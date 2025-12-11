Pusztító dróntámadás Oroszország történelmi városában: videókon, ahogy felcsapnak a lángok

A tűzeset előtt orosz közösségi platformokon arról terjedtek hírek, hogy azonosítatlan drónok csapást mértek a térségre. Az ukránbarát Exilenova+ Telegram-csatorna szerint a támadás célpontja egy, az Acron Group által működtetett vegyipari üzem volt. Az itt előállított termékek egy része kettős felhasználású: a műtrágyák mellett robbanóanyagok gyártásához is alkalmazhatók.

Ukrainian attack drone screaming along at rooftop level over the Russian city of Veliky Novgorod, moments before it slammed into the Acron nitrate plant. pic.twitter.com/xxHOsFDTxN https://t.co/xxHOsFDTxN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 11, 2025

Last night drones hit the Akron Chemical plant in Veliky Novgorod. Explosions were recorded & a large fire was seen at the plant. This is one of the largest chemical producers in Russia with some products being used to make explosives. Geolocated 58.621508705717, 31.235674338543 pic.twitter.com/mKyV5gOQpx https://t.co/mKyV5gOQpx — raging545 (@raging545) December 11, 2025

Helyi beszámolók legalább öt robbanásról adtak hírt,

több termelési egység lángra kapott. Az interneten számos videó terjed a pusztító tűzről.

Az északnyugat-oroszországi novgorodi régió kormányzója, Alekszandr Dronov megerősítette a dróntámadás tényét, és közölte, hogy a légvédelem működésbe lépett. Reggeli tájékoztatása szerint

19 drónt lőttek le a régió felett.

A mintegy 220 ezer lelkes Novgorod Oroszország egyik legtörténelmibb városa, első említése a 9. századig vezethető vissza. Műemlékei szerepelnek az UNESCO világörökség-listáján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images