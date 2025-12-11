  • Megjelenítés
Pusztító dróntámadás Oroszország történelmi városában: videókon, ahogy felcsapnak a lángok
Pusztító dróntámadás Oroszország történelmi városában: videókon, ahogy felcsapnak a lángok

Mára virradóra óriási tűz ütött ki egy vegyipari üzemben az oroszországi Velikij Novgorodban, miután beszámolók szerint az üzemet drónok támadták meg - írja a RBC-Ukraine.

A tűzeset előtt orosz közösségi platformokon arról terjedtek hírek, hogy azonosítatlan drónok csapást mértek a térségre. Az ukránbarát Exilenova+ Telegram-csatorna szerint a támadás célpontja egy, az Acron Group által működtetett vegyipari üzem volt. Az itt előállított termékek egy része kettős felhasználású: a műtrágyák mellett robbanóanyagok gyártásához is alkalmazhatók.

Helyi beszámolók legalább öt robbanásról adtak hírt,

több termelési egység lángra kapott. Az interneten számos videó terjed a pusztító tűzről.

Az északnyugat-oroszországi novgorodi régió kormányzója, Alekszandr Dronov megerősítette a dróntámadás tényét, és közölte, hogy a légvédelem működésbe lépett. Reggeli tájékoztatása szerint

19 drónt lőttek le a régió felett.

A mintegy 220 ezer lelkes Novgorod Oroszország egyik legtörténelmibb városa, első említése a 9. századig vezethető vissza. Műemlékei szerepelnek az UNESCO világörökség-listáján.

