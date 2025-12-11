Pusztító dróntámadás Oroszország történelmi városában: videókon, ahogy felcsapnak a lángok

A tűzeset előtt orosz közösségi platformokon arról terjedtek hírek, hogy azonosítatlan drónok csapást mértek a térségre. Az ukránbarát Exilenova+ Telegram-csatorna szerint a támadás célpontja egy, az Acron Group által működtetett vegyipari üzem volt. Az itt előállított termékek egy része kettős felhasználású: a műtrágyák mellett robbanóanyagok gyártásához is alkalmazhatók.
Ukrainian attack drone screaming along at rooftop level over the Russian city of Veliky Novgorod, moments before it slammed into the Acron nitrate plant. pic.twitter.com/xxHOsFDTxN https://t.co/xxHOsFDTxN— OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 11, 2025
Last night drones hit the Akron Chemical plant in Veliky Novgorod. Explosions were recorded & a large fire was seen at the plant. This is one of the largest chemical producers in Russia with some products being used to make explosives. Geolocated 58.621508705717, 31.235674338543 pic.twitter.com/mKyV5gOQpx https://t.co/mKyV5gOQpx— raging545 (@raging545) December 11, 2025
Local residents report that the Acron mineral fertilizer plant in Veliky Novgorod has been attacked. A fire broke out in the area of the facility, according to an OSINT analysis by ASTRA based on eyewitness footage pic.twitter.com/CH3DT04VAG https://t.co/CH3DT04VAG— ASTRA (@ASTRA_PRESS) December 11, 2025
Helyi beszámolók legalább öt robbanásról adtak hírt,
több termelési egység lángra kapott. Az interneten számos videó terjed a pusztító tűzről.
Az északnyugat-oroszországi novgorodi régió kormányzója, Alekszandr Dronov megerősítette a dróntámadás tényét, és közölte, hogy a légvédelem működésbe lépett. Reggeli tájékoztatása szerint
19 drónt lőttek le a régió felett.
A mintegy 220 ezer lelkes Novgorod Oroszország egyik legtörténelmibb városa, első említése a 9. századig vezethető vissza. Műemlékei szerepelnek az UNESCO világörökség-listáján.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A vesztébe rohan Zelenszkij, ha beadja a derekát Trumpnak? – Európai békecsúcs jöhet, de úgy tűnik, van egy feltétel
Sokat tárgyalt téma került újra napirendre.
Kínának meg sem kottyan a vámháború
Felemelte növekedési előrejelzéseit a Világbank.
Visszafordíthatatlan összeomlás felé tartunk, a tudósok utolsó figyelmeztetése is megérkezett
A világ egyre közelebb sodródik a „forró Föld” forgatókönyvhöz.
Beszakadt az Oracle árfolyama, ez húzza le a világ tőzsdéit
Elmaradt a bevétel a várttól.
Belenyúlt a kormány az Otthon Start Programba: egyetlen szó törlésével tízezrek járhatnak jól
Nem kell, hogy belterületi legyen az a bizonyos lakóingatlan.
Időjárás: kiadták a figyelmeztetést fél Magyarországra
11 vármegyében extra óvatosságra int a Hungaromet.
Van elfekvőben 1 millió dollárja? A Trump Aranykártyával tárt karokkal várja Amerika a tehetős bevándorlókat
Lesz platina csomag is 5 millió dollárért.
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Dolgozik a katasztrófavédelem.
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
Támogatás jöhet napelemes tárolókra hamarosan
Vissza nem térítendő támogatás indul hamarosan, melyből a háztartások a napelemekhez kapcsolódó tárolót telepíthetnek. A programra szánt keretösszeg 100 milliárd forint, egy igénylő 2,5 m
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!