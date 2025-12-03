Kritikus mélyponton az áremelkedés: négyéves rekordot döntött meg a gazdag európai ország

Svájcban novemberben váratlanul megállt a fogyasztói árak emelkedése. Az alapmutató négyéves mélypontra süllyedt. Mindez kellemetlen fejlemény a jegybank számára néhány nappal az idei utolsó kamatdöntés előtt.

A statisztikai hivatal szerdai közlése szerint az éves infláció 0 százalék volt, ami fél éve a legalacsonyabb érték, az októberi 0,1 százalék után. A Bloomberg felmérése szerint a legtöbb közgazdász változatlan tempót vagy gyorsulást várt.

A lassulást az energia, az üzemanyagok és az importtermékek árcsökkenése okozta. A termékek olcsóbbak lettek, miközben a szolgáltatások drágultak.

A volatilis tételeket, például az energiát kiszűrő maginfláció 0,4 százalék volt, ami 2021 augusztusa óta a legalacsonyabb.

Az adat megkérdőjelezi a Svájci Nemzeti Bank előrejelzését, amely az aktuális negyedévben 0,4 százalékos átlagos inflációval számolt. Mivel az irányadó ráta jelenleg 0 százalék, a döntéshozók kerülnék az újabb csökkentést, mert az árthat a pénzügyi rendszernek. Ugyanakkor jelezték, hogy szükség esetén készek lépni.

Bár mindez magyarázható a korábbi frank erősödésével és az év eleji, rendkívül alacsony importárakkal, a gyenge inflációs trend nyomást helyez az SNB-re, hogy ne ragadjanak be tartósan az alacsony inflációs várakozások

– írta jelentésében Gianluigi Mandruzzato, az EFG zürichi vezető közgazdásza.

Svájc jelenleg szokatlan kilengésekkel küzd. A harmadik negyedévben több mint két év után először negyedéves gazdasági visszaesést szenvedett el, részben az országot sújtó, Donald Trump amerikai elnök által kivetett jelentős vámok miatt. Ezt követően az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás a frankot tízéves csúcsra erősítette az euróval szemben.

A frank ereje az import olcsóbbá tételével lefelé nyomja az árakat. A csökkenő importárak különösen nagy kihívás elé állítják a jegybankot és növelik annak a veszélyét, hogy a svájci infláció a döntéshozók által célzott 0–2 százalékos sáv alsó széle alá csúszik.

Az SNB várhatóan szemet huny a gyenge adatok felett, és december 11-én változatlanul hagyja a kamatot. Az energiaárak stabilizálódásával lassú javulásra számítanak, ugyanakkor nőnek a lefelé mutató kockázatok, mivel az általános inflációs mutató a defláció közelébe került

– fogalmazott Jean Dalbard, a Bloomberg Economics közgazdásza.

Ennek ellenére a legtöbb elemző nem számít a kamatok negatív tartományba vágására sem a december 11-i negyedéves döntésen, sem később.

A Bloomberg felmérése szerint az elemzők többsége 2027-ig változatlan kamatszintet vár, majd 2028 első negyedévében számít emelésre.

Ez az összkép összhangban van a jegybankárok üzeneteivel. Az SNB döntéshozói ugyanis már többször hangsúlyozták, hogy a rövid ideig tartó negatív infláció önmagában nem jelent gondot. Az SNB elnöke, Martin Schlegel a múlt hónapban megismételte, hogy

magas a léc a kamatok negatív tartományba vágásához.

Az infláció esetleges visszapattanása az év végi gazdasági aktivitás élénkülésétől függhet. A kereskedelmi megállapodás után a svájci kormány szerint a vámokat még ebben a hónapban eltörlik, de nem világos, meddig fékezi a növekedést a változások hatása. Sok elemző már megemelte a jövő évre vonatkozó előrejelzését.

