósávot építenek a fintechek startupoknak, engedély sem kell hozzá
Szokatlan ötletet valósítanak meg Londonban.
Friss jelentés: van egy terület, ahol kritikus szintű az orosz légierő függése a legfontosabb szövetségestől
Az ukránok elleni háború egyik legfontosabb eszközeinél.
Kellemes meglepetés az ipartól
Növekedni tudott a termelés.
Létfontosságú figyelmeztetés az Államkincstártól, ez minden állampapír-befektetőt érint
Már megint próbálkoznak a csalók.
Történelmi fúzió küszöbén Hollywood: a Netflix megveheti a Warner Bros. stúdiót
Nagy átrendeződés előtt a filmes világ.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Portfólióméretek - te mekkorát szeretnél?
A magyar háztartások átlagos vagyona mára 50 millió felett van, a medián nyilván ennél valamivel alacsonyabb. Ez elsőre jól hangzik, azonban nagyon nagy része ingatlanban (főként a saját magu
Óriási metánkibocsátó a mezőgazdaság - pedig ez megakadályozható lenne
A mezőgazdaság a globális metánkibocsátás legnagyobb forrása, amely rövid távon is jelentősen hozzájárul a felmelegedéshez.
Számok
Gyors számítás.
Nem attól lesz valaki jó befektető, hogy régóta gyakorolja
Az, hogy valaki régóta befektető, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakértővé is vált. Amikor az ember gördeszkázik vagy szabadrúgást gyakorol, egyből érkezik a visszacsatolás,... The
Otthon Start - mi lesz a befektetési célú lakásvásárlásokkal?
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken. Saját, 1000 háztartásos felmérésünk
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .